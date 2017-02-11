Битва «Ливерпуля» и «Тоттенхэма» завершится обменом голами

Таким образом, наш банк теперь составляет 58 090 фишек при 50 000 стартовых.
«Ливерпуль» — «Тоттенхэм»
Ставка: обе забьют за 1.71 (см. все коэффициенты на гонку)
Размер ставки: 1000 фишек (возможная прибыль 710 фишек).
В прошлом туре «Ливерпуль» вместе с «Тоттенхэмом» и «Манчестер Сити» имел прекрасную возможность оторваться от «Арсенала», битого лидирующим «Челси». Однако красные, в отличие от «шпор» и «горожан», со своим соперником из числа далеко не самых сильных справиться не смогли – 0:2 на выезде с «Халл Сити». Теперь же подопечных Юргена Клоппа ждёт куда более серьёзный противник в лице «Тоттенхэма». И поражение в этом матче, с учётом того, что «Манчестер Юнайтед», «Арсенал» и «Манчестер Сити» способны в текущем туре завоевать три очка, может серьёзно огорчить болельщиков «Ливерпуля», выбив их любимую команду из шестёрки сильнейших. Впрочем, почему «может»? Непременно огорчит.
«Тоттенхэм» же свои три очка в 24-м туре взял, обыграв «Мидлсбро». Моментов «шпоры» создали уйму, но, что забавно, в самой концовке встречи чуть не упустили победу, позволив сопернику создать единственный опасный момент за всю игру. Было бы обидно.
Что касается кадровых потерь, то здесь проблемы имеются у «Тоттенхэма», которому предстоит сыграть без двух основных защитников, Дэнни Роуза и Яна Вертонгена. У «Ливерпуля» же все сильнейшие в строю.
На что ставить? Предлагаю сделать выбор в пользу голов обеих команд в матче.
В пользу гола в исполнении «Ливерпуля» говорят родные стены, где красные демонстрируют отличную результативность – 29 мячей в 11 встречах. Не удалось забить только в ворота «МЮ», что было ещё в середине октября. Кроме того, отличиться голом команде хозяев должны помочь проблемы в обороне у гостей.
Что касается результативности «Тоттенхэма», то здесь всё хорошо: 20 мячей в 11 матчах на выезде. При этом не забивали ребята Почеттино сразу трём клубам – «Борнмуту», «МЮ», и «Сандерленду». Да, статистика не самая хорошая относительно «Борнмута» и «Сандерленда», но ведь очевидно, что этим командам в матче против лондонцев было важно не пропустить, а 0:0 для них очень ценны.
Да, «Ливерпулю» тоже важно будет не пропустить, но так же важно, как и забить. Запираться на своей половине поля красные точно не будут, а значит, моменты у гостей мы увидим. Возможно, что много моментов. Главное, чтобы реализация была лучше, чем во встрече с «Мидлсбро».
Будем надеяться, команды не решат сыграть в игру под названием «У кого больше автобус?», а зрители, в том числе и мы, увидят интересный результативный футбол.
«Шальке» — «Герта»
Ставка: победа «Шальке» за 1.80 (см. все коэффициенты на гонку)
Размер ставки: 1000 фишек (возможная прибыль 800 фишек).
«Шальке» огорчает своих болельщиков. По итогам 19 туров гельзенкирхенцы сумели набрать всего 22 очка: шесть побед, четыре ничейных исхода и девять поражений. Разница забитых и пропущенных мячей составляет 22:21 – сколько забивают, почти столько же и пропускают. До еврокубковой зоны на данный момент 11 очков, и в случае победы в сегодняшней встрече это отставание может сократиться до восьми. Если только «Кёльн» завтра не выиграет на выезде у «Фрайбурга».
«Герта», занимающая необходимую на данный момент «Шальке» строчку, сумела одержать победу в 10 играх, отдав три очка сопернику в шести случаях. Разница же забитых и пропущенных мячей – 27:21.
«Герта» — типичная домашняя команда. В девяти матчах на домашней арене «старая дама» набрала втрое больше очков, чем в 10 гостевых. Разница голов — 16:4 дома и 11:17 в гостях – также о многом говорит.
У «Шальке» ситуация такая же – почти втрое больше очков подопечные Вайнцирля набрали дома. Да и с разницей забитых и пропущенных мячей здесь всё неплохо – 16:10.
Получается, преимущество за той командой, которая выступает дома, а это «Шальке». Учитывая, что у «Герты» в прошедшую среду был ещё и тяжёлый выезд в Дортмунд, полагаю, хозяева будут сегодня ещё и свежее выглядеть. Да, в Кубке они тоже выступали, но соперник там был другого уровня.
Кроме того, «Шальке» неизменно побеждает своего сегодняшнего соперника в очных домашних встречах с 2007 года на протяжении восьми матчей подряд.
Итого: сделано две ставки на сумму 2000 фишек. В банке осталось 56 090 фишек.