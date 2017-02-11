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Битва «Ливерпуля» и «Тоттенхэма» завершится обменом голами

В АПЛ и Бундеслиге сегодня состоится много увлекательных встреч. Делаем прогнозы на матчи «Ливерпуль» — «Тоттенхэм» и «Шальке» — «Герта».