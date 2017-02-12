Россия vs Норвегия. Шипулин победит Бьорндалена, Акимова — Экхофф

Татьяна Акимова – Тириль Экхофф
Ставка: победа Акимовой
Коэффициент: 1.97 (см. все коэффициенты на гонку).
Татьяна Акимова выйдет на старт 16-й с отставанием от Тириль Экхофф в 4,3 секунды. Удастся ли россиянке превзойти норвежку в гонке преследования? Почему бы и нет.
Процент точных попаданий Тириль в пасьютах – 72,5%. Ни разу в четырёх гонках ей не удавалось показать выше 80% на рубеже, а в двух гонках было и вовсе 60% и 70%. Результат весьма посредственный.
У Татьяны Акимовой цифра куда привлекательнее – 85%. Да, у россиянки тоже были провалы. Тем не менее в трёх стартах из пяти Акимова стреляла не ниже 90%.
Ещё один важный момент, который стоит отметить. В пасьютах, по крайней мере в 2017 году, Акимова бежит быстрее. В оберхофском спринте она проиграла ногами 80 секунд, а в преследовании вдвое меньше. Почти в 2,5 раза она улучшила показатели спринта в Рупольдинге, проиграв ногами лидеру по скорости в гонке преследования всего 31,1 секунды.
Да, почти наверняка Татьяна на лыжне норвежке уступит. Но если это будет не больше 40 секунд, что вполне вероятно, Акимова может победить благодаря тому, что допустит промаха на два меньше своей оппонентки, на что также мы можем рассчитывать, если верить статистике.
Антон Шипулин – Уле-Эйнар Бьорндален
Ставка: победа Шипулина
Коэффициент: 1.81 (см. все коэффициенты на гонку).
У Антона Шипулина есть одна особенность. Российский спортсмен в текущем сезоне ещё ни разу не ухудшал стартовую позицию в гонке преследования. Самой запоминающейся вышла гонка преследования в Рупольдинге, где Антон Шипулин финишировал четвёртым, проиграв финиш Михалу Крчмаржу, начав на 24-й позиции. Тогда, кстати, тоже было три промаха. Будем надеяться, что сегодня удастся отыграть столько же позиций. На старте Антон будет 21-м.
У Уле-Эйнара Бьорндалена такой особенности нет. Чаще всего именитый норвежец финиширует примерно на той же позиции, что и стартует: плюс-минус несколько строчек.
Почему стоит отдать предпочтение Антону Шипулину?
В пасьютах Антон имеет 88% точных попаданий, тогда как у его оппонента только 80%. То есть весьма вероятна разница в 1-2 промаха в пользу Антона. Уле-Эйнар вступит в гонку на 35 секунд раньше, и в случае разницы в один промах россиянину нужно будет отыграть на лыжне примерно 10-15 секунд с учётом скорострельности. Реально? Да.
Дело в том, что в плане скорости Бьорндален проводит гонки преследования хуже, чем спринты. Так, например, в спринте Оберхофа норвежец проиграл лидеру ногами 60 секунд, показав 28-й ход, а в преследовании по скорости был уже 40-м с отставанием в 100 секунд. В спринте Рупольдинга – 10-й ход с отставание от лидера в 38 секунд, в преследовании – 38-й ход и 73 секунды проигрыша.
У Шипулина же ситуация противоположная. В Оберхофе Антон был 23-м по ходу в спринте и 16-м в преследовании с улучшением времени больше чем на 20 секунд. В Рупольдинге позицию по скорости на дистанции Шипулин ухудшил – 5-11. Зато время улучшить удалось всё равно, пусть и ненамного – почти на четыре секунды.
Полагаю, стартовое отставание Антону отыграть удастся. Гонки преследования почти всегда Антон бегает лучше, чем спринты, чего не скажешь об Уле-Эйнаре Бьорндалене. Те два старта, кстати, где Шипулин не смог улучшить результат, состоялись в Поклюке и Нове-Место. Россиянин тогда был на подиуме.