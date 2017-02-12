Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Россия vs Норвегия. Шипулин победит Бьорндалена, Акимова — Экхофф

12 февраля состоятся гонки преследования на чемпионате мира по биатлону в Хохфильцене. Делаем прогноз на оба предстоящих старта.