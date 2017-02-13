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175 лет назад 2016
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Лионель Месси
Фото: Reuters
Текст: Алексей Агеев

«Барселона» — фаворит ЛЧ, «Зенит» пятый в очереди за Лигой Европы

14 февраля стартует стадия плей-офф в еврокубках. Рассказываем о букмекерских котировках на решающую стадию Лиги чемпионов и Лиги Европы.
13 февраля 2017, понедельник. 16:30. Ставки
Уже завтра состоятся первые матчи плей-офф Лиги чемпионов. Самый сок клубного европейского футбола. Букмекеры традиционно предлагают обширную роспись на исходы турнира.

«Барселона» и Месси. Ничего нового


Главным фаворитом нынешней Лиги чемпионов аналитики контор считают «Барселону». На победу каталонцев предлагается поставить за 4.10. Вторым в списке потенциальных триумфаторов идёт «Бавария» (4.94). Шансы мадридского «Реала» стать первым клубом в истории, дважды подряд победившим в Лиге чемпионов, оцениваются коэффициентом 5.20.

Самой громкой сенсацией, если исходить из котировок, станет победа в турнире «Бенфики» или «Байера» (коэффициент 176.00 на каждую из команд). А вот шансы борющегося за выживание в АПЛ «Лестера» оцениваются в разы выше — всего 51.00 на трофей для команды
Клаудио Раньери (см. все коэффициенты).

Наибольшее представительство в плей-офф ЛЧ имеют клубы Примеры («Барселона», мадридские «Реал» и «Атлетико», «Севилья). Собственно, испанский чемпионат пока не потерял ни одного своего представителя в розыгрыше. Букмекеры склоняются к мысли, что именно команда из Испании выиграет турнир (1.85). Следом идут представители Германии (3.70) и выходцы из АПЛ (7.00). Сенсацией, оценённой коэффициентом 70.00, станет победа в Лиге чемпионов португальской команды («Бенфики» или «Порту»).

Исход гонки бомбардиров ЛЧ предрешён. По крайней мере такой вывод можно сделать, взглянув на коэффициенты в категории «Кто забьёт больше голов». Лионель Месси, по мнению аналитиков, не упустит этот титул в нынешнем розыгрыше. Победа форварда «Барсы» «стоит» всего 1.13. На данный момент аргентинец забил 10 мячей. У ближайшего преследователя их 6. Поэтому при определённых раскладах Месси может и вовсе больше не забивать, но сохранить при этом за собой звание главного бомбардира.

Далее с гигантским отрывом идут Эдинсон Кавани и Роберт Левановски (по 13.00 на каждого). Криштиану Роналду поверившему в его бомбардирский талант может приумножить ставку в 20 раз.

Букмекеры верят в «Зенит» и Жулиано


На этой же неделе состоятся и первые матчи 1/16 финала Лиги Европы. Турнир поскромнее, но зато в нём, в отличие от Лиги чемпионов, продолжают участие сразу три российских клуба — «Зенит», «Краснодар» и «Ростов».

Согласно букмекерским котировкам питерцы входят в топ-5 фаворитов розыгрыша. На победу «Зенита» предлагается поставить за 12.00. Выше только донецкий «Шахтёр» (9.20), «Рома» (8.80), «Тоттенхэм» (8.50) и главный претендент на трофей «Манчестер Юнайтед» (4.74).

В 1/16 финала «Зениту» предстоит сыграть с бельгийским «Андерлехтом». Аналитики полагают, что российский клуб достаточно уверенно преодолеет эту стадию. На проход «Зенита» предлагается ставить за 1.46, на проход «Андерлехта» — за 2.75 (см. все коэффициенты).

А вот в «Краснодар» и «Ростов» у букмекеров веры нет. Шансы выиграть Лигу Европы обоих клубов оценены коэффициентом 56.00.

При этом если «Ростову» прочат выход в следующую стадию (1.77 на проход в противостоянии с пражской «Спартой» в 1/16 финала), то вот краснодарцы, согласно котировкам, завершат своё путешествие по плей-офф сразу же. В паре «Краснодар» — «Фенербахче» шансы турецкого клуба на выход в следующий круг оцениваются коэффициентом 1.63, на российскую команду можно поставить за 2.30.

Уверены эксперты и в том, что из российской троицы дальше в турнире заберётся «Зенит». Поставить на это можно за 1.73. Шансы «Ростова» стать самым успешным клубом РФПЛ в нынешней Лиге Европы оценены коэффициентом 4.00, «Краснодара» — 4.50.

И напоследок пару слов о лучших бомбардирах второго по рангу еврокубка. Здесь фаворитом букмекерских росписей является форвард «Атлетика» из Бильбао Ариц Адурис (3.50). На данный момент на счету нападающего 6 забитых мячей.

А вот вторым в списке потенциальных голеадоров идёт бразильский легионер «Зенита» Жулиано (4.00), забивший те же 6 голов. На ещё одного игрока «Зенита», Александра Кокорина, можно поставить за 12.00. Пока форвард российской сборной отличился четыре раза. При этом Кокорин котируется выше самого Златана Ибрагимовича (15.00). Правда, лидер «МЮ» забил вдвое меньше.

Краснодарский «бык» Фёдор Смолов имеет на своём счету пять мячей, но его победа в бомбардирской гонке «стоит» 20.00. Причиной тому неверие букмекеров в турнирные перспективы «Краснодара».
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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коэффициенты Лига Европы Лига чемпионов — Футбол
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