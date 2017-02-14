«ПСЖ» и «Барса» обменяются голами, «Бенфика» забьёт «Боруссии»

Итого — минус 200 фишек от нашего банка. На данный момент в нём их насчитывается 57 890 при 50 000 стартовых.
«ПСЖ» — «Барселона»
Ставка: обе забьют и «Барселона» не проиграет за 2.21 (см. все коэффициенты на матч)
Размер ставки: 1000 фишек (возможная прибыль 1210 фишек).
14 февраля всех влюблённых в футбол ждёт роскошный подарок — возвращение Лиги чемпионов. Турнир вступает в самую напряжённую и интригующую стадию, где практически каждый матч можно отнести к категории «топ». Первый из таких состоится сегодня на знаменитом «Парк де Пренс».
Никак не могущий реализовать амбиции шейхов, продолжающих вливать десятки миллионов в команду, «ПСЖ» с третьей попытки попытается пройти в плей-офф Лиги чемпионов «Барселону».
Получится ли это у команды Унаи Эмери? Загадывать не возьмусь, но шансов немного. Не уверен даже, что у парижан получится победить хотя бы в домашней встрече. «Барса» сейчас на ходу. Да и статистика личных встреч совсем не в пользу французского чемпиона.
А вот что касается голов, то есть ощущение, что в первом матче забить сумеют обе команды. «ПСЖ» сейчас демонстрирует уверенную игру в нападении. Понятное дело, что в Лиге 1 уровень соперников даже близко не стоит с мощью «Барселоны», но 23 гола в девяти матчах подряд говорят сами за себя.
Тем более у «Барселоны» есть проблемы в защите. Маскерано и Пике, скорее всего, сегодня не сыграют. Не поможет своей команде и получивший тяжёлую травму Алейкс Видаль. Если Кавани и компания не сумеют забить и такой «Барселоне», играя при этом дома, то о каких лигочемпионских амбициях вообще может идти речь?
Но всё-таки думаю, что «сухими» каталонцы из Парижа не уедут. Тем более что и в предыдущих трёх гостевых встречах плей-офф у них этого не получалось.
Ну а «Барса» с трио Месси-Суарес-Неймар в атаке просто обязана забивать. Как забивала она «ПСЖ» во всех шести свежих очных встречах.
Обмен голами видится более чем вероятным. Видится он таковым и букмекерам, которые занизили коэффициент на «обе забьют». А потому усилим выбор, присовокупив к нему непроигрыш «Барсы». В меру рискованно, на наш взгляд.
«Бенфика» — «Боруссия» Дортмунд
Ставка: индивидуальный тотал «Бенфики» больше одного гола за 1.79 (см. все коэффициенты на матч)
Размер ставки: 1000 фишек (возможная прибыль 790 фишек).
В Лиссабоне сегодня вечером тоже будет Лига чемпионов. Местная «Бенфика» будет принимать дортмундскую «Боруссию». Уверенным фаворитом здесь идут немцы. И вот здесь я бы поспорил. Возможно, команда Томаса Тухеля имеет лучшие шансы на выход в четвертьфинал, но не столь явные, как это кажется букмекерам.
«Боруссия» сейчас не в лучшей форме. В последних семи матчах Бундеслиги команда сумела победить лишь дважды. В последнем туре и вовсе проиграла аутсайдеру. «Боруссия» много пропускает. Лишь четыре сухих матча в 20 турах чемпионата. А «Бенфика» хорошо забивает. И много. Отличались «орлы» во всех матчах группового этапа ЛЧ.
Думаю, в первом матче, где желательно делать результат, «Бенфика» выдаст 100 процентов своего потенциала. Что выльется минимум в один забитый мяч. И рискну предположить, что одним голом в ворота гостей дело не ограничится. Условный счёт 2:1, думается, устроит обе стороны. В крайнем случае удовлетворимся расходом.
Итого: сделано две ставки на сумму 2000 фишек. В банке осталось 55 890 фишек.