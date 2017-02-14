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175 лет назад 2016
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Луис Суарес
Фото: Reuters
Текст: Алексей Агеев

«ПСЖ» и «Барса» обменяются голами, «Бенфика» забьёт «Боруссии»

14 февраля стартует плей-офф Лиги чемпионов. Делаем прогнозы на матчи 1/8 финала «ПСЖ» — «Барселона» и «Бенфика» — «Боруссия» Дортмунд.
14 февраля 2017, вторник. 18:45. Ставки
Для начала пару слов о прошлом выпуске. «Шальке-04» не подвёл и уверенно обыграл берлинскую «Герту». А вот «Тоттенхэм» подвёл. Напомним, нам требовался обмен голами в матче гостевом матче лондонцев с «Ливерпулем». Команда Юргена Клоппа усилиями Садио Мане с задачей справилась уже на 16-й минуте. А вот «Тоттенхэм» за весь матч так и не сумел поразить ворота «Ливерпуля», пропускающего в двух матчах из трёх.

Итого — минус 200 фишек от нашего банка. На данный момент в нём их насчитывается 57 890 при 50 000 стартовых.

«ПСЖ» — «Барселона»


Ставка: обе забьют и «Барселона» не проиграет за 2.21 (см. все коэффициенты на матч)
Размер ставки: 1000 фишек (возможная прибыль 1210 фишек).

14 февраля всех влюблённых в футбол ждёт роскошный подарок — возвращение Лиги чемпионов. Турнир вступает в самую напряжённую и интригующую стадию, где практически каждый матч можно отнести к категории «топ». Первый из таких состоится сегодня на знаменитом «Парк де Пренс».

Никак не могущий реализовать амбиции шейхов, продолжающих вливать десятки миллионов в команду, «ПСЖ» с третьей попытки попытается пройти в плей-офф Лиги чемпионов «Барселону».

Получится ли это у команды Унаи Эмери? Загадывать не возьмусь, но шансов немного. Не уверен даже, что у парижан получится победить хотя бы в домашней встрече.
«Барса» сейчас на ходу. Да и статистика личных встреч совсем не в пользу французского чемпиона.

А вот что касается голов, то есть ощущение, что в первом матче забить сумеют обе команды. «ПСЖ» сейчас демонстрирует уверенную игру в нападении. Понятное дело, что в Лиге 1 уровень соперников даже близко не стоит с мощью «Барселоны», но 23 гола в девяти матчах подряд говорят сами за себя.

Тем более у «Барселоны» есть проблемы в защите. Маскерано и Пике, скорее всего, сегодня не сыграют. Не поможет своей команде и получивший тяжёлую травму Алейкс Видаль. Если Кавани и компания не сумеют забить и такой «Барселоне», играя при этом дома, то о каких лигочемпионских амбициях вообще может идти речь?

Но всё-таки думаю, что «сухими» каталонцы из Парижа не уедут. Тем более что и в предыдущих трёх гостевых встречах плей-офф у них этого не получалось.

Ну а «Барса» с трио Месси-Суарес-Неймар в атаке просто обязана забивать. Как забивала она «ПСЖ» во всех шести свежих очных встречах.

Обмен голами видится более чем вероятным. Видится он таковым и букмекерам, которые занизили коэффициент на «обе забьют». А потому усилим выбор, присовокупив к нему непроигрыш «Барсы». В меру рискованно, на наш взгляд.

«Бенфика» — «Боруссия» Дортмунд


Ставка: индивидуальный тотал «Бенфики» больше одного гола за 1.79 (см. все коэффициенты на матч)
Размер ставки: 1000 фишек (возможная прибыль 790 фишек).

В Лиссабоне сегодня вечером тоже будет Лига чемпионов. Местная «Бенфика» будет принимать дортмундскую «Боруссию». Уверенным фаворитом здесь идут немцы. И вот здесь я бы поспорил. Возможно, команда Томаса Тухеля имеет лучшие шансы на выход в четвертьфинал, но не столь явные, как это кажется букмекерам.

«Боруссия» сейчас не в лучшей форме. В последних семи матчах Бундеслиги команда сумела победить лишь дважды. В последнем туре и вовсе проиграла аутсайдеру. «Боруссия» много пропускает. Лишь четыре сухих матча в 20 турах чемпионата. А «Бенфика» хорошо забивает. И много. Отличались «орлы» во всех матчах группового этапа ЛЧ.

Думаю, в первом матче, где желательно делать результат, «Бенфика» выдаст 100 процентов своего потенциала. Что выльется минимум в один забитый мяч. И рискну предположить, что одним голом в ворота гостей дело не ограничится. Условный счёт 2:1, думается, устроит обе стороны. В крайнем случае удовлетворимся расходом.

Итого: сделано две ставки на сумму 2000 фишек. В банке осталось 55 890 фишек.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Бенфика Боруссия Д ПСЖ ФК Барселона Бесплатные прогнозы Лига чемпионов — Футбол
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