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175 лет назад 2016
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Марсело
Фото: Reuters
Текст: Алексей Агеев

В Мадриде и Мюнхене ждём зрелищных побед от хозяев

Продолжаются матчи 1/8 финала Лиги чемпионов. А мы продолжаем серию прогнозов на встречи плей-офф главного еврокубка.
15 февраля 2017, среда. 18:51. Ставки
>>> Глас народа. Выбери свой вариант ставки на матч «Реал Мадрид» — «Наполи»

Увы, но первый логичемпионский блин в нынешнем сезоне вышел комом. «Барселона» шокировала безвольной игрой не только своих болельщиков, но и нас. Ни одного гола, ни даже ничьей от каталонцев мы не дождались. А второй прогноз ушёл в возврат. «Бенфика» ожидаемо сумела поразить ворота дортмундской «Боруссии». Но дальше одного гола дело не пошло.

В результате наш банк лишился тысячи фишек и теперь насчитывает 56 890. Но с учётом того, что изначально этих самых фишек было 50 000, всё в целом нормально.

«Реал Мадрид» — «Наполи»


Ставка: обе забьют и победа «Реала» за 3.00 (см. все коэффициенты на матч)
Размер ставки: 1000 фишек (возможная прибыль 2000 фишек).

Попробуем реабилитироваться сегодня. Начнём с матча в Мадриде. Местный «Реал» в нынешнем розыгрыше попытается сделать то, что не удавалось прежде никому — выиграть Лигу чемпионов дважды. Для начала команде Зидана нужно пройти «Наполи» в 1/8 финала. Задача не самая сложная. Но и простой её не назовёшь.

Пусть неаполитанцы и идут во внутреннем чемпионате всего третьими, готовность в последние месяцы они демонстрируют отменную. Ни одного
поражения в 13 матчах, а также звание самой результативной команды Серии А с 57 голами в 24 встречах. Почти по два с половиной гола за игру в среднем, как не трудно посчитать.

Терять в матче с «Реалом» итальянцам особо и нечего. Проиграют — никто особо не упрекнёт. Выиграют — покроют себя почётом и славой.

Думаю, «Наполи» начнёт рубиться прямо с первой гостевой встречи. Чего тянуть? И думаю, что «Реалу» гости сегодня забьют. Мадридцы в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов умудрились пропустить во всех без исключения матчах группового этапа, включая обе встречи с «Легией». А здесь их ждут не скромные поляки, а Мертенс, Гамшик, Кальехон и остальные члены банды Маурицио Сарри.

Так что гола гостей мы вправе ждать. Но при этом не стоит забывать, что представляет собой «Реал». Победитель Лиги чемпионов, лидер Примеры. В целом мире нет команды, обыграть которую не под силу мадридской «дрим-тим».

А потому сегодня на «Сантьяго Бернабеу» ожидаю развесёлый футбол. С голами в обе стороны и победой хозяев поля.

«Бавария» — «Арсенал»


Ставка: обе забьют и победа «Баварии» за 2.89 (см. все коэффициенты на матч)
Размер ставки: 1000 фишек (возможная прибыль 1890 фишек).

И во втором матче среды сделаю идентичную ставку. Пройдёт одна из двух — рубрика останется в плюсе.

В поединке «Баварии» и «Арсенала» также имеет смысл ждать результативного футбола. Мюнхенцам надо забивать и создавать задел в домашней встрече. Тут всё понятно. Ну а «Арсенал»… «Арсенал» — это команда-загадка. Никогда нельзя предугадать, что в следующую минуту выкинут футболисты Венгера. Нынче они способны как проиграть, так и победить любого.

Предположу, что на гол гости наиграют и в данном матче. «Арсенал» имеет хороший подбор игроков группы атаки. Забивал во всех без исключения поединках группового этапа, включая две игры с самим «ПСЖ». Именно так стоит предварять после вчерашней встречи упоминание команды Унаи Эмери.

А «Бавария» не идеальна в обороне. Вспомним хотя бы три мяча, пропущенные от «Ростова».

Но, как и в предыдущем прогнозе, рискну предположить, что хозяева поля в итоге одержат победу. Немецкие футболисты, как никто другой, умеют добиваться поставленных задач даже не при самой удачной игре. Да и условный счёт 2:1 в пользу «Баварии», думается, вполне устроит «Арсенал» с учётом ответного матча на своём поле.

Итого: сделано две ставки на сумму 2000 фишек. В банке осталось 54 890 фишек.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Всего голосов: 2
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