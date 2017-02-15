В Мадриде и Мюнхене ждём зрелищных побед от хозяев

Увы, но первый логичемпионский блин в нынешнем сезоне вышел комом. «Барселона» шокировала безвольной игрой не только своих болельщиков, но и нас. Ни одного гола, ни даже ничьей от каталонцев мы не дождались. А второй прогноз ушёл в возврат. «Бенфика» ожидаемо сумела поразить ворота дортмундской «Боруссии». Но дальше одного гола дело не пошло.
В результате наш банк лишился тысячи фишек и теперь насчитывает 56 890. Но с учётом того, что изначально этих самых фишек было 50 000, всё в целом нормально.
«Реал Мадрид» — «Наполи»
Ставка: обе забьют и победа «Реала» за 3.00 (см. все коэффициенты на матч)
Размер ставки: 1000 фишек (возможная прибыль 2000 фишек).
Попробуем реабилитироваться сегодня. Начнём с матча в Мадриде. Местный «Реал» в нынешнем розыгрыше попытается сделать то, что не удавалось прежде никому — выиграть Лигу чемпионов дважды. Для начала команде Зидана нужно пройти «Наполи» в 1/8 финала. Задача не самая сложная. Но и простой её не назовёшь.
Пусть неаполитанцы и идут во внутреннем чемпионате всего третьими, готовность в последние месяцы они демонстрируют отменную. Ни одного поражения в 13 матчах, а также звание самой результативной команды Серии А с 57 голами в 24 встречах. Почти по два с половиной гола за игру в среднем, как не трудно посчитать.
Терять в матче с «Реалом» итальянцам особо и нечего. Проиграют — никто особо не упрекнёт. Выиграют — покроют себя почётом и славой.
Думаю, «Наполи» начнёт рубиться прямо с первой гостевой встречи. Чего тянуть? И думаю, что «Реалу» гости сегодня забьют. Мадридцы в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов умудрились пропустить во всех без исключения матчах группового этапа, включая обе встречи с «Легией». А здесь их ждут не скромные поляки, а Мертенс, Гамшик, Кальехон и остальные члены банды Маурицио Сарри.
Так что гола гостей мы вправе ждать. Но при этом не стоит забывать, что представляет собой «Реал». Победитель Лиги чемпионов, лидер Примеры. В целом мире нет команды, обыграть которую не под силу мадридской «дрим-тим».
А потому сегодня на «Сантьяго Бернабеу» ожидаю развесёлый футбол. С голами в обе стороны и победой хозяев поля.
«Бавария» — «Арсенал»
Ставка: обе забьют и победа «Баварии» за 2.89 (см. все коэффициенты на матч)
Размер ставки: 1000 фишек (возможная прибыль 1890 фишек).
И во втором матче среды сделаю идентичную ставку. Пройдёт одна из двух — рубрика останется в плюсе.
В поединке «Баварии» и «Арсенала» также имеет смысл ждать результативного футбола. Мюнхенцам надо забивать и создавать задел в домашней встрече. Тут всё понятно. Ну а «Арсенал»… «Арсенал» — это команда-загадка. Никогда нельзя предугадать, что в следующую минуту выкинут футболисты Венгера. Нынче они способны как проиграть, так и победить любого.
Предположу, что на гол гости наиграют и в данном матче. «Арсенал» имеет хороший подбор игроков группы атаки. Забивал во всех без исключения поединках группового этапа, включая две игры с самим «ПСЖ». Именно так стоит предварять после вчерашней встречи упоминание команды Унаи Эмери.
А «Бавария» не идеальна в обороне. Вспомним хотя бы три мяча, пропущенные от «Ростова».
Но, как и в предыдущем прогнозе, рискну предположить, что хозяева поля в итоге одержат победу. Немецкие футболисты, как никто другой, умеют добиваться поставленных задач даже не при самой удачной игре. Да и условный счёт 2:1 в пользу «Баварии», думается, вполне устроит «Арсенал» с учётом ответного матча на своём поле.
Итого: сделано две ставки на сумму 2000 фишек. В банке осталось 54 890 фишек.