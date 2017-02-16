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175 лет назад 2016
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Антон Шипулин
Фото: РИА Новости
Текст: Глеб Евдошенко

Бьорндален станет лучшим среди своих. Шипулин побьёт Свендсена

16 февраля на чемпионате мира по биатлону в Хохфильцене состоится мужская индивидуальная гонка. Делаем прогноз на предстоящий старт.
16 февраля 2017, четверг. 13:25. Ставки
Женская индивидуальная гонка для нашей сборной закончилась печально. Лучший результат показала Ольга Подчуфарова, занявшая 26-е место. От наших же мужчин мы ждём гораздо большего. Будем надеяться, они не подведут.

Антон Шипулин – Эмиль Хегле Свендсен


Ставка: победа Шипулина
Коэффициент: 1.67 (см. все коэффициенты на гонку).

Антон Шипулин отправится в гонку самым первым. Что это значит?

Во-первых, ему достанется относительно качественная трасса. В 16:00 по московскому времени в Хохфильцене ожидается плюс 6 градусов тепла, так что кашу мы на лыжне, вероятно, увидим знатную. Шипулин тоже в неё попадёт, но случится это не с самого начала гонки.

Во-вторых, психологически Антону может быть легче. Да, там будет недалеко Фуркад, но именно французу придётся ориентироваться на результаты Антона, а не наоборот. Если бы Шипулин знал, что тот же Мартен на заключительной «стойке» не допустил ни одного промаха, а Антону только-только предстоит стрелять, и от этого зависит судьба медали чемпионата мира, он бы мог перенервничать. В данном же случае россиянин такой вид
нервотрёпки избежит.

А что с Эмилем? Эмиль побежит под 81-м номером. Температура к его выходу будет плюсовой, и о какой-то подморозке трассы говорить не приходится. Скорее всего, бежать ему придётся по изрядному месиву, и сомневаюсь, что Эмилю удастся показать относительно высокую скорость.

Кроме того, все мы помним, что случилось в спринтерской гонке, где Свендсен упал в обморок. Вполне возможно, что с физическим состоянием у него проблемы, что не лучшим образом может отразиться как на его скорости на дистанции, так и на стрельбе.

Стоит отметить, что недавно Эмиль признался, что боится потерять место в эстафете. Последствия этих мыслей на рубеже мы тоже можем увидеть.

В общем, за 1.67 поставить на Шипулина стоит. На лыжне он своему сопернику может привезти прилично, а на рубеже хуже отработать не должен. Не будем забывать и о скорострельности Антона.

Лучший участник сборной Норвегии – Уле-Эйнар Бьорндален


Ставка: да
Коэффициент: 3,74 (см. все коэффициенты на гонку).

А здесь хотелось бы рискнуть.

Уле-Эйнар Бьорндален на чемпионате мира в Хохфильцене чувствует себя довольно уверенно. До медали в спринтерской гонке не хватило одного точного выстрела, а вот уже в гонке преследования Бьорндален на рубеже был хорош и сумел завоевать бронзовую медаль.

Если взглянуть на результаты Уле-Эйнара в двух индивидуальных гонках текущего сезона, можно увидеть, что ниже пятого места именитый норвежец не опускался. Учитывая, что на текущем чемпионате мира Бьорндален показывает вполне удовлетворительные результаты, надо полагать, и сегодня он может угодить в пятёрку сильнейших.

Основной соперник за лучший результат норвежской сборной у мужа Домрачевой – Йоханнес Бё. В Хохфильцене он смотрится лучше своего именитого соотечественника. Но индивидуальная гонка такова, что здесь всё может решить один неточный выстрел. Учитывая те скорости, которые показывал Бьорндален в двух предыдущих личных гонках, если ему удастся быть чуть точнее Йоханнеса, в итоговом протоколе он будет выше. Каковы шансы на более точную стрельбу? Примерно 50 на 50. И в данном случае за 3.74 рискнуть можно.

Да, есть ещё отличные стрелки в лице Биркеланда и Свендсена. Но здесь оба спортсмена могут перенервничать. Последний боится упустить место в эстафетной четвёрке, что может негативно сказаться на стрельбе, а первый является претендентом на место Эмиля (если у Эмиля объявятся проблемы с физической готовностью), в связи с чем он также может лишние раз-два на рубеже промазать.

Учитывая опыт Бьорндалена и его успешное выступление в индивидуальных гонках по ходу сезона, риск оправдан.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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