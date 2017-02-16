Бьорндален станет лучшим среди своих. Шипулин побьёт Свендсена

Антон Шипулин – Эмиль Хегле Свендсен
Ставка: победа Шипулина
Коэффициент: 1.67 (см. все коэффициенты на гонку).
Антон Шипулин отправится в гонку самым первым. Что это значит?
Во-первых, ему достанется относительно качественная трасса. В 16:00 по московскому времени в Хохфильцене ожидается плюс 6 градусов тепла, так что кашу мы на лыжне, вероятно, увидим знатную. Шипулин тоже в неё попадёт, но случится это не с самого начала гонки.
Во-вторых, психологически Антону может быть легче. Да, там будет недалеко Фуркад, но именно французу придётся ориентироваться на результаты Антона, а не наоборот. Если бы Шипулин знал, что тот же Мартен на заключительной «стойке» не допустил ни одного промаха, а Антону только-только предстоит стрелять, и от этого зависит судьба медали чемпионата мира, он бы мог перенервничать. В данном же случае россиянин такой вид нервотрёпки избежит.
А что с Эмилем? Эмиль побежит под 81-м номером. Температура к его выходу будет плюсовой, и о какой-то подморозке трассы говорить не приходится. Скорее всего, бежать ему придётся по изрядному месиву, и сомневаюсь, что Эмилю удастся показать относительно высокую скорость.
Кроме того, все мы помним, что случилось в спринтерской гонке, где Свендсен упал в обморок. Вполне возможно, что с физическим состоянием у него проблемы, что не лучшим образом может отразиться как на его скорости на дистанции, так и на стрельбе.
Стоит отметить, что недавно Эмиль признался, что боится потерять место в эстафете. Последствия этих мыслей на рубеже мы тоже можем увидеть.
В общем, за 1.67 поставить на Шипулина стоит. На лыжне он своему сопернику может привезти прилично, а на рубеже хуже отработать не должен. Не будем забывать и о скорострельности Антона.
Лучший участник сборной Норвегии – Уле-Эйнар Бьорндален
Ставка: да
Коэффициент: 3,74 (см. все коэффициенты на гонку).
А здесь хотелось бы рискнуть.
Уле-Эйнар Бьорндален на чемпионате мира в Хохфильцене чувствует себя довольно уверенно. До медали в спринтерской гонке не хватило одного точного выстрела, а вот уже в гонке преследования Бьорндален на рубеже был хорош и сумел завоевать бронзовую медаль.
Если взглянуть на результаты Уле-Эйнара в двух индивидуальных гонках текущего сезона, можно увидеть, что ниже пятого места именитый норвежец не опускался. Учитывая, что на текущем чемпионате мира Бьорндален показывает вполне удовлетворительные результаты, надо полагать, и сегодня он может угодить в пятёрку сильнейших.
Основной соперник за лучший результат норвежской сборной у мужа Домрачевой – Йоханнес Бё. В Хохфильцене он смотрится лучше своего именитого соотечественника. Но индивидуальная гонка такова, что здесь всё может решить один неточный выстрел. Учитывая те скорости, которые показывал Бьорндален в двух предыдущих личных гонках, если ему удастся быть чуть точнее Йоханнеса, в итоговом протоколе он будет выше. Каковы шансы на более точную стрельбу? Примерно 50 на 50. И в данном случае за 3.74 рискнуть можно.
Да, есть ещё отличные стрелки в лице Биркеланда и Свендсена. Но здесь оба спортсмена могут перенервничать. Последний боится упустить место в эстафетной четвёрке, что может негативно сказаться на стрельбе, а первый является претендентом на место Эмиля (если у Эмиля объявятся проблемы с физической готовностью), в связи с чем он также может лишние раз-два на рубеже промазать.
Учитывая опыт Бьорндалена и его успешное выступление в индивидуальных гонках по ходу сезона, риск оправдан.