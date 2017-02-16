Футбол
РФПЛ ФНЛ - Первый дивизион Лига чемпионов Лига Европы Англия Испания Италия
Германия Кубок России ПФЛ - Второй дивизион Молодёжное первенство Сборная России Чемпионат мира 2018 Кубок конфедераций
Южная Америка Украина Франция Женский футбол Прочие турниры Молодёжные сборные Лига Чемпионат.com
Любители Студенческий футбол Рейтинг УЕФА Рейтинг ФИФА MVP РФПЛ
Хоккей
КХЛ НХЛ МХЛ ВХЛ ЧМ по хоккею 2016 Евротур Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20 Ночная Лига MVP КХЛ
Биатлон
Кубок мира-2016/17. Мужчины Кубок мира-2016/17. Женщины ЧМ-2017 Рождественская гонка 2016 ЧЕ-2017
Теннис
Кубок Федерации Кубок Дэвиса WTA ATP Australian Open 2017 Кубок Кремля Рио 2016
Авто
Формула-1 Мотогонки Ралли Младшие серии DTM/WTCC/Туринг Дакар/Ралли-рейды Америка/WEC/Формула-Е
Бокс/ММА
Профессионалы Любители Женский бокс ММА
Баскетбол
НБА Евролига Единая лига ВТБ Еврокубок Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины Суперлига женщины Лига чемпионов Еврокубки Пляжный волейбол Кубок России Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон Мини-футбол Фигурное катание Водные виды спорта Конькобежный спорт Лёгкая атлетика Лыжный спорт
Пляжный футбол Гандбол Конный спорт Хоккей с мячом Велоспорт Шахматы Прочие виды спорта
Европейские игры 2015 Ride The Planet
Фэнтези
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2 Counter-Strike: Global Offensive FIFA League of Legends
Лента новостей Видео Фэнтези футбол Билеты на спорт Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Футбольные трансферы Допинг Спортбары
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
ФК «Ростов»
Фото: РИА Новости
Текст: Глеб Евдошенко

«Ростов» засушит «Спарту», «Зенит» в Бельгии останется без победы

16 февраля стартует плей-офф Лиги Европы. Делаем прогнозы на матчи «Ростов» — «Спарта» и «Андерлехт» — «Зенит».
16 февраля 2017, четверг. 18:05. Ставки
Коллега Агеев блестяще спрогнозировал вчерашние матчи в рамках Лиги чемпионов. В обоих противостояниях, «Бавария» — «Арсенал» и «Реал» — «Наполи», были сделаны ставки на голы обеих команд в матче и победу хозяев. 5:1 и 3:1 соответственно и обе ставки с коэффициентами под тройку прошли. Причём голами обменялись команды ещё в первые полчаса.

Таким образом, наш банк наконец-то перевалил за 60 000 и теперь составляет 60 780 фишек.

«Ростов» — «Спарта»


Ставка: «Спарта» не забьёт за 2.38 (см. все коэффициенты на матч)
Размер ставки: 1000 фишек (возможная прибыль 1380 фишек).

Сразу три российских клуба выступят в Лиге Европы. Конечно, хотелось бы увидеть такое же количество команд в Лиге чемпионов, но не судьба.

После того как банк перевалит за 60 000, мы планировали увеличить сумму ставки. Но так как сегодня нам предстоит прогнозировать матчи команд, которые официальной практики долго не имели, с этим делом мы повременим.

Теперь о предстоящем матче.

«Ростов» за зимний перерыв провёл семь поединков. Ни в одном из них жёлто-синие не проиграли, но сразу в шести пропустили.
Лишь самая первая игра против «Аль-Хиляля» завершилась победой ростовчан 4:0.

«Спарта» же приняла участие в восьми дружественных встречах и также ни разу не проиграла. Кроме того, соперники у пражан, пожалуй, были сильнее. Так, например, в начале месяца была игра с «Зенитом», которую «Спарта» выиграла 2:0. А пропустили ребята из Чехии всего в двух матчах.

На что здесь ставить?

Вопрос сложный. У «Ростова» с кадрами вроде как всё нормально, но есть одно но – у Сослана Джанаева проблемы с плечом. Возможно, именно в этом причина пропущенных голов «Ростовом» практически в каждом матче.

Несмотря на то что в обороне «Ростов» в перерыве не радовал, предлагаю сделать выбор в пользу того, что хозяева не пропустят за 2.38. Как известно, следить за трансляциями контрольных игр «Ростова» было затруднительно. Так же, как и за тренировками команды. Вполне возможно, что тренеры ростовчан много экспериментировали, тогда как в первой игре Лиги Европы точно будет не до экспериментов. Как «Ростов» умеет играть в обороне в родных стенах мы все прекрасно знаем. И наверняка перед командой стоит задача не пропустить в первой встрече. Её выполнение за 2.38 – весьма привлекательно.

«Андерлехт» — «Зенит»


Ставка: победа «Андерлехта» с форой (0) за 2.07 (см. все коэффициенты на матч)
Размер ставки: 1000 фишек (возможная прибыль 1070 фишек).

В этой паре только одна команда давненько не имела официальной практики и, к сожалению, эта команда – «Зенит». Да, питерский клуб провёл довольно большое количество товарищеских поединков, но всё-таки матчи регулярных чемпионатов готовят к еврокубковым противостояниям куда лучше.

«Андерлехт» после небольшого перерыва в сезон вернулся хорошо, выиграв три матча из пяти и лишь дважды не сумев победить. Если же брать выступления клуба в рамках чемпионата Бельгии, в домашнем плане здесь всё отлично – восемь побед в 13 матчах и всего одно поражение при разнице голов 33:11.

Здесь хочу предложить ставку на победу команды хозяев с форой (0).

Да, «Андерлехт» для «Зенита» соперник удобный. Но, полагаю, верх здесь одержит именно та команда, которая уже регулярно борется за очки в официальном зачёте. Вполне возможно, что дома «Зенит» своего противника сокрушит. Но в первой официальной встрече в нынешнем году питерцы победу увидят едва ли. Ничья будет хорошим результатом.

Итого: сделано две ставки на сумму 2000 фишек. В банке осталось 58 780 фишек.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Всего голосов: 0
Теги
Андерлехт Спарта ФК Зенит ФК Ростов Бесплатные прогнозы
Новости. Ставки
16 февраля 2017, четверг
18:33 12 футболистов харьковского «Металлиста» дисквалифицированы за договорные матчи
17:30 Генич: в матче «Ростов» — «Спарта» не будет забито больше двух мячей
16:38 Администратор букмекерской конторы в Москве получил ножевые ранения
16:00 Букмекеры не считают «Зенит» фаворитом в выездном матче с «Андерлехтом»
14:30 «Ростов» победит «Спарту» в 1-м матче плей-офф Лиги Европы, считают букмекеры
13:30 «МЮ» — «Сент-Этьен»: прогноз Робби Сэвиджа с коэффициентом 11.0
12:45 Аналитики: Смолов не сможет забить «Фенербахче» в первом матче 1/16 финала ЛЕ
12:24 БК «Пари-Матч» отказалась спонсировать чемпионат Беларуси по футболу
12:13 Президент СРО букмекеров: власть обязана учитывать интересы легального бизнеса
11:45 65% заблокированных Роскомнадзором сайтов продолжают работать
11:24 Менеджер банка украл 5,2 млн рублей, проиграл их и получил 2,5 года колонии
11:20 После разгрома в Мюнхене шансы «Арсенала» пройти «Баварию» составляют 4%
10:45 «Зенит» и «Ростов» выйдут в 1/8 финала ЛЕ, «Краснодар» — нет, считают букмекеры
10:16 Прогноз Карпина на матч «Краснодар» — «Фенербахче»: обе забьют и ничья
09:45 Букмекеры оценили шансы Шипулина выиграть индивидуальную гонку на ЧМ по биатлону
15 февраля 2017, среда
21:00 Аналитики: Тарасенко точно наберёт очки в матче НХЛ с «Детройтом»
20:26 В Азии 15 игроков пожизненно отстранены от футбола за договорные матчи
19:15 Sun Bets заключил однодневный контракт с клубом пятого дивизиона Англии
18:00 235 участников французской лотереи угадали точный счёт матча «ПСЖ» — «Барселона»
17:24 Генич: в том, что «Реал» дома выиграет у «Наполи», практически не сомневаюсь
15:30 Букмекеры оценили шансы «Арсенала» не проиграть «Баварии» в Мюнхене
15:05 Сайт allboxing.ru оштрафован на 100 тыс. рублей за незаконную рекламу букмекера
14:29 Глас народа. Выбери свой вариант ставки на матч «Реал Мадрид» — «Наполи»
13:15 Сэвидж: «Арсенал» забьёт «Баварии», но проиграет
12:50 Депутат: за перевод средств нелегальным игорным сайтам нужно сурово наказывать
11:30 Букмекеры убеждены, что Роналду забьёт «Наполи» в первом матче 1/8 финала ЛЧ
10:00 Аналитики: Дальмайер — фаворит индивидуальной гонки, шансы Домрачевой — 12%
08:00 Шансы «Барселоны» выйти в 1/4 финала Лиги чемпионов — 9%, считают букмекеры
14 февраля 2017, вторник
20:53 «Питтсбург» Малкина победит «Ванкувер» Трямкина в матче НХЛ, согласно котировкам
17:50 Карпин: в матче «ПСЖ» — «Барселона» прогнозирую голевую ничью
16:07 В Брянске задержан ограбивший букмекерскую контору на 60 тыс. рублей
15:30 Эксперты: «Боруссия» Д — фаворит первого матча 1/8 финала ЛЧ с «Бенфикой»
14:54 Первую СРО букмекеров покинул лицензиат
14:15 Букмекеры: в 1/4 финала Лиги чемпионов выйдут «Барселона» и «Боруссия» Дортмунд
13:26 «ПСЖ» — «Барселона»: статистическое превью матча
13:00 «ПСЖ» — «Барселона»: прогноз Робби Сэвиджа с коэффициентом 15.0
11:30 «Салават Юлаев» — «Ак Барс»: букмекеры назвали фаворита «зелёного дерби»
10:00 Аналитики оценили шансы «ПСЖ» в первом матче 1/8 финала ЛЧ с «Барселоной»
13 февраля 2017, понедельник
23:00 Президент Филиппин пообещал уволить чиновников, покрывающих нелегальный гэмблинг
22:15 Аналитики: «Коламбус» Бобровского прервёт победную серию «Рейнджерс» Бучневича
21:59 Один из акционеров William Hill лоббирует продажу букмекерской компании
14:30 Эксперты назвали фаворита матча 24-го тура Серии А «Лацио» — «Милан»
13:02 В России вскоре будет разрешена быстрая блокировка «зеркал» офшорных букмекеров
12:48 Россиянам запретят переводить деньги нелегальным букмекерам
11:30 Аналитики: «Локомотив» в Ярославле выиграет у «Адмирала» в матче КХЛ
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Каким образом вы предпочитаете делать ставки?
Архив →
Конфиденциальность Использование информации Контакты Реклама Вакансии | Виджеты Мобильная версия
© championat.com, 2000–2017
RAMBLER&Co
Возрастное ограничение 18+