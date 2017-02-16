«Ростов» засушит «Спарту», «Зенит» в Бельгии останется без победы

Таким образом, наш банк наконец-то перевалил за 60 000 и теперь составляет 60 780 фишек.
«Ростов» — «Спарта»
Ставка: «Спарта» не забьёт за 2.38 (см. все коэффициенты на матч)
Размер ставки: 1000 фишек (возможная прибыль 1380 фишек).
Сразу три российских клуба выступят в Лиге Европы. Конечно, хотелось бы увидеть такое же количество команд в Лиге чемпионов, но не судьба.
После того как банк перевалит за 60 000, мы планировали увеличить сумму ставки. Но так как сегодня нам предстоит прогнозировать матчи команд, которые официальной практики долго не имели, с этим делом мы повременим.
Теперь о предстоящем матче.
«Ростов» за зимний перерыв провёл семь поединков. Ни в одном из них жёлто-синие не проиграли, но сразу в шести пропустили. Лишь самая первая игра против «Аль-Хиляля» завершилась победой ростовчан 4:0.
«Спарта» же приняла участие в восьми дружественных встречах и также ни разу не проиграла. Кроме того, соперники у пражан, пожалуй, были сильнее. Так, например, в начале месяца была игра с «Зенитом», которую «Спарта» выиграла 2:0. А пропустили ребята из Чехии всего в двух матчах.
На что здесь ставить?
Вопрос сложный. У «Ростова» с кадрами вроде как всё нормально, но есть одно но – у Сослана Джанаева проблемы с плечом. Возможно, именно в этом причина пропущенных голов «Ростовом» практически в каждом матче.
Несмотря на то что в обороне «Ростов» в перерыве не радовал, предлагаю сделать выбор в пользу того, что хозяева не пропустят за 2.38. Как известно, следить за трансляциями контрольных игр «Ростова» было затруднительно. Так же, как и за тренировками команды. Вполне возможно, что тренеры ростовчан много экспериментировали, тогда как в первой игре Лиги Европы точно будет не до экспериментов. Как «Ростов» умеет играть в обороне в родных стенах мы все прекрасно знаем. И наверняка перед командой стоит задача не пропустить в первой встрече. Её выполнение за 2.38 – весьма привлекательно.
«Андерлехт» — «Зенит»
Ставка: победа «Андерлехта» с форой (0) за 2.07 (см. все коэффициенты на матч)
Размер ставки: 1000 фишек (возможная прибыль 1070 фишек).
В этой паре только одна команда давненько не имела официальной практики и, к сожалению, эта команда – «Зенит». Да, питерский клуб провёл довольно большое количество товарищеских поединков, но всё-таки матчи регулярных чемпионатов готовят к еврокубковым противостояниям куда лучше.
«Андерлехт» после небольшого перерыва в сезон вернулся хорошо, выиграв три матча из пяти и лишь дважды не сумев победить. Если же брать выступления клуба в рамках чемпионата Бельгии, в домашнем плане здесь всё отлично – восемь побед в 13 матчах и всего одно поражение при разнице голов 33:11.
Здесь хочу предложить ставку на победу команды хозяев с форой (0).
Да, «Андерлехт» для «Зенита» соперник удобный. Но, полагаю, верх здесь одержит именно та команда, которая уже регулярно борется за очки в официальном зачёте. Вполне возможно, что дома «Зенит» своего противника сокрушит. Но в первой официальной встрече в нынешнем году питерцы победу увидят едва ли. Ничья будет хорошим результатом.
Итого: сделано две ставки на сумму 2000 фишек. В банке осталось 58 780 фишек.