Борьба за эстафетное золото будет тяжёлой. Россия огорчит Украину

Отрыв победителя от 2-го места – 0-19,9
Ставка: да
Коэффициент: 1.80 (см. все коэффициенты на гонку).
Как всегда, основные претенденты на победу в этой гонке – сборные Германии и Франции. И, надо полагать, разрыв на финише между этими командами 20 и более секунд не составит.
Если проанализировать результаты спринтерских гонок на чемпионате мира, как по дистанции максимально схожей с эстафетным этапом, можно заключить, что на лыжне сильнее сегодня будет выглядеть французская команда. Эмонье и Бреза почти наверняка привезут Хаммершмидт и Хильдебранд ногами, шансы выиграть у своей оппонентки на этапе есть и у Шевалье, которая в Хохфильцене показала хорошую скорость. Ну а Дорен-Абер проиграть много Дальмайер не должна.
Что касается стрельбы, здесь преимущество за немками – 86,8% против 81,7% по среднему общему показателю. 5% — это много. Стоит отметить, что если бы не низкий процент попаданий Селии Эмони, средний показатель у Франции был бы выше. Да, кстати. Эмони в эстафетах очень надёжна – лишь один из 21 выстрела оказался неточным. Но должна же сказаться общая процентовка хотя бы в одной гонке.
Если бы цифры 86,8% принадлежали команде Франции, тут гандикап мог бы получиться весьма серьёзный. А так мы имеем то, что Франция с высокой долей вероятности будет на лыжне лучше Германии, а последние покажут более качественную работу на рубеже. В таком случае борьба между командами может продлиться до самого финиша, а разрыв в 20 секунд мы с вами увидим едва ли.
Сборная России – сборная Украины
Ставка: победа России
Коэффициент: 2.73 (см. все коэффициенты на гонку).
Букмекерские конторы явным фаворитом противостояния считают сборную России. Пожалуй, не соглашусь с этим.
Сначала по стрельбе. По общему показателю это 87,3% против 85,2% в пользу российской команды. Вероятно, больше промахов, чем сборная Украины, наши девушки не допустят. Конечно, мы тут и от штрафных кругов не застрахованы, но если верить статистике, это должно быть так.
Теперь детально.
На первом этапе Подчуфарова будет сражаться с Варвинец. Ирина – такая же черепашка, как Ольга, если не хуже. На рубеже девушки работают примерно одинаково, так что по итогам первого этапа здесь нас ждёт равенство.
В противостоянии Слепцовой и Джимы на втором этапе уже можно ждать превосходства украинской команды. На рубеже здесь тоже должна быть равная борьба, но на лыжне быстрее Юлия. Но не настолько быстрее, чтобы привезти команде России больше 20 секунд. Возможно, 20. Но не больше.
На третьем этапе будет борьба между Старых и Меркушиной. В стрелковой части лучше смотрится россиянка, так же как и на лыжне. Даже в провальной в плане скорости индивидуальной гонке Старых свою соперницу превзошла. Так что то отставание, которое может создать Слепцова по итогам второго этапа, Старых может ликвидировать по итогам этапа третьего.
Ну а на заключительные 6 км выйдут Акимова и Пидгрушная. Цифры здесь практически одинаковые как на рубеже, так и на лыжне. Так что шансы одной из команд на победу примерно 50 на 50.
Ну и почему бы не рискнуть, взяв викторию российской команды за 2.73? На мой взгляд, букмекеры серьёзно не оценивают нашу команду. В основу чего, вероятно, легли выступления на этапах Кубка мира. Но вдруг чудо произойдёт сегодня? Чемпионат мира – дело такое.