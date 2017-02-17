Футбол
РФПЛ ФНЛ - Первый дивизион Лига чемпионов Лига Европы Англия Испания Италия
Германия Кубок России ПФЛ - Второй дивизион Молодёжное первенство Сборная России Чемпионат мира 2018 Кубок конфедераций
Южная Америка Украина Франция Женский футбол Прочие турниры Молодёжные сборные Лига Чемпионат.com
Любители Студенческий футбол Рейтинг УЕФА Рейтинг ФИФА MVP РФПЛ
Хоккей
КХЛ НХЛ МХЛ ВХЛ ЧМ по хоккею 2016 Евротур Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20 Ночная Лига MVP КХЛ
Биатлон
Кубок мира-2016/17. Мужчины Кубок мира-2016/17. Женщины ЧМ-2017 Рождественская гонка 2016 ЧЕ-2017
Теннис
Кубок Федерации Кубок Дэвиса WTA ATP Australian Open 2017 Кубок Кремля Рио 2016
Авто
Формула-1 Мотогонки Ралли Младшие серии DTM/WTCC/Туринг Дакар/Ралли-рейды Америка/WEC/Формула-Е
Бокс/ММА
Профессионалы Любители Женский бокс ММА
Баскетбол
НБА Евролига Единая лига ВТБ Еврокубок Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины Суперлига женщины Лига чемпионов Еврокубки Кубок России Пляжный волейбол Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон Мини-футбол Фигурное катание Водные виды спорта Конькобежный спорт Лёгкая атлетика Лыжный спорт
Пляжный футбол Гандбол Конный спорт Хоккей с мячом Велоспорт Шахматы Прочие виды спорта
Европейские игры 2015 Ride The Planet
Фэнтези
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2 Counter-Strike: Global Offensive FIFA League of Legends
Лента новостей Видео Фэнтези футбол Билеты на спорт Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Футбольные трансферы Допинг Спортбары
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
Светлана Слепцова
Фото: РИА Новости
Текст: Глеб Евдошенко

Борьба за эстафетное золото будет тяжёлой. Россия огорчит Украину

17 февраля состоится женская эстафетная гонка на чемпионате мира по биатлону в Хохфильцене. Делаем прогноз на итоги гонки.
17 февраля 2017, пятница. 12:45. Ставки
Чемпионат мира по биатлону в Хохфильцене близок к своему завершению — спортсменам осталось пробежать две эстафеты и два масс-старта. Сегодня девушкам предстоит принять участие в женской эстафете.

Отрыв победителя от 2-го места – 0-19,9


Ставка: да
Коэффициент: 1.80 (см. все коэффициенты на гонку).

Как всегда, основные претенденты на победу в этой гонке – сборные Германии и Франции. И, надо полагать, разрыв на финише между этими командами 20 и более секунд не составит.

Если проанализировать результаты спринтерских гонок на чемпионате мира, как по дистанции максимально схожей с эстафетным этапом, можно заключить, что на лыжне сильнее сегодня будет выглядеть французская команда. Эмонье и Бреза почти наверняка привезут Хаммершмидт и Хильдебранд ногами, шансы выиграть у своей оппонентки на этапе есть и у Шевалье, которая в Хохфильцене показала хорошую скорость. Ну а
Дорен-Абер проиграть много Дальмайер не должна.

Что касается стрельбы, здесь преимущество за немками – 86,8% против 81,7% по среднему общему показателю. 5% — это много. Стоит отметить, что если бы не низкий процент попаданий Селии Эмони, средний показатель у Франции был бы выше. Да, кстати. Эмони в эстафетах очень надёжна – лишь один из 21 выстрела оказался неточным. Но должна же сказаться общая процентовка хотя бы в одной гонке.

Если бы цифры 86,8% принадлежали команде Франции, тут гандикап мог бы получиться весьма серьёзный. А так мы имеем то, что Франция с высокой долей вероятности будет на лыжне лучше Германии, а последние покажут более качественную работу на рубеже. В таком случае борьба между командами может продлиться до самого финиша, а разрыв в 20 секунд мы с вами увидим едва ли.

Сборная России – сборная Украины


Ставка: победа России
Коэффициент: 2.73 (см. все коэффициенты на гонку).

Букмекерские конторы явным фаворитом противостояния считают сборную России. Пожалуй, не соглашусь с этим.

Сначала по стрельбе. По общему показателю это 87,3% против 85,2% в пользу российской команды. Вероятно, больше промахов, чем сборная Украины, наши девушки не допустят. Конечно, мы тут и от штрафных кругов не застрахованы, но если верить статистике, это должно быть так.

Теперь детально.

На первом этапе Подчуфарова будет сражаться с Варвинец. Ирина – такая же черепашка, как Ольга, если не хуже. На рубеже девушки работают примерно одинаково, так что по итогам первого этапа здесь нас ждёт равенство.

В противостоянии Слепцовой и Джимы на втором этапе уже можно ждать превосходства украинской команды. На рубеже здесь тоже должна быть равная борьба, но на лыжне быстрее Юлия. Но не настолько быстрее, чтобы привезти команде России больше 20 секунд. Возможно, 20. Но не больше.

На третьем этапе будет борьба между Старых и Меркушиной. В стрелковой части лучше смотрится россиянка, так же как и на лыжне. Даже в провальной в плане скорости индивидуальной гонке Старых свою соперницу превзошла. Так что то отставание, которое может создать Слепцова по итогам второго этапа, Старых может ликвидировать по итогам этапа третьего.

Ну а на заключительные 6 км выйдут Акимова и Пидгрушная. Цифры здесь практически одинаковые как на рубеже, так и на лыжне. Так что шансы одной из команд на победу примерно 50 на 50.

Ну и почему бы не рискнуть, взяв викторию российской команды за 2.73? На мой взгляд, букмекеры серьёзно не оценивают нашу команду. В основу чего, вероятно, легли выступления на этапах Кубка мира. Но вдруг чудо произойдёт сегодня? Чемпионат мира – дело такое.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Всего голосов: 0
Теги
Сборная России — Биатлон Бесплатные прогнозы Чемпионат мира по биатлону 2017
Новости. Ставки
17 февраля 2017, пятница
13:30 Коэффициентом 5.10 оценивается выход «Зенита» в 1/8 финала Лиги Европы
13:10 Два футболиста и их подельник отправлены в тюрьму за «договорняки» в Норвегии
12:21 Правительство одобрило запрет россиянам переводить деньги нелегальным букмекерам
11:30 Согласно котировкам, «Металлург» Мг победит «Трактор» в матче КХЛ
10:00 Букмекеры: женскую эстафету в Хохфильцене выиграет Германия, шансы России — 3%
16 февраля 2017, четверг
20:00 Эксперты: «Питтсбург» Малкина не оставит шансов «Виннипегу» в матче НХЛ
18:33 12 футболистов харьковского «Металлиста» дисквалифицированы за договорные матчи
17:30 Генич: в матче «Ростов» — «Спарта» не будет забито больше двух мячей
16:38 Администратор букмекерской конторы в Москве получил ножевые ранения
16:00 Букмекеры не считают «Зенит» фаворитом в выездном матче с «Андерлехтом»
14:30 «Ростов» победит «Спарту» в 1-м матче плей-офф Лиги Европы, считают букмекеры
13:30 «МЮ» — «Сент-Этьен»: прогноз Робби Сэвиджа с коэффициентом 11.0
12:45 Аналитики: Смолов не сможет забить «Фенербахче» в первом матче 1/16 финала ЛЕ
12:24 БК «Пари-Матч» отказалась спонсировать чемпионат Беларуси по футболу
12:13 Президент СРО букмекеров: власть обязана учитывать интересы легального бизнеса
11:45 65% заблокированных Роскомнадзором сайтов продолжают работать
11:24 Менеджер банка украл 5,2 млн рублей, проиграл их и получил 2,5 года колонии
11:20 После разгрома в Мюнхене шансы «Арсенала» пройти «Баварию» составляют 4%
10:45 «Зенит» и «Ростов» выйдут в 1/8 финала ЛЕ, «Краснодар» — нет, считают букмекеры
10:16 Прогноз Карпина на матч «Краснодар» — «Фенербахче»: обе забьют и ничья
09:45 Букмекеры оценили шансы Шипулина выиграть индивидуальную гонку на ЧМ по биатлону
15 февраля 2017, среда
21:00 Аналитики: Тарасенко точно наберёт очки в матче НХЛ с «Детройтом»
20:26 В Азии 15 игроков пожизненно отстранены от футбола за договорные матчи
19:15 Sun Bets заключил однодневный контракт с клубом пятого дивизиона Англии
18:00 235 участников французской лотереи угадали точный счёт матча «ПСЖ» — «Барселона»
17:24 Генич: в том, что «Реал» дома выиграет у «Наполи», практически не сомневаюсь
15:30 Букмекеры оценили шансы «Арсенала» не проиграть «Баварии» в Мюнхене
15:05 Сайт allboxing.ru оштрафован на 100 тыс. рублей за незаконную рекламу букмекера
14:29 Глас народа. Выбери свой вариант ставки на матч «Реал Мадрид» — «Наполи»
13:15 Сэвидж: «Арсенал» забьёт «Баварии», но проиграет
12:50 Депутат: за перевод средств нелегальным игорным сайтам нужно сурово наказывать
11:30 Букмекеры убеждены, что Роналду забьёт «Наполи» в первом матче 1/8 финала ЛЧ
10:00 Аналитики: Дальмайер — фаворит индивидуальной гонки, шансы Домрачевой — 12%
08:00 Шансы «Барселоны» выйти в 1/4 финала Лиги чемпионов — 9%, считают букмекеры
14 февраля 2017, вторник
20:53 «Питтсбург» Малкина победит «Ванкувер» Трямкина в матче НХЛ, согласно котировкам
17:50 Карпин: в матче «ПСЖ» — «Барселона» прогнозирую голевую ничью
16:07 В Брянске задержан ограбивший букмекерскую контору на 60 тыс. рублей
15:30 Эксперты: «Боруссия» Д — фаворит первого матча 1/8 финала ЛЧ с «Бенфикой»
14:54 Первую СРО букмекеров покинул лицензиат
14:15 Букмекеры: в 1/4 финала Лиги чемпионов выйдут «Барселона» и «Боруссия» Дортмунд
13:26 «ПСЖ» — «Барселона»: статистическое превью матча
13:00 «ПСЖ» — «Барселона»: прогноз Робби Сэвиджа с коэффициентом 15.0
11:30 «Салават Юлаев» — «Ак Барс»: букмекеры назвали фаворита «зелёного дерби»
10:00 Аналитики оценили шансы «ПСЖ» в первом матче 1/8 финала ЛЧ с «Барселоной»
13 февраля 2017, понедельник
23:00 Президент Филиппин пообещал уволить чиновников, покрывающих нелегальный гэмблинг
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Каким образом вы предпочитаете делать ставки?
Архив →
Конфиденциальность Использование информации Контакты Реклама Вакансии | Виджеты Мобильная версия
© championat.com, 2000–2017
RAMBLER&Co
Возрастное ограничение 18+