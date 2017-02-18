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175 лет назад 2016
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сборная России по биатлону
Фото: РИА Новости
Текст: Глеб Евдошенко

Сборная России останется без медалей и там, где в неё верят

18 февраля состоится мужская эстафетная гонка на ЧМ по биатлону в Хохфильцене. Делаем прогнозы против сборной России.
18 февраля 2017, суббота. 12:15. Ставки
Женская эстафетная гонка вновь принесла российским болельщикам лишь страдания. Возможно, чудо и могло случиться, ведь в него уверовали многие после этапа Ирины Старых. Но Татьяна Акимова упала… И вновь из болота выбраться не удалось.

Сегодня поговорим о мужской эстафете, в которой сборная России котируется куда выше, чем в женской.

Россия в тройке


Ставка: нет
Коэффициент: 2.00 (см. все коэффициенты на гонку).

Наверное, многим из вас эта ставка не понравится. Но, скорее, Россия не попадёт в тройку сильнейших.

Перед началом чемпионата мира все были уверены, что мужская российская сборная не останется без медалей в эстафете. Но теперь эта уверенность стремительно пропадает.

Алексей Волков побежит на первом этапе, и его основными конкурентами будут Эрик Лессер, Уле-Эйнар Бьорндален и Жан-Гийом Беатрикс. И здесь, надо полагать, наша команда может выступить не хуже Германии, Норвегии и Франции. Главное условие для этого – точная и быстрая стрельба, это Алексею по силам. Вероятно, первый этап российская команда закончит в числе лидеров, а отставание если и будет, то вряд ли большое.
А что дальше?

Дальше у нас Максим Цветков. Цветков, проигравший в спринте ногами больше 100 секунд. Соперниками Максима по этапу будут Бенедикт Долль, Эмиль Хегле Свендсен и Кентен Фийон-Майе. Доллю в спринте россиянин проиграл больше 80 секунд, Свендсену, который находится явно не в лучших физических кондициях, – больше 40, Фийону-Майе – почти 80. Да, сейчас можно говорить, что Цветкова специально не ставили на индивидуальную гонку, чтобы лучше его подготовить к эстафетному старту. Но, по-моему, у тренеров была уйма времени, чтобы подготовить Цветкова к первой личной гонке на чемпионате мира. Получилось? Не особо.

Таким образом, от больших проигрышей по итогам второго этапа Цветкова может спасти только 100% стрельба. Но и в ней, с учётом физического состояния Максима, уверенности нет.

На третьем этапе выйдет Антон Бабиков. А ему противостоять будут Арнд Пайффер, Тарьей Бё и Симон Детьё. В том же спринте Пайффер привёз Антону 45 секунд ногами, Тарьей Бё, который пропустил большую часть сезона, — около 30, а Детьё – 20. Какого-то серьёзного преимущества на рубеже над перечисленными спортсменами Бабиков не имеет, поэтому Антон Шипулин может выйти на старт с более чем приличным отставанием от лидеров.

Антон Шипулин, Симон Шемпп, Мартен Фуркад, Йоханнес Бё – просто отличная команда финишёров. Но проблема в том, что именно российская сборная может не поучаствовать в ярких финишных баталиях. Нет, поучаствовать-то может, если таковым можно считать выход на четвёртый этап, например, с отставанием в минуту. Звучит страшно и маловероятно? А, по-моему, реально.

Очень хотелось бы, чтобы наши ребята завоевали медали в мужской эстафете. Но очевидно, что физическое состояние некоторых членов нашей команды сейчас не самое лучшее. Буду рад, если случится чудо и тренеры смогут исправить ситуацию, но поставлю всё же на непопадание России в топ-3.

И да, надеюсь, понимаете, почему ссылаюсь на спринт при анализе скорости спортсменов. Всё-таки спринтерская дистанция всего на 2,5 км больше эстафетного этапа и максимально приближена к нему по длине по сравнению с остальными биатлонными дисциплинами.

Сборная Германии – сборная России


Ставка: П1
Коэффициент: 1.60 (см. все коэффициенты на гонку).

Ну, и вдобавок к основному выбору сделаем ставку на то, что команда Германии российскую сборную превзойти сможет. Лессер, Долль, Пайффер и Шемпп против Волкова, Цветкова, Бабикова и Шипулина.

Уже сказали, что Лессер и Волков, вероятно, придут на финиш вместе. Детальнее разберём три другие позиции.

Долль против Цветкова. На рубеже это 89,3% против 79,8% в пользу российского спортсмена. Преимущество есть, да, причём довольно серьёзное. Меньше трёх патронов ни в одной из эстафетных гонок текущего сезона Бенедикт ещё не брал, тогда как Цветков стрелял чисто. Но если даже Долль возьмёт пять патронов, на лыжне ему придётся отыграть ногами у россиянина секунд 40. Возможно? Вполне. Кроме того, Цветкову может быть непривычно бежать второй этап, а с учётом того, что есть основания говорить о его не лучшей физической готовности, тут мы можем увидеть и промахи в исполнении Максима. Полагаю, в лучше случае Долль «привезёт» Цветкову секунд 20, если, конечно, не заедет на штрафной круг.

Пайффер против Бабикова. По стрельбе это 87,2% против 84,1%, да и на лыжне Арнд быстрее. Отстреляется, вероятно, Пайффер не менее точно, чем Антон, а на дистанции может привезти ещё дополнительных 15-20 секунд.

Шемпп против Шипулина. Оба спортсмена примерно одинаково стреляют и бегут. И если с Шемппом не случится чего-то неожиданного, секунд 30-40 в скорости стрельбы он не проиграет.

В общем, и здесь бы, конечно, хотелось ошибиться, но объективно больше шансов на победу в этой дуэли у команды Германии.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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