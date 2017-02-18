«Айнтрахт» и «Хоффенхайм» усугубят положение аутсайдеров

Таким образом, наш банк теперь составляет 63 230 фишек при 50 000 стартовых.
«Айнтрахт Ф» — «Ингольштадт»
Ставка: победа «Айнтрахта» за 2.20 (см. все коэффициенты на матч)
Размер ставки: 1000 фишек (возможная прибыль 1200 фишек).
Подопечные Нико Ковача – счастливчики. В прошлом туре «Айнтрахт» уступил «Байеру» и мог потерять третью строчку в чемпионате. Но «Кёльн», «Герта», «Хоффенхайм» и дортмундская «Боруссия» дружно проиграли свои матчи, не воспользовавшись возможностью обойти франкфуртскую команду. Интересно, что в прошлом туре ситуация была иная – все команды, в том числе и «Айнтрахт», одержали победы.
Подопечные Майка Вальпургиса – неудачники. «Ингольштадт» в предыдущем матче с «Баварией» сумел продержаться практически до конца, но в самой концовке встречи пропустил дважды. Ни одного очка набрать не удалось, а отставание от спасительной 15-й строчки на данный момент составляет четыре балла. То есть даже в случае победы в сегодняшней встрече зону вылета чёрные не покинут.
На что здесь стоит поставить? Пожалуй, на победу «Айнтрахта».
Кроме того что орлы очень хорошо выступают в чемпионате, они отлично смотрятся дома. За 10 поединков в родных стенах «Айнтрахт» ни разу не проиграл, одержав шесть побед и трижды сыграв вничью. Три команды, которые не удалось одолеть: «Хоффенхайм», «Герта» и «Бавария». Все эти коллективы входят в топ-6 Бундеслиги.
«Ингольштадт» же на выезде играет печально. Если их сегодняшний соперник одержал на своём стадионе семь побед при трёх потерях очков, ребята Вальпургиса трижды набрали очки, оставшись ни с чем в семи случаях. Победить удалось «Байер» и «Дармштадт», а поделили очки — с «Гамбургом». В общем, с командами, уступающими на данный момент «Айнтрахту».
Победа хозяев за 2.20 смотрится привлекательно. Надо полагать, после разгрома в Леверкузене «орлы» приложат все усилия, чтобы реабилитироваться перед болельщиками. А домашняя поддержка в этом им должна помочь.
«Хоффенхайм» — «Дармштадт»
Ставка: победа «Хоффенхайма» с форой (-1) за 1.65 (см. все коэффициенты на матч)
Размер ставки: 1000 фишек (возможная прибыль 650 фишек).
«Хоффенхайм» Юлиана Нагельсманна в прошлом туре уступил на выезде «Вольфсбургу». Гости создали моментов достаточно даже для победы, но без своего основного нападающего Сандро Вагнера реализовать их должным образом не смогли. Теперь же Вагнер возвращается, и поражать ворота соперников «Хоффенхайму» будет проще. Тем более если речь идёт о «Дармштадте».
Стоит признать, что матч против дортмундской «Боруссии» «Дармштадт» провёл блестяще. Футболисты Торстена Фрингса создали уйму моментов и счётом 2:1 в свою пользу могли не ограничиться. Однако не будем забывать, что «Хоффенхайм», по крайней мере дома, в обороне показывает куда более качественную игру и такого количества моментов, сколько было у «лилий» в прошлом туре, создать не позволит.
Здесь предлагаю сделать ставку на победу хозяев с форой (-1) за 1.65.
«Дармштадт» в чемпионате набрал 12 очков, и все дома. На выезде же уже на протяжении девяти матчей эта команда не может одержать верх, и наверняка «Хоффенхайм» — не тот коллектив, благодаря которому «лилиям» удастся прервать эту серию. Подопечные Нагельсманна дома смотрятся уверенно и как минимум с разницей в один мяч победить должны. Ну а помочь им в этом могут кадровые потери гостей в лице основных защитников Сандро Сиригу и Айтача Сулу.
Итого: сделано две ставки на сумму 2000 фишек. В банке осталось 61 230 фишек.