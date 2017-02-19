Шипулин и Коукалова завоюют медали в последний день ЧМ-2017

Габриэла Коукалова в тройке
Ставка: да
Коэффициент: 1.70 (см. все коэффициенты на гонку).
Во всех личных гонках мирового первенства Габи завоёвывала медаль. В спринте было золото, в преследовании – бронза, а в индивидуальной гонке – серебро. Кроме того, Коукалова была в топ-3 сильнейших во всех гонках с общего старта на 12,5 км. В Нове-Место и Оберхофе чешка приходила первой, а в Антхольце – третьей. Да, на чемпионате мира должны быть сенсации, но если исходить из того, что мы видим от Коукаловой на этом чемпионате мира, скорее именно она и создаст сенсацию, завоевав медали в каждой личной гонке чемпионата.
Что важно, у Габи серьёзно не падает скорость. В начале сезоне ей было свойственно довольно много проигрывать ногами после пары гонок подряд. В Хохфильцене же она была лучшей в спринте, 5,5 от лидера в преследовании, 15,4 в масс-старте и 10 на своём этапе в эстафете. Если так будет и сегодня, учитывая качественную работу на рубеже, которую Габриэла показывает, от медали ей вновь никуда не деться.
Антон Шипулин в тройке
Ставка: да
Коэффициент: 1.55 (см. все коэффициенты на гонку).
Антон Шипулин блестяще провёл свой этап во вчерашней эстафете. Да, сначала Фуркад довольно быстро отыгрывал отставание, но в тот момент, когда Мартена нельзя было подпускать к себе, Антон справился. Что это значит? Это значит то, что у Шипулина наверняка прибавилось уверенности в себе. А к чему это приведёт? К тому, что психологически он сегодня будет настроен как следует и может отлично отработать на рубеже. Ну а хорошая стрельба – залог успеха для Антона. Физически он в полном порядке, так что при качественной работе на стрельбище медаль для него более чем реальна.
Евгений Гараничев в десятке
Ставка: да
Коэффициент: 3.24 (см. все коэффициенты на гонку).
Евгений Гараничев демонстрировал неплохую скорость во всех гонках чемпионата мира, в которых принимал участие. А пока вчера Евгений отдыхал, все остальные спортсмены пахали. Весьма вероятно, что Евгений сегодня на лыжне может выглядеть ещё лучше на фоне соперников, а значит, дело остаётся за стрельбой.
Процент точных попаданий у Евгения – 85,2%. Да, промаха три от него на рубеже ждать можно, но разве это наверняка помешает ему попасть в десятку сильнейших? Не факт. Тем более для многих спортсменов эта гонка уже третья за четыре дня, а у Евгения был перерыв. Не стоит исключать, что на тех, кто отбегал все три старта, может сказаться усталость именно на рубеже. И условные 90% Бэйли могут превратиться в 80%.