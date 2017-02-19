После унижения в Париже «Барселона» отыграется на «Леганесе»

«Барселона» — «Леганес»
Ставка: победа «Барселоны» с форой (-2,5) за 1.78 (см. все коэффициенты на матч)
Размер ставки: 2000 фишек (возможная прибыль — 1560 фишек).
Здесь буду банален.
Футболистов «Барселоны» выставили клоунами в матче с «ПСЖ» в Лиге чемпионов. Что с этим делать? Исправляться. Как? Радовать болельщиков хорошим футболом. Только одного этого будет мало. Нужен результат на табло. И с таким соперником, как «Леганес», желательно как можно более разгромный.
Да, каталонцам в предстоящей игре не помогут Серхио Бускетс, Арда Туран и Хавьер Маскерано. Но вряд ли заменить этих парней Энрике будет сложнее, чем его коллеге Гаритано — отсутствующих Переса и Тимора.
В первом матче на табло был зафиксирован счёт 1:5 в пользу команды гостей. Тогда каталонцы играли после матча Лиги чемпионов с «Селтиком», где они добились домашнего разгрома 7:0. Сейчас же «Барса» просто обязана громить своего соперника, потому что только это хоть как-то скрасит горечь болельщиков «гранатовых». Тем более времени на восстановление было достаточно, да и следующая игра не скоро. Можно выложиться.
«Милан» — «Фиорентина»
Ставка: обе команды забьют за 1.65 (см. все коэффициенты на матч)
Размер ставки: 2000 фишек (возможная прибыль — 1300 фишек).
«Милан» Винченцо Монтеллы в чемпионате Италии располагается на седьмой позиции. В активе красно-чёрных 12 побед в 24 матчах при семи поражениях и разнице забитых и пропущенных мячей 34:28. Стоит отметить, что почти половина проигранных встреч уместилась в последние пять игр «Милана». При этом в предпоследнем матче удалось обыграть «Болонью», да ещё и вдевятером, а в последнем поединке на выезде с «Лацио» была добыта ничья 1:1.
«Фиорентина» Паулу Соузы находится чуть ниже «Милана» — на восьмой позиции. В активе «фиалок» 11 побед, семь ничьих и шесть поражений, а разница мячей составляет 41:33. Как мы видим, с атакой у команды дела обстоят получше, но зато и в обороне проблем больше.
Если говорить о кадровых потерях, здесь следует уделить внимание дисквалификации Федерико Бернадерски из команды гостей, который поучаствовал в 15 голах своей команды. Ну а за «Милан» не сыграют защитники Де Шильо и Романьоли, а также полузащитник Бонавентура. Короче говоря, проблем с кадрами у хозяев больше.
На что ставить? Здесь предлагаю остановить свой выбор на голах обеих команд в матче за 1.65.
За 12 выездных встреч «Фиорентина» забила 22 мяча и столько же пропустила. Да, не сыграет Бернадерски, но у «фиалок» есть Калинич, да и отсутствие двух защитников основы в стане хозяев должно помочь гостям распечатать ворота красно-чёрных. В пользу же гола «Милана» говорит, во-первых, статистика, согласно которой в 12 домашних матчах «Милан» забил 17 голов.
Во-вторых, домашняя поддержка. В-третьих, слабая игра «Фиорентины» в обороне (почти по два пропущенных мяча за выездной матч). В-четвёртых, возможная усталость после матча в рамках Лиги Европы против мёнхенгладбахской «Боруссии».
Итого: сделано две ставки на сумму 4000 фишек. В банке осталось 58 880 фишек.