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175 лет назад 2016
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Фото: Денис Тырин, «Чемпионат»
Текст: Алексей Агеев

Россия наносит удар под дых офшорным букмекерам

Наиболее интересные и значимые события в букмекерском мире — в дайджесте новостей за прошедшую неделю (13-19 февраля).
20 февраля 2017, понедельник. 20:15. Ставки

Нет лицензии — нет денег


Российские власти продолжают борьбу с нелегальными игорными операторами. Ранее дело ограничивалось блокировками сайтов офшорных операторов. Мера эта была эффективна лишь отчасти. Букмекеры оперативно оповещали клиентов о заранее созданных «зеркалах», а сами игроки вовсю осваивали всевозможные технические средства, позволяющие пользоваться заблокированными сайтами. По данным РБК, 65% онлайн-ресурсов из реестра заблокированных Роскомнадзором продолжают работать.

Теперь же в дело вступает
тяжёлая артиллерия. Как и предупреждал в интервью «Чемпионату» председатель совета директоров Первого ЦУПИС (Центра учёта переводов интерактивных ставок) Антон Рожковский, офшорным букмекерам заблокируют перевод средств от игроков из России.

В начале прошлой недели правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила законопроект Минфина РФ, предусматривающий запрет банкам и платёжным агентам под угрозой наказания переводить на счета нелегальных букмекеров деньги россиян.

Согласно законопроекту, офшорные букмекеры будут включены в специальные чёрные списки — их будет вести Федеральная налоговая служба (ФНС). Чёрные списки будут публиковаться и доводиться до сведения банков и всех платёжных агентов.

Перевести деньги компаниям и лицам из чёрного списка операторов онлайн-казино нельзя будет ни наличными, ни с помощью банковских карт или виртуальных кошельков: согласно законопроекту каждый оператор платёжной системы (это Visa, MasterCard, Western Union и т.д. — всего 43 наименования, как следует из реестра Центробанка) должен будет установить на такие операции специальный код, который укажет, что получатели перевода нелегально организуют и проводят азартные игры.
Букмекеры оперативно оповещали клиентов о заранее созданных «зеркалах», а сами игроки вовсю осваивали всевозможные технические средства, позволяющие пользоваться заблокированными сайтами.

Правительство оперативно одобрило запрет россиянам переводить деньги нелегальным букмекерам.

К слову, не забыли и про «зеркала». Как сообщил председатель комитета Государственной Думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин, законодатели вскоре положительно решат вопрос с быстрой блокировкой нелегальных игорных сайтов.

Спонсор на один день


Спонсорские соглашения букмекеров с топовыми и более-менее известными командами — не редкость. Но вот клубам из совсем низких дивизионов добиться внимания букмекеров проблематично. Для этого надо громко заявить о себе. Как это удалось, например, клубу «Саттон Юнайтед», выступающему в Национальной лиге (пятом английском дивизионе).

Имеющей полулюбительский статус команде удалось добраться до 1/8 финала Кубка Англии, где вечером 20 февраля будет принимать лондонский «Арсенал». По этому случаю британский букмекер Sun Bets предложил команде из Саттона эксклюзивный однодневный контракт. На матч с «Арсеналом» игроки «Саттон Юнайтед» выйдут в футболках с логотипом оператора. Правда, рекламные щиты на стадионе Саттона будут забрендированы логотипом Sun Bets до конца сезона.
Британский букмекер Sun Bets предложил команде из Саттона эксклюзивный однодневный контракт. На матч с «Арсеналом» игроки «Саттон Юнайтед» выйдут в футболках с логотипом оператора.

Командам Беларуси остаётся только завидовать британским коллегам. Жёсткие ограничения рекламы букмекерского бизнеса в стране не позволяют заключать подобных контрактов. Что отпугнуло украинского букмекера «Пари-Матч», отказавшегося стать титульным спонсором чемпионата Беларуси по футболу.

Сыграл договорняк — в тюрьму


Не избежала прошедшая неделя и скандалов, связанных с побочным эффектом букмекерства — договорными матчами.

В Норвегии к тюремным срокам приговорены двое футболистов и их подельник, организовавшие «договорняки» в третьем дивизионе чемпионата страны.

Футболисты албанского происхождения Дрин Шала (голкипер клуба «Фолло») и Албан Шипшани (форвард клуба «Аскер») в 2012 году поспособствовали тому, что их команды сыграли с нужным результатом. Сообщник футболистов по имени Луптьо Коруновски в этом время делал ставки на заранее обозначенные исходы.

По результатам судебного разбирательства провинившиеся игроки проведут в тюрьме по 14 месяцев. Коруновски пробудет за решёткой два года.

Экс-футболистам харьковского «Металлиста» остаётся лишь порадоваться, что они свои махинации проворачивали не в Норвегии. А потому отделались лёгким испугом.

Контрольно-дисциплинарный комитет федерации футбола Украины (ФФУ) дисквалифицировал 12 бывших игроков молодёжных команд «Металлиста» за участие в договорных матчах. Сроки дисквалификации — от 6 месяцев до 3 лет.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Игорный бизнес Спонсорские контракты с букмекерами Странные матчи
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