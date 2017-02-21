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175 лет назад 2016
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Футболисты ФК «Монако»
Фото: Reuters
Текст: Алексей Агеев

«Монако» размочит Манчестер, «Атлетико» раскрошит аспирин

В плей-офф Лиги чемпионов вступают ещё четыре клуба. Попробуем предугадать исходы матчей «Манчестер Сити» — «Монако» и «Байер» — «Атлетико».
21 февраля 2017, вторник. 17:15. Ставки
>>> Глас народа. Выбери свой вариант ставки на матч «Манчестер Сити» — «Монако»

Для начала пару слов о выпуске выходного дня.

Коллега Евдошенко абсолютно верно предсказал, что в матче «Милан» — «Фиорентина» забить сумеют обе команды. Обмен голами на «Сан-Сиро» случился ещё в первом тайме.

А вот «Барселона» вновь разочаровала. То ли каталонскую команду настиг серьёзный кризис, то ли футболисты таким образом избавляются от Луиса Энрике. Но факт есть факт. Вторую кряду игру «Барса» проваливает. В домашнем матче Примеры со скромным «Леганесом» усилиями Месси сине-гранатовые сразу же вышли вперёд.
Но затем встали. А во втором тайме умудрились пропустить гол. И были близки к тому, чтобы потерять очки в матче с клубом, который уже три месяца не знает побед. От абсолютного позора каталонцев спас судья, назначивший пенальти на последней минуте матча.

Но наш прогноз было уже не спасти. Он, напомню, строился на том, что «Барселона» отыграется на аутсайдере за унизительное избиение в Париже и победит с форой (-2,5) гола.

В итоге банк лишился 700 фишек. И сейчас в нём их 62 180 при 50 000 стартовых.

«Манчестер Сити» — «Монако»


Ставка: индивидуальный тотал «Монако» больше одного гола за 2.16 (см. все коэффициенты на матч)
Размер ставки: 1000 фишек (возможная прибыль — 1160 фишек).

Сегодня на повестке дня у нас вновь первые матчи 1/8 финала Лиги чемпионов. В Манчестере «Сити» будет принимать «Монако». Букмекеры уверены в том, что из этой пары дальше пройдёт английский клуб. Вполне возможно, что так оно и будет, но есть предчувствие, что команде Пепа Гвардиолы придётся нелегко.

«Монако» сейчас, если исходить из результатов внутреннего первенства, находится в очень неплохой форме. Можно также вспомнить, как уверенно «монегаски» прошли групповой этап. Все мы внимательно за этим наблюдали по причине наличия в том же квартете московского ЦСКА.

В общем, не удивлюсь сенсации в этой паре. Тем более что ответная встреча пройдёт на поле «Монако».

Но от прогнозирования исходов в первом матче воздержусь. Да, «Манчестер Сити» в любой момент может неприятно удивить своих болельщиков. Но и силу «горожан» не стоит недооценивать. Тем более в домашней встрече.

Потому попробуем предугадать результативность. В частности, результативность «Монако». В девяти из десяти матчах нынешней Лиги чемпионов, с учётом квалификационных раундов, «монегаски» неизменно поражали ворота соперника. Думается, забили бы они и в 10-й встрече. Но, заранее гарантировав себе выход из группы, на заключительный матч с «Байером» представители Франции повезли резервистов.

«Манчестер Сити», в свою очередь, пропускал в пяти из шести матчах группового этапа. Да и в целом команда Гвардиолы не может похвастать непроходимой обороной. А тут ещё и Венсан Компани из-за повреждения встречу пропустит.

Потому в забитом гостями мяче сомнений не много. Но рискнём и усилим коэффициент, поставив на индивидуальный тотал «Монако» больше одного гола. При уверенности как минимум в одном забитом мяче велика вероятность, что наиболее неблагоприятным исходом для нас будет расход.


«Байер» — «Атлетико» Мадрид


Ставка: победа «Атлетико» Мадрид с форой (0) за 1.86 (см. все коэффициенты на матч)
Размер ставки: 2000 фишек (возможная прибыль — 1720 фишек).

Во втором сегодняшнем матче не будем изобретать велосипед. Победа «Атлетико» с нулём. Скучно, но зато надёжно и практично. Да, «матрасники» нынче уже не совсем те, что были ещё год назад. Но в Лиге чемпионов банда Диего Симеоне по-прежнему в полном порядке. Досрочно вышла в плей-офф с первого места, обыграла «Баварию».

А тут ещё и с соперником, да не обидятся на меня болельщики «Байера», повезло. Потому как у команды из Леверкузена дела во внутреннем первенстве идут ещё хуже. Лишь восьмое место.

Думаю, за счёт опыта, более классной организации игры и в целом квалификации исполнителей «Атлетико» достаточно легко пройдёт «аспириновых». Более того, не удивлюсь, если всё будет кончено ещё в первом матче. На «Бай-Арене» даже ЦСКА играл вничью. А уж для «Атлетико» победить не должно составлять особого труда. Тем более когда испанской команде предоставится возможность сыграть на любимых контратаках.

Но стратегия двухматчевого противостояния предполагает аккуратность и сдержанность. С этим у футболистов «Атлетико» и их тренера проблем нет. А потому гости вполне могут удовлетвориться ничьей и не будут особо рваться к победе. Учтём этот момент и подстрахуем ничейный результат нулевой форой. В поражение «Атлетико» как-то совсем не верится.


Итого: сделано две ставки на сумму 3000 фишек. В банке осталось 59 180 фишек.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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