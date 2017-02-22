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175 лет назад 2016
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Игроки ФК «Краснодар»
Фото: Reuters
Текст: Алексей Агеев

«Фенербахче» победит «Краснодар». Вопрос — кто пойдёт дальше?

В среду нас ждут как матчи Лиги чемпионов, так и поединки Лиги Европы. Делаем прогнозы на «Фенербахче» — «Краснодар» и «Севилья» — «Лестер».
22 февраля 2017, среда. 17:30. Ставки
Для начала поздравим сами себя с удачным вчерашним выпуском. Оба прогноза зашли, что называется, с запасом. В Манчестере «Монако» ещё в первом тайме провёл два мяча в ворота соперника, обеспечив нам тем самым проход ставки на индивидуальный тотал «монегасков» больше одного гола.

Не пришлось особо нервничать и в матче «Байер» — «Атлетико» (Мадрид). Мы ставили на победу гостей с нулевой форой. По ходу матча испанцы оперативно повели со счётом 2:0, во втором тайме «Байер» приблизился на расстояние одного гола, но в итоге всё равно уступил с разницей в два мяча. 4:2 в пользу «Атлетико» — и снова пополнение в нашем банке.

В нём сейчас 65 060 фишек при 50 00 стартовых.

«Фенербахче» — «Краснодар»


Ставка: победа «Фенербахче» за 1.89 (см. все коэффициенты на матч)
Размер ставки: 1000 фишек (возможная прибыль — 890 фишек).

Сегодня помимо плановых матчей Лиги чемпионов нас ждёт несколько ответных встреч 1/16 финала Лиги Европы. В том числе свой матч против «Фенербахче» проведёт «Краснодар». Пройти мимо такого события мы не имели права.

В первом матче «Краснодар» благодаря голу новичка Классона сумел одержать минимальную победу. В ответной встрече российскому клубу придётся непросто. Более того, думаю, что «Краснодар» сегодня потерпит
поражение.

«Фенербахче», как это в целом свойственно турецким командам, особенно хорош дома. Это заметно и по нынешней Лиге Европы — четыре победы в четырёх домашних матчах. В том числе и над «Манчестер Юнайтед». И всего один пропущенный гол. Всё от того же «МЮ».

А вот «Краснодар» не может похвастать безупречной игрой на выезде. Как в чемпионате, так и в еврокубке. На групповом этапе «быки» сумели лишь раз привезти три очка из гостей. Два других матча были проиграны.

Добавим сюда и разницу в функциональной готовности команд. «Краснодар» за последние два месяца провёл всего один официальный матч. И явно находится не в оптимальном состоянии. А чемпионат Турции в самом разгаре.

Полагаю, «Краснодар» сегодня уступит. Не факт, что это поражение приведёт к вылету из турнира. Счёт первого матча допускает благополучное поражение с нужным счётом. Ну, или хотя бы овертайм. Но победа останется за хозяевами поля.

«Севилья» — «Лестер»


Ставка: сухая победа «Севильи» за 2.20 (см. все коэффициенты на матч)
Размер ставки: 1000 фишек (возможная прибыль — 1200 фишек).

На хозяев поставим и во второй встрече рубрики. «Севилья» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов будет принимать «Лестер». Команды сейчас находятся в принципиально отличном состоянии.

«Лестер» близок к тому, чтобы в статусе чемпиона страны отправиться в низший дивизион. А Клаудио Раньери, совсем недавно признанный тренером года, стремительно приближается к увольнению.

Побед в АПЛ «Лестер» не знал с прошлого года. А последние пять матчей чемпионата и вовсе проиграл. Причём всухую.

«Севилья», напротив, проводит отличный сезон. Команда идёт всего в трёх очках от лидера в Примере и сохраняет все шансы побороться в том числе и за чемпионство. Хорхе Сампаоли выстроил крайне прагматичную команду, предпочитающую результат голевым свершениям.

Думаю, на старте плей-офф «Севилья» также сыграет рационально. В голе хозяев сомнений мало. «Лестеру» сейчас не забивает только ленивый. Но при этом предположу, что, выйдя вперёд, испанцы слегка подзасушат игру. Цель разгромить и уничтожить соперника едва ли будет перед ними поставлена. Задача всего лишь в том, чтобы без приключений выйти в следующий этап. А потому условные 1:0 или 2:0 куда лучше, нежели 2:1 или 3:2.

Здесь поставлю на сухую победу «Севильи». Все предпосылки для этого имеются.

Итого: сделано две ставки на сумму 2000 фишек. В банке осталось 63 060 фишек.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Лестер Сити ФК Краснодар ФК Севилья ФК Фенербахче Бесплатные прогнозы
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