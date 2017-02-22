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«Фенербахче» победит «Краснодар». Вопрос — кто пойдёт дальше?

В среду нас ждут как матчи Лиги чемпионов, так и поединки Лиги Европы. Делаем прогнозы на «Фенербахче» — «Краснодар» и «Севилья» — «Лестер».