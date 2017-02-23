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175 лет назад 2016
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Харри Кейн
Фото: Reuters
Текст: Глеб Евдошенко

Лига Европы. «Тоттенхэм» сокрушит «Гент» на «Уэмбли»

23 февраля состоятся ответные матчи 1/16 финала Лиги Европы. Делаем прогнозы на матчи АПОЭЛ – «Атлетик» и «Тоттенхэм» — «Гент».
23 февраля 2017, четверг. 16:37. Ставки
К сожалению, вчерашний выпуск рубрики успехом не увенчался. Коллега Агеев предложил две ставки – на победу «Фенербахче» в матче с «Краснодаром» и на то, что «Севилья» сумеет одержать в родных стенах сухую победу над «Лестером».

Турецкая команда владела 60% времени мячом, нанесла по воротам вдвое больше ударов, разыграла вдвое больше штрафных, подала в четыре раза больше угловых, но победить всё равно не сумела. В начале игры был у «Фенербахче» отличный момент для взятия ворот, но «жёлтые канарейки» им не воспользовались и почти тут же пропустили от Фёдора Смолова. В общем, после этого больше гола забить не сумели – 1:1.

Ну а «Севилья» пропустила при счёте 2:0. За 20 минут до конца встречи. И этот пропущенный мяч делает шансы «Севильи» на выход в следующий раунд
не такими уж высокими.

Таким образом, наш банк теперь составляет 63 060 фишек.

АПОЭЛ – «Атлетик»


Ставка: индивидуальный тотал «Атлетика» меньше 1,5 за 1.79 (см. все коэффициенты на матч)
Размер ставки: 1500 фишек (возможная прибыль 1185 фишек).

Первая встреча между этими командами завершилась победой басков со счётом 3:2. Причём, что интересно, киприоты нанесли всего три удара в створ ворот соперника, сразу два из которых стали результативным. «Атлетик» же бил гораздо чаще и в итоге сумел трижды поразить ворота АПОЭЛ. Однако не сказал бы, что в ответной встрече подопечным Вальверде удастся повторить успех.

Результат первого матча говорит нам о том, что команда хозяев будет действовать аккуратно. Ну а куда им бежать? Для выхода в следующий раунд будет достаточно минимальной победы со счётом 1:0, которой добиться будет не так уж и сложно.

Все мы знаем, как здорово «Атлетик» может играть дома. В то же время нам известно, что на выезде эта команда не блещет. Так, дома баски в текущем первенстве чемпионата Испании набрали 27 очков, а в гостях – восемь. На групповом этапе Лиги Европы «Атлетик» набрал всего одно очко в трёх выездных матчах, а дома набранных баллов было максимум – девять.

Практически также АПОЭЛ выступал в своей группе. На выезде – три очка, дома – все девять. В чемпионате Кипра 27 очков на выезде и 32 дома.

Ставка на индивидуальный тотал гостей меньше 1,5 смотрится очень привлекательно. Томас Кристиансен наверняка уделит особое внимание обороне и «Атлетику» впереди может прийтись очень сложно. Тем более в отсутствие своего лучшего бомбардира в лице Арица Адуриса.

«Тоттенхэм» — «Гент»


Ставка: победа «Тоттенхэма» с форой (-1,5) за 1.98 (см. все коэффициенты на матч)
Размер ставки: 1500 фишек (возможная прибыль 1470 фишек).

В первом матче «Тоттенхэм» неожиданно проиграл со счётом 0:1. Это бы не было неожиданностью, если бы Почеттино выпустил на поле второй состав. Но англичане играли практически основой.

Судя по всему, Маурисио относится к второсортным для английских клубов турнирам серьёзно. Так, в выходные «шпоры» играли против «Фулхэма» в Кубке Англии. Многие другие тренеры топ-клубов выставили бы резервный состав, разбавленный игроками основы. Но Почеттино так не сделал. И «Тоттенхэм» победил на выезде 3:0. Кейн оформил дубль, подняв тем самым настроение и себе, и всей команде.

Честно говоря, котировки букмекеров мне не совсем понятны. Почему такой высокий коэффициент на победу хозяев в два мяча? Состав, как пишут иностранные газеты, ожидается от «Тоттенхэма» основной. Так что можешь помешать лондонцам одержать уверенную победу?

Здесь важно отметить то, что на выезде «Гент» куда менее силён, чем дома. В 13 домашних матчах эти ребята набрали 31 очко, а в 14 гостевых – всего 10. 25:8 по разнице голов дома и 11:18 в гостях. Да на том же групповом этапе Лиги Европы было видно, что дома бельгийская команда смотрится лучше. Согласен, набранных очков было одинаковое количество, но дома было забито и пропущено по семь мячей, а на выезде забито всего два и пропущено шесть.

Полагаю, «Тоттенхэм» букмекеры недооценивают. «Шпорам» нужна победа в два мяча, и основным составом у себя дома они добиться её способны. Совсем не исключаю разгром «Гента», но ограничусь ставкой на фору в (-1,5) гола хозяев.

Итого: сделано две ставки на сумму 3000 фишек. В банке осталось 60 060 фишек.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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АПОЕЛ Атлетик Б Гент Тоттенхэм Хотспур Бесплатные прогнозы
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