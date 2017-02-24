Россияне отдают «Оскар» Дензелу Вашингтону и «Ла-Ла Ленду»

26 февраля мир узнает очередных обладателей «Оскара» — самой престижной премии в области кинематографа. Сразу 14 номинаций получил мюзикл «Ла-Ла Ленд» с Эммой Стоун и Райаном Гослингом в главных ролях. Картина 32-летнего Дэмьена Шазелла уже вошла в историю, собрав рекордные семь «Золотых глобусов».
На «Оскаре» музыкальная трагикомедия также крайне востребована. 14 номинаций — повторение рекорда легендарных картин «Всё о Еве» и «Титаник». Правда, больше 13 статуэток создателям «Ла-Ла Ленда» из голливудского театра «Долби» не увезти. Потому как в номинации «Лучшая песня к фильму» картина представлена дважды.
Традиционно вручение наград американской киноакадемии занимает одну из лидирующих позиций среди ставок на неспортивные события у букмекеров. Заместитель генерального директора по трейдингу БК «Лига Ставок» Максим Афанасьев рассказал «Чемпионату», как российские игроки ставят на «Оскар-2017».
— Максим, активно ли ставят на «Оскар» в сравнении с другими ставками на неспортивные события или события из мира шоу-бизнеса?
— Оскар традиционно входит в топ самых популярных среди неспортивных событий по объёму совершаемых ставок. Так, в 2016 году кинопремия заняла четвёртое место, уступив «Евровидению», «Что? Где Когда?» и выборам президента США. Об оценке активности клиентов в этом году ещё рано говорить, так как основной объём ставок совершается за день и в сам день проведения кинопремии.
>>> «Ла-Ла «Оскар». Кому букмекеры прочат награды киноакадемии
— Какие номинации наиболее востребованы у российских игроков?
— Здесь без неожиданностей. На номинацию «Лучший фильм» приходится 40% сделанных ставок, на лучшего актёра – 33%, лучшую актрису – 14%, лучшего актёра второго плана – 7%, лучшего режиссёра – 3%, лучшую актрису второго плана — 2%, прочие номинации собирают не более одного процента.
— На кого россияне ставят в главных номинациях?
— В категории «Лучший фильм» 33% ставок приходится на «Ла-Ла Ленд», 29% на «Лунный свет», 25% — на «По соображениям совести».
Статуэтка лучшему актёру, по мнению 60%, будет вручена Дензелу Вашингтону за роль в картине «Ограды». 21% верит, что в этой номинации победит Райан Гослинг, 11% ставят на Кейси Аффлека из «Манчестера у моря» (при этом именно Аффлек является главным фаворитом букмекерских росписей в данной номинации. — Прим. ред.).
А вот в номинации «Лучшая актриса» предпочтения россиян совпадают с мнением букмекеров. 62% ставок приходится на победу Эмма Стоун. И лишь 20% на её главную конкурентку Натали Портман (роль Джеки Кеннеди в фильме «Джеки»).
— Какие средние суммы ставок и какие максимальные?
— На текущий момент средняя ставка зафиксирована на уровне 350 руб., однако, как я уже отметил, основной объём ставок будет совершён накануне премии. Так, в 2016 году этот показатель составил 700 руб. Самая крупная ставка на текущий момент 15 000 руб. Поставлены они были на победу «Ла-Ла Ленда» (коэффициент 1.09 на момент публикации. — Прим. ред).
— Вопрос не совсем актуален для российской компании, но, возможно, подобная информация есть от зарубежных коллег. Футболистам той же АПЛ, например, запрещается ставить не только на игры со своим участием, но и в целом на футбольные матчи. Запрещается ли актёрам, режиссёрам и прочим участникам съёмочного процесса ставить на «Оскар»?
— Официального закона, конечно же, нет. Однако, если выяснится, что кто-то, имеющий информацию об исходе премии, сделал ставку, это может вылиться в грандиозный скандал. Учитывая репутацию премии, которой её организаторы, безусловно, дорожат, думаю, до такого не дойдёт.