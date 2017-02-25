Субботний экспресс на АПЛ: «тигры», «лоси» и «молотки»

А вот с матчем «Тоттенхэм» — «Гент» вышла промашка. Английские гранды не особо жалуют второстепенный еврокубок. История повторилась и с «Тоттенхэмом». Нет, «шпоры» в обеих встречах сыграли основой, за что честь им и хвала. Да и заслуги бельгийского клуба не стоит преуменьшать. Но, думается, если бы речь шла о борьбе, допустим, за медали АПЛ, мы бы увидели иной «Тоттенхэм». А так команда Почеттино, которой нужно было отыгрывать один мяч после первой встречи, быстро вышла вперёд, но затем Кейн умудрился забить в свои ворота. А после этого «Тоттенхэм» и вовсе остался в меньшинстве после хамского прыжка Деле Алли в ноги сопернику. Завершилось всё ничьей 2:2. Мы же ждали от английского клуба пробития форы в (-1,5) гола.
В итоге наш банк лишился части фишек. Их в нём сейчас 62 745.
Экспресс
«Халл Сити» — «Бёрнли»
Выбор: победа «Халл Сити» с форой (0) за 1.53 (см. все коэффициенты на матч)
«Уотфорд» — «Вест Хэм»
Выбор: тотал матча больше двух голов за 1.44
Размер ставки: 1500 фишек с общим коэффициентом 2.20 (возможная прибыль 1800 фишек).
Наиболее топовые матчи европейского футбольного уик-энда ждут нас завтра. А потому сегодня решено было разнообразить рубрику. Попробуем составить экспресс. Почему бы и нет? Местом действия выбрана Англия. 26-й тур АПЛ.
Начнём с матча «Халл Сити» — «Бёрнли». Бордовые, как неофициально зовутся гости, команда загадочная и противоречивая. В домашних матчах спуску она не даёт никому, будь то «Сандерленд» или «Челси». И в результате идёт в лидерах Премьер-лиги по количеству очков, набранных на своём поле. Но вот на выезде парней Шона Дайча словно подменяют. Одна ничья, да и та нулевая, в 11 гостевых встречах. Все остальные выезды для «Бёрнли» завершились поражениями…
«Халл Сити» сейчас занят решением задачи по спасению места в элитном дивизионе. С этой целью в новый год команда вступила с новым тренером. И пока что у Марку Силвы получается выправлять ситуацию. «Тигры» выиграли оба домашних матча чемпионата, включая встречу с «Ливерпулем». Увезли очко с «Олд Траффорд», а заодно победили «МЮ» в ответном полуфинальном матче Кубка лиги.
Предположу, что и в матче с «Бёрнли» при поддержке родных трибун «Халл» не оплошает. Учитывая катастрофические результаты бордовых в гостевых встречах.
А вторым событием нашего экспресса будет матч «Уотфорд» — «Вест Хэм». «Болотная битва», если так можно сказать. Оба клуба застряли в середине турнирной таблицы и далеки как от борьбы за выживание, так и от сражений за приличные места в еврокубковой зоне.
Что ещё объединяет соперников, так это невразумительная оборона. В 25 матчах «лоси» пропустили 42 мяча, «молотки» — 43. Больше полутора голов за игру — это много.
При этом с нападением у команд всё неплохо. В среднем обе забивают больше одного мяча за матч.
Полагаю, и сегодня «Уотфорд» и «Вест Хэм» проявят как слабые стороны в защите, так и сильные в атаке. И минимум два мяча общими усилиями соорудят. Считанное количество раз в нынешнем чемпионате во встречах с участием этих клубов забивалось меньше двух голов.
Итого: сделана одна ставка на сумму 1500 фишек. В банке осталось 61 245 фишек.