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175 лет назад 2016
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Жозе Моуринью и Маркус Рашфорд
Фото: Reuters
Текст: Алексей Агеев

Трофей — дело серьёзное. Моуринью шутить не будет

Воскресенье насыщено топовыми футбольными матчами. Для прогноза мы выбрали встречи «Манчестер Юнайтед» — «Саутгемптон» и «Интер» — «Рома».
26 февраля 2017, воскресенье. 17:30. Ставки
Вчерашний эксперимент с экспрессом завершился в прямом смысле ничем. Оба прогноза ушли в расход. «Халл Сити», на нулевую фору которого мы ставили в матче с «Бёрнли», вышел вперёд в середине второго тайма, но удержать победу не сумел, сыграв вничью 1:1. В другой встрече АПЛ «Уотфорд» — «Вест Хэм» мы ожидали, что команды забьют минимум два гола. Так оно и вышло. Забили два, но не больше.
Хотя потенциально матч мог быть результативным, потому как уже на третьей минуте «лоси» вышли вперёд.

В результате банк не претерпел изменений — 62 745 фишек при 50 000 стартовых.

26 февраля недостатка в матчах с яркой вывеской не наблюдается, а потому вернёмся к практике ординаров.

«Манчестер Юнайтед» – «Саутгемптон»


Ставка: тотал матча меньше 2,5 гола за 1.73 (см. все коэффициенты на матч)
Размер ставки: 1500 фишек (возможная прибыль 1095 фишек).

В Лондоне на легендарном «Уэмбли» сегодня станет известен очередной обладатель Кубка английской лиги. Либо награду впервые в своей истории получит «Саутгемптон», либо же Жозе Моуринью откроет счёт своим трофеям во главе «МЮ».

Фаворитом здесь ожидаемо считается команда из Манчестера. Но ставить бы на исходы не стал. Коэффициент на победу «Ман Юнайтед» невысок. А трофей для «красных дьяволов» без учёта результата основного времени и вовсе котируется за копейки.

А ведь только в среду манкунианцы играли в Лиге Европы на выезде, причём практически основным составом. В том матче они вдобавок лишились вновь травмировавшегося Мхитаряна. Потеря, потому как армянский полузащитник уже успел стать твёрдым игроком основы «МЮ».

>>> «Манчестер Юнайтед» — «Саутгемптон»: статистическое превью матча

Да и «Саутгемптон» может упереться. Для «святых» Кубок лиги — последний значимый матч в сезоне. От борьбы за высокие места в АПЛ, как и в еврокубке, команда Клода Пюэля себя заранее освободила.

Сделаю прогноз в пользу результативности. С которой, предположу, будут проблемы. «Саутгемптон» вообще за весь турнир умудрился не пропустить ни разу. Притом что противостоять, помимо прочего, проходилось лондонскому «Арсеналу» и дважды «Ливерпулю». «Манчестер Юнайтед» в новом году серьёзно улучшил оборону и также пропускает в одном матче из трёх.

Прибавим сюда важность игры и потенциальное сведение рисков к минимуму. Тот же «Саутгемптон», думается, и вовсе устроит нулевая ничья. Шансы обыграть «МЮ» по пенальти, думается, будут повыше, чем непосредственно в матче.

А потому поставлю на то, что в матче не будет забито болше двух мячей. Большинство очных встреч команд в последние годы завершалось «низом».



«Интер» – «Рома»


Ставка: победа «Интера» с форой (0) за 1.89 (см. все коэффициенты на матч)
Размер ставки: 1500 фишек (возможная прибыль 1335 фишек).

В Серии А сегодня вечером также будет большой футбол. «Интер» принимает «Рому». Римляне в последнюю пятилетку являются лучшей командой Италии. После «Ювентуса», само собой. А «Интер», проваливший первую половину чемпионата, сменил Франка де Бура на Стефано Пиоли и словно переменился. Ещё недавно барахтавшаяся в глубинах турнирной таблицы команда неудержимо рвётся к Лиге чемпионов и медалям.

По совокупности заслуг шансы «Ромы» в предстоящем матче должны быть как минимум не меньше, чем у оппонента. Но я предпочту сделать ставку от хозяев.

«Интер» сейчас в отличной форме. Из последних 10 матчей нерадзурри выиграли девять. Причём семь — всухую. А единственное поражение пришлось на игру с «Ювентусом», к тому же выездную. И туринцам пришлось сильно постараться, чтобы победить с минимальным счётом.

Более того, миланцы продолжили побеждать даже после того, как их главный бомбардир Мауро Икарди был вынужден пропустить два матча за несдержанность в игре против всё того же «Ювентуса».

«Интер» всю неделю целенаправленного готовился к матчу, в то время как «Роме» в четверг пришлось играть матч с «Вильярреалом» в Лиге Европы. Пусть и не основным составом.

«Интер» играет на своём поле. А на своём поле он в последние два сезона побеждал «Рому» даже тогда, когда был в куда худшей форме.

Поэтому в данном матче остановлюсь на победе «Интера» с нулевой форой.


Итого: сделано две ставки на сумму 3000 фишек. В банке осталось 59 745 фишек.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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