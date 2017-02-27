Подпольная империя. Как звёзды Голливуда погрязли в ставках

В декабре прошлого года полиция Нью-Йорка пресекла деятельность преступной группы, которая в числе прочего занималась нелегальными ставками. Дело может стать ещё более громким, если будет доказано, что клиентами подпольных букмекеров были многие американские знаменитости.
Тщательно проработанная совместная операция силовых ведомств получила название «Наживка для акулы». По её результатам были арестованы 13 членов так называемой Генуэзской семьи. Проще говоря, мафии.
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Главарю синдиката 76-летнему Сальваторе «Салли» ДиМео и его подопечным предъявлен целый букет обвинений, изложенный на 56 страницах. Помимо нелегального букмекерства и создания для этого игорных сайтов в Коста-Рике члены преступной группировки занимались контрабандой сигарет и незаконным ростовщичеством.
Среди задержанных американские полицейские особо выделяют Винсента «Винни» Талерсио — давнишнего бруклинского букмекера, клиентами которого были представители голливудской элиты, сообщает Radar Online.
Джеймс Каан буквально помешан на игре. Ставит на всё подряд. Готов делать ставки на то, двери какого лифта откроются раньше.
По данным издания, услугами Винни пользовались такие знаменитости, как звезда «Крёстного отца» Джеймс Каан, боксёр и актёр Тони Данца, известный по сериалам «Такси» и «Кто здесь босс?», а также Пол Сорвино, блистательно сыгравший босса мафии в картине Скорцезе «Славные парни».
«Джеймс Каан буквально помешан на игре. Ставит на всё подряд. Готов делать ставки на то, двери какого лифта откроются раньше», — рассказывает инсайдер Radar Online.
Также в список клиентов Винсента Талерсио могли входить такие небезызвестные персонажи, как заядлый игроман Чарли Шин, звезда телевидения Реджис Филбин, оскароносный режиссёр Джеймс Брукс, известный также как продюсер «Симпсонов», и другие.
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Сообщается, что звёзды кино и ТВ были идентифицированы после того, как телефоны Талерсио были поставлены на прослушку. Ставки он принимал как раз посредством телефонной связи.
«Винни не просто нелегальный букмекер, — продолжает откровенничать источник издания. — Это легенда подпольного беттинга, работавший с кучей знаменитостей. Он также выступал и в роли каппера, помогая звёздам определиться со ставкой. Всё, что вам нужно было знать о ставках на спорт, было у Винни. Он словно ходячая энциклопедия-альманах».
Официально Винсент Талерсио работал в семейном продуктовом магазине в Бруклине. А в свободное от продажи фарша и овощей время перераспределял доходы преступного синдиката, принимал нелегальные ставки, а также по дружбе советовал звёздам кино и телевидения, на кого поставить.
Пока Винни отказывается признавать себя виновным. Гособвинители постараются доказать в суде обратное.
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