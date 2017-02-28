«Ювентус» с гостями из Неаполя церемониться не станет

А отлично проводивший 2017 год «Интер» на своём поле не сумел набрать очки в матче чемпионата против «Ромы». За 10 минут до конца встречи Мауро Икарди сделал счёт 1:2, подарив надежду на расход нашей ставки на победу миланского клуба с нулевой форой. Но главный арбитр матча Паоло Тальявенто тут же поспешил назначить пенальти в ворота «Интера», окончательно похоронив интригу.
Что ж, теперь в нашем банке 59 745 фишек. Но изначально их было 50 000, а потому всё не так уж и плохо.
«Ювентус» – «Наполи»
Ставка: победа «Ювентуса» за 1.66 (см. все коэффициенты на матч)
Размер ставки: 1000 фишек (возможная прибыль 660 фишек).
Во вторник в Кубке Италии состоится знаковое противостояние. В первом матче 1/2 финала турнира однозначно лучший клуб Серии А последних лет пяти сыграет с одной из топовых команд страны. «Ювентус» будет принимать «Наполи».
Обе команды ведут борьбу за победу в чемпионате («Ювентус» убегает, «Наполи» догоняет), а также продолжают борьбу в Лиге чемпионов, также с разной степенью успешности. Обе команды провели свои матчи в чемпионате в субботу. Так что в плане физической готовности и календарной загруженности наблюдается полное равенство.
А вот по уровню игры, опыту и классу футболистов, предположу, «Ювентус» оппонента превосходит. Туринцы в последние годы выигрывают в Италии всё, что только можно, и явно не намерены останавливаться. Судя по матчу с тем же «Порту», который на своём поле не даёт спуска никому, Массимилиано Аллегри к весеннему отрезку сезона подвёл свою команду в полной боеготовности. И даже конфликт тренера со столпом обороны Леонардо Бонуччи никак не отражается на результатах туринцев.
А вот про «Наполи» подобного сказать нельзя. Если поражение от мадридского «Реала» на выезде можно объяснить силой соперника, то вот проигрыш дома «Аталанте» — это уже тревожный звонок.
Ещё один камешек на сторону весов «Юве» — своё поле. Пять последних домашних матчей в Турине «Ювентус» у «Наполи» выиграл.
Ну и не будем забывать, что данная стадия итальянского Кубка проводится из двух матчей. А это значит, что даже условные 2:1 в пользу «Ювентуса» в общем и целом устроят «Наполи» перед ответной встречей.
«Астон Вилла» – «Бристоль Сити»
Ставка: победа «Астон Виллы» за 2.06 (см. все коэффициенты на матч)
Размер ставки: 1000 фишек (возможная прибыль 1060 фишек).
Да, Чемпионшип не входит в число топ-чемпионатов. Но при погружённости в тему прогнозы на матчи данного турнира могут быть весьма успешными.
28 февраля в 28-м туре второй по силе лиги Англии достаточно хорошо известная российскому болельщику «Астон Вилла» будет принимать более скромный по достижениям «Бристоль Сити».
Здесь также предлагаю сыграть от хозяев. Да, обе команды не блещут результатами. «Бристоль» идёт в двух очках от зоны вылета, «Астон Вилла» — в восьми. Но при этом у команды из Бирмингема есть одна особенность. «Вилла» весьма уверенно чувствует себя в родных стенах. 7 побед, 7 ничьих и всего 2 поражения в 16 матчах нынешнего чемпионата.
«Бристоль» же явно находится не в форме. В последних 14 матчах команда сумела победить лишь раз. Да и то дома.
Полагаю, возглавляемая Стивом Брюсом «Астон Вилла» не упустит возможности набрать три очка в матче с терпящим бедствие соперником и ещё больше отдалится от опасной зоны.
Итого: сделано две ставки на сумму 2000 фишек. В банке осталось 57 745 фишек.