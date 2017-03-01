«Манчестер Сити» и сам сыграет, и другим даст

Нет, конечно, «Ювентус» заставил понервничать, проиграв первый тайм кубкового матча «Наполи». Но после перерыва туринцы включили дополнительные скорости, с которыми гости справиться не сумели. 3:1 — с таким счётом завершился матч в пользу команды Массимилиано Аллегри. А значит, что и наша ставка на победу «Юве» благополучно сыграла.
В матче Чемпионшипа «Астон Вилла» – «Бристоль Сити» всё сложилось для нас также успешно. «Вилла» могла выходить вперёд ещё в середине первого тайма. Но Жонатан Коджиа не реализовал пенальти. Исправился форвард во второй половине матча, забив уже с игры. Итоговый счёт — 2:0 в пользу «Астон Виллы», на победу которой мы и ставили.
В итоге два из двух, и наш банк вновь перевалил за отметку в 60 тыс. Если точнее, то в нём сейчас 61 465 фишек.
«Манчестер Сити» – «Хаддерсфилд Таун»
Ставка: обе забьют и победа «Манчестер Сити» за 2.75 (см. все коэффициенты на матч)
Размер ставки: 1000 фишек (возможная прибыль 1750 фишек).
В среду любителей европейского футбола ждёт множество разнообразных турниров. В частности, в переигровке 1/8 финала Кубка Англии «Манчестер Сити» будет принимать «Хаддерсфилд Таун». Клуб из Хаддерсфилда пока что играет в Чемпионшипе, но уже в следующем сезоне может стать соперником «Сити» по АПЛ. Команда Давида Вагнера уже практически гарантировала себе стыки. Но при этом имеет возможность и занять одно из двух первых мест, дающих право на мгновенное повышение в классе.
«Хаддерсфилд Таун» обладает хорошей стабильной атакой. Да, во втором по силе дивизионе Англии имеются команды и порезультативнее. Но при этом футболисты Хаддерсфилда, пусть и не забивают по пять голов за матч, редко покидают поле без забитого мяча. Собственно, в последних 18 матчах Чемпионшипа подобная оказия с клубом случилась лишь однажды.
В Кубке «Хаддерсфилд Таун» также не лез за голом в карман. На стадиях 1/32 и 1/16 финала соперникам было отгружено по четыре безответных мяча. А вот с «Сити» вышла заминка. 0:0. Счёт, нехарактерный также и для команды Хосепа Гвардиолы, имеющей при всей своей великолепной атаке проблемы в обороне.
Полагаю, в переигровке мы вправе ждать большего количества мячей. Причём в исполнении обоих клубов. Предположу, что «Ман Сити» довольно быстро может выйти вперёд. Гостям будет уже совершенно нечего терять, а потому и они пойдут в атаку. Где на гол наиграют. Но победа в итоге останется за куда более классными футболистами Манчестера.
«Реал Мадрид» – «Лас-Пальмас»
Ставка: Роналду забьёт и победа «Реала Мадрид» за 1.55
Размер ставки: 1500 фишек (возможная прибыль 825 фишек).
В Примере закручивается отличная интрига. «Реал» проиграл «Валенсии» и вплотную подпустил к себе «Барселону». Вскоре каталонцев окончательно попросят из Лиги чемпионов, а потому у них будет возможность сосредоточиться на битве в чемпионате. И концовка его обещает быть жаркой.
В 25-м туре футболисты Зинедина Зидана должны набирать три очка в домашней игре с «Лас-Пальмасом». Если не побеждать такие клубы, то чемпионский кубок можно сразу вручить «Барсе» и не мучиться. Как вариант — идущей неподалёку «Севилье».
Команда из островного города со звучным названием «Лас-Пальмас-де-Гран-Канария» проиграла последние четыре матча и располагается в глубинах турнирной таблицы. Правда, в первом круге «Лас-Пальмас» сумел сыграть вничью с «Реалом» на своём поле.
Думаю, со второй попытки мадридцы не самого грозного соперника одолеют. А один из голов в ворота «Лас-Пальмаса» забьёт лидер «Королевского клуба» Криштиану Роналду. Португалец в последних матчах отчаянно сражается и, судя по всему, твёрдо нацелился выиграть Примеру во второй раз в карьере. Повышенным рвением можно объяснить и перепалки форварда с партнёрами по команде. Что, впрочем, не мешает Роналду забивать.
Думаю, на своём поле ворота не самого сильного соперника Роналду сумеет поразить минимум один раз. И помочь тем самым своему клубу победить. Коэффициент скромен, но позволим себе такую слабость.
Итого: сделано две ставки на сумму 2500 фишек. В банке осталось 58 965 фишек.