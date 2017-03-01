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175 лет назад 2016
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Хосеп Гвардиола
Фото: Reuters
Текст: Алексей Агеев

«Манчестер Сити» и сам сыграет, и другим даст

Удачно проводив зиму, рубрика футбольных прогнозов «Чемпионата» смело шагает в весну. Поговорим о матчах с участием «Ман Сити» и «Реала».
1 марта 2017, среда. 19:45. Ставки
«Сам себя не похвалишь, никто не похвалит», — написали нам в комментариях под вчерашним выпуском. Целиком и полностью разделяю данное мнение! А потому продолжим хвалить себя. Благо повод имеется. Проводить зиму нам удалось более чем достойно. Оба прогноза зашли в плюс за явным преимуществом.

Нет, конечно, «Ювентус» заставил понервничать, проиграв первый тайм кубкового матча «Наполи». Но после перерыва туринцы включили дополнительные скорости, с которыми гости справиться не сумели. 3:1 — с таким счётом завершился матч в пользу команды Массимилиано Аллегри. А значит, что и наша ставка на победу «Юве» благополучно сыграла.

В матче Чемпионшипа «Астон Вилла» – «Бристоль Сити» всё сложилось для нас также успешно. «Вилла» могла выходить вперёд ещё в середине первого тайма. Но Жонатан Коджиа не реализовал пенальти. Исправился форвард во второй половине матча, забив уже с игры. Итоговый счёт — 2:0 в пользу «Астон Виллы», на победу которой мы и ставили.

В итоге два из двух, и наш банк вновь перевалил за отметку в 60 тыс. Если точнее, то в нём сейчас 61 465 фишек.

«Манчестер Сити» – «Хаддерсфилд Таун»


Ставка: обе забьют и победа «Манчестер Сити» за 2.75 (см. все коэффициенты на матч)
Размер ставки: 1000 фишек (возможная прибыль 1750 фишек).

В среду любителей европейского футбола ждёт множество разнообразных турниров. В частности, в переигровке 1/8 финала Кубка Англии «Манчестер Сити» будет принимать «Хаддерсфилд Таун». Клуб из Хаддерсфилда пока что играет в Чемпионшипе, но уже в следующем сезоне может стать соперником «Сити» по АПЛ. Команда Давида Вагнера уже практически гарантировала себе стыки. Но при этом имеет возможность и занять одно из двух первых мест, дающих право на мгновенное повышение в классе.

«Хаддерсфилд Таун» обладает хорошей стабильной атакой.
Да, во втором по силе дивизионе Англии имеются команды и порезультативнее. Но при этом футболисты Хаддерсфилда, пусть и не забивают по пять голов за матч, редко покидают поле без забитого мяча. Собственно, в последних 18 матчах Чемпионшипа подобная оказия с клубом случилась лишь однажды.

В Кубке «Хаддерсфилд Таун» также не лез за голом в карман. На стадиях 1/32 и 1/16 финала соперникам было отгружено по четыре безответных мяча. А вот с «Сити» вышла заминка. 0:0. Счёт, нехарактерный также и для команды Хосепа Гвардиолы, имеющей при всей своей великолепной атаке проблемы в обороне.

Полагаю, в переигровке мы вправе ждать большего количества мячей. Причём в исполнении обоих клубов. Предположу, что «Ман Сити» довольно быстро может выйти вперёд. Гостям будет уже совершенно нечего терять, а потому и они пойдут в атаку. Где на гол наиграют. Но победа в итоге останется за куда более классными футболистами Манчестера.

«Реал Мадрид» – «Лас-Пальмас»


Ставка: Роналду забьёт и победа «Реала Мадрид» за 1.55
Размер ставки: 1500 фишек (возможная прибыль 825 фишек).

В Примере закручивается отличная интрига. «Реал» проиграл «Валенсии» и вплотную подпустил к себе «Барселону». Вскоре каталонцев окончательно попросят из Лиги чемпионов, а потому у них будет возможность сосредоточиться на битве в чемпионате. И концовка его обещает быть жаркой.

В 25-м туре футболисты Зинедина Зидана должны набирать три очка в домашней игре с «Лас-Пальмасом». Если не побеждать такие клубы, то чемпионский кубок можно сразу вручить «Барсе» и не мучиться. Как вариант — идущей неподалёку «Севилье».

Команда из островного города со звучным названием «Лас-Пальмас-де-Гран-Канария» проиграла последние четыре матча и располагается в глубинах турнирной таблицы. Правда, в первом круге «Лас-Пальмас» сумел сыграть вничью с «Реалом» на своём поле.

Думаю, со второй попытки мадридцы не самого грозного соперника одолеют. А один из голов в ворота «Лас-Пальмаса» забьёт лидер «Королевского клуба» Криштиану Роналду. Португалец в последних матчах отчаянно сражается и, судя по всему, твёрдо нацелился выиграть Примеру во второй раз в карьере. Повышенным рвением можно объяснить и перепалки форварда с партнёрами по команде. Что, впрочем, не мешает Роналду забивать.

Думаю, на своём поле ворота не самого сильного соперника Роналду сумеет поразить минимум один раз. И помочь тем самым своему клубу победить. Коэффициент скромен, но позволим себе такую слабость.

Итого: сделано две ставки на сумму 2500 фишек. В банке осталось 58 965 фишек.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Лас-Пальмас Манчестер Сити ФК Реал Мадрид Хаддерсфилд Таун Бесплатные прогнозы
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