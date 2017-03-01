Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

«Спартак», «Зенит» и ЦСКА вступают в решающую схватку за золото

Возобновление чемпионата России по футболу, плей-офф в еврокубках и КХЛ, а также многое другое – в анонсе событий для ставок в марте.