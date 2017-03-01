«Спартак», «Зенит» и ЦСКА вступают в решающую схватку за золото

РФПЛ
С приходом нового тренера «Спартак» улучшил свои показатели. Обосновался на первом месте в турнирной таблице российской Премьер-Лиги с 40 очками. Похожие результаты клуб показал в сезоне-2000/01, когда красно-белые в последний раз стали чемпионами РФПЛ под предводительством Олега Романцева.
«Зенит» же уступает «народной команде» пять очков и располагается на второй строчке. ЦСКА отстал на восемь очков от первого места и замыкает тройку лидеров. В весну «армейцев» поведёт уже новый тренер – Виктор Гончаренко.
Букмекеры, судя по котировкам, верят в долгожданное чемпионство «Спартака». Победа красно-белых оценивается коэффициентом 1.53, «Зенита» — за 2.19, если ЦСКА сумеет всё-таки защитить титул, сыграет ставка с коэффициентом 7.90.
4 марта нас ждёт первый топ-матч весны в РФПЛ. Санкт-петербургский клуб приедет в гости к «армейцам». «Зенит» выступает небольшим фаворитом в матче с коэффициентом 2.32, ничья «стоит» 3.34, а победа хозяев — 3.48. Последний очный матч в августе 2016 клубы сыграли вничью, забив по разу.
Составь свою команду из звёзд РФПЛ и выиграй суперконкурс!
А днём позже лидирующий «Спартак» полетит в Краснодар на матч с одноименным клубом, уверенно выступающим сейчас в Лиге Европы. У команд шансы примерно равные, если судить по котировкам. На победу хозяев можно поставить за 2.62, в то время как гости «стоят» 2.95. Ничья оценивается выше других исходов (3.36).
Лига чемпионов
Первые матчи 1/8 финала Лиги чемпионов оказались весьма результативными – в среднем за игру было забито порядка четырёх мячей. А у букмекеров произошла смена лидера в борьбе за трофей. «Барселона», разгромленная в Париже, «подорожала» до 41.00. В лидеры букмекерских росписей вырвалась «Бавария» с коэффициентом 3.54. «Реал» оказался на втором месте (4.60). Замыкает тройку потенциальных триумфаторов «Ювентус» с коэффициентом 7.00.
«Барселона» со своим звёздным составом не смогла забить даже гол престижа, уступив в гостях «Пари Сен-Жермен» с разгромным счётом 0:4. Букмекеры считают, что 8 марта «Барса» дома возьмёт реванш за 1.50. Но вот в то, что пройдёт в следующий раунд, не верят вовсе – 12.00. Для выхода каталонцам нужно в ответном матче победить с разницей в пять голов или же надеяться на дополнительное время, отзеркалив результат первой встречи. Проход «ПСЖ» в 1/4 финала аналитики оценивают всего за 1.05.
«Реал Мадрид» достаточно легко обыграл дома «Наполи» со счётом 3:1. «Сливочные» обеспечили себе неплохой задел перед ответным матчем, и теперь их выход с четвертьфинал «стоит» 1.09. В ответном матче с «голубыми» мадридцы также выступают фаворитом, на победу «Реала» аналитики дают коэффициент 2.49. Вероятность того, что обе команды снова забьют, равна 69%. «Наполи» нужно сильно поднапрячься, чтобы пройти в 1/4 финала (8.40).
В первом матче 1/8 финала «Бавария» в Мюнхене разгромила английский «Арсенал» – 5:1. Голом престижа у лондонцев отметился Алексис Санчес. 7 марта состоится вторая часть противостояния. Канонирам для прохода в следующую стадию потребуется совершить чудо. Чудо букмекеры оценивают коэффициентом за 29.00. Вероятность выхода мюнхенского ФК «Голливуд» в четвертьфинал равна 99%.
Лига Европы
В Лиге Европы главная надежда российского футбола по имени «Зенит» умудрилась вылететь уже на старте плей-офф. Отстаивать честь российского футбола теперь будут «Краснодар» и «Ростов». В завоевание трофея представителями РФПЛ букмекеры по-прежнему не верят и дают по 41.00 на каждого.
Краснодарцы превзошли турецкий «Фенербахче» со счётом 2:1 по сумме двух встреч и вышли в 1/8 финала. 9 марта футболистам Игоря Шалимова предстоит на выезде сыграть с «Сельтой». Клубы не встречались ранее. Фаворитом в матче букмекеры считают испанскую команду (1.82). Менее вероятны ничья (3.68) и победа «Быков» (5.10).
«Ростову» же выпала честь дважды сыграть с самим «Манчестер Юнайтед». В 1/8 финала российский клуб вышел легко и уверенно, обыграв пражскую «Спарту» с общим счётом 5:1. 9 марта жёлто-синие примут дома «красных дьяволов». Здесь ситуация аналогична «Краснодару». По мнению букмекеров, английский клуб будет «златанить» в матче и победит. Что оценивается коэффициентом 1.81. Ничья «стоит» уже 3.72. В случае победы «Ростова» сыграет ставка с коэффициентом 5.10.
Всё тот же «Манчестер Юнайтед» доминирует в списке потенциальных победителей нынешнего розыгрыша Лиги Европы (2.60). Трофей для «Ромы» букмекеры оценивают коэффициентом 6.00. Третью и четвёртую строчку разделили «Сельта» и «Лион» (11.00 на каждого).
АПЛ
Клуб Романа Абрамовича по-прежнему лидирует в чемпионате Англии, набрав 63 очка в 26 матчах. Лондонцы укрепили претензии на чемпионство, которое для них теперь «стоит» всего 1.11.
«Тоттенхем» отстаёт на десять очков и занимает вторую строчку. Букмекеры прогнозируют «шпорам» чемпионство уже за 21.00.
Больше они верят в «Манчестер Сити» (10.00), ведь в запасе «горожан» ещё одна игра с «Сандерлендом», который находится в зоне вылета. Набрать три очка в мачте и сдвинуть «Тоттенхем» со второго места манчестерской команде, думается, не составит труда. По мнению букмекеров «Манчестер Сити» победит в гостях с коэффициентом 1.38.
Бундеслига
Непобедимая мюнхенская «Бавария» удерживает лидерство в Бундеслиге. Букмекеры не сомневаются в очередном чемпионстве клуба, а потому дают на него всего 1.01. «РБ Лейпциг», занимающий второе место в таблице, «подорожал» до 17.00. Дортмундская «Боруссия» отстала от первого места на 13 очков и чемпионом может стать за 67.00. Четвёртую, пятую и шестую строчку аналитики поделили между «Кёльном», «Хоффенхаймом» и «Байером» с котировкой 101.00.
Примера
В испанском первенстве интриги куда больше. Чемпионская гонка только набирает обороты. Пока лидирует «Реал Мадрид», имея на одно очков больше «Барселоны», а также игру в запасе. На то, что «сливочные» возьмут золото впервые с сезона-2011/12, букмекеры дают 1.48. «Барса» станет чемпионом за 2.48. В тройку фаворитов входит и «Севилья» с 52 очками за коэффициентов 15.00.
Невозможно забыть и про непрекращающееся соперничество футболистов современности. Букмекеры выделяют только трёх нападающих, которые могут получить звание лучшего бомбардира сезона-2016/17 в Примере. Лионель Месси номер один. В его активе на данный момент 20 голов в 21 матче. Коэффициент на то, что аргентинец станет лучшим бомбардиром Примеры, составляет 1.75. Ещё один игрок «Барселоны» Луис Суарес идёт вторым претендентом (3.00). В 22 матчах уругваец забил 18 голов. Действующий чемпион Европы и лучший игрок 2016 года, по мнению ФИФА, Криштиану Роналду замкнул тройку с коэффициентом 3.74. Со статистикой игроков Ла Лиги можно ознакомиться тут.
КХЛ
В Континентальной хоккейной лиге в разгаре плей-офф. Магнитогорский «Металлург» догнал ЦСКА в букмекерских котировках на завоевание главного трофея – Кубка Гагарина. Аналитики дают на каждого по 4.25. А явным лидером выступает клуб из Санкт-Петербурга. Чемпионство СКА котируется за 1.89.
НХЛ
Букмекерские эксперты выделяют главным претендентом на чемпионство «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина (6.00). «Питтсбург Пингвинз» опустились на третью строчку и «стоят» 8.25. Второе место в списке потенциальных обладателей заветного Кубка Стэнли букмекеры отдают «Миннесоте», которая в прошлом месяце не входила и в пятёрку главных фаворитов турнира (6.75). Четвёртая и пятая строчка достались «Чикаго» и «Коламбусу» за 9.50 на обоих.
НБА
В лучшей баскетбольной лиге мира «Голден Стэйт Уорриорз» не сдаёт позиций и остаётся главным фаворитом сезона (1.65). «Кливленд Кавальерс», по мнению букмекеров, имеет не так много шансов помешать «воинам» (3.80). «Сан-Антонио Спёрс» замыкает тройку потенциальных чемпионов НБА с коэффициентом 6.00.
Биатлон
После нашумевшего чемпионата мира биатлонисты продолжат борьбу за Кубок мира. Седьмой этап пройдёт со 2 по 5 марта в Пхёнчхане (Южная Корея).
Фаворитом у мужчин в спринте букмекеры выделяют француза Мартена Фуркада (2.05). Победа норвежца Йоханнеса Бё котируется за 4.24. Россиянин Антон Шипулин занял третье место среди главных претендентов. На победу Антона предлагается сделать ставку с множителем 10.00. На немца Симона Шемппа можно поставить за 11.00.
Среди прекрасного пола аналитики не определились с главным фаворитом. Первую строчку на победу в спринте поделили Лаура Дельмайер (3.20) и Габриэла Коукалова (3.20). Финка Кайса Мякяряйнен котируется за 5.50.
Восьмой этап Кубка мира пройдёт с 9 по 12 марта в Контиолахти (Финляндия). Завершающий этап сезона-2016/17 будет проходить в Осло-Хольменколлене (Норвегия) с 17 по 19 марта.
И если у мужчин ставки на обладателя Большого хрустального глобуса уже не принимаются (младший Фуркад вне конкуренции), то у женщин борьба ещё может случиться. Но победа, скорее всего, достанется триумфатору чемпионата мира Лауре Дальмайер из Германии (1.17). Шансы Габриэлы Кокукаловой опередить немку невелики и котируются за 4.80. Ну а победа Кайсы Мякяряйнен станет большой сенсацией, которая у экспертов «стоит» 41.00.