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175 лет назад 2016
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Роналдиньо
Фото: Reuters
Текст: Алексей Агеев

Перезагрузка. Как bwin возобновляет спонсорскую активность

Букмекер bwin, ранее активно продвигавший бренд через партнёрство с клубами и федерациями, подписал соглашения с четырьмя клубами Примеры.
3 марта 2017, пятница. 14:45. Ставки
В 2006 году оперирующая в Интернете австрийская букмекерская компания betandwin в маркетинговых целях совершила ребрендинг и сократила своё название до bwin.
Вместе с этим оператор одним из первых начал реализовывать стратегию максимально агрессивного продвижения бренда.

Букмекер заключал спонсорские сделки с множеством клубов и федераций. Начиная от мотогонок и баскетбола и заканчивая, само собой, футболом. «Вердер», «Мюнхен-1860», «Андерлехт», «Бавария», «Манчестер Юнайтед», «Реал Мадрид» и ряд других клубов подписали контракты с bwin. Где-то дело ограничивалось рекламными активностями на арене и медиаресурсах клуба, а где-то компания снимала сливки в виде титульного спонсорства.

Наиболее удачными были контракты о титульном партнёрстве с грандами европейского футбола — «Миланом» и мадридским «Реалом». Оказаться на форме «галактикос» автоматически означало заявить о себе во всём мире. Так и произошло. Букмекер bwin вскоре стал одним из наиболее узнаваемых брендов в индустрии.
Фото: Reuters
Но к концу 2014 году ситуация изменилась. Оператор к тому моменту уже входил в состав игорного холдинга bwin.party, образовавшегося в результате слияния с игорной компанией PartyGaming. На bwin.party положил глаз игорный гигант GVC Holdings. Вскоре начался длительный процесс поглощения. Завершился он только к началу 2016 года и обошёлся GVC приблизительно в $ 1,5 млрд.

На время перехода компании к другому владельцу большинство маркетинговых активностей bwin оказались сначала заморожены, а затем и прекращены. «Манчестер Юнайтед» в качестве беттинг-партнёра заключил соглашение с Marathonbet, «Бавария» договорилась с Tipico, «Реал Мадрид» — с Codere Apuestas. В лидеры по количеству титульных спонсоров европейских футбольных клубов также вышли другие букмекеры.

Теперь, решив все вопросы с переорганизацией работы компании, bwin начала возвращать утраченные позиции. В последнюю неделю февраля компания подписала спонсорские соглашения сразу с четырьмя клубами Примеры.

Новыми партнёрами bwin стали «Вильярреал», «Валенсия», «Севилья» и мадридский «Атлетико». Букмекер станет официальным беттинг-партнёром клубов.



Условия контрактов идентичны. Соглашения вступают в силу с февраля 2017 года и будут действовать минимум до конца сезона-2017/18. По условиям контрактов, бренд bwin будет представлен на официальных сайтах команд, социальных сетях и медиактивах. Также оператор получит право рекламироваться на щитах и всех других рекламных носителях во время домашних матчей клубов. Совместно с новыми партнёрами bwin будет проводить промо-акции и рекламные кампании.

Судя по опыту прошлых лет, можно предположить, что четырьмя клубами Примеры bwin не ограничится.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
bwin Спонсорские контракты с букмекерами
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