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175 лет назад 2016
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Глушаков и «Зенит»
Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»
Текст: Алексей Агеев

Прогноз на итоги РФПЛ. «Зенит» отберёт трофей у «Спартака»

Сезон в РФПЛ возобновился после зимнего перерыва. Делаем прогнозы на чемпионат и лучшего бомбардира турнира.
4 марта 2017, суббота. 11:15. Ставки
Российский футбол вернулся. Уже сегодня нас ждёт топовый по меркам РФПЛ матч ЦСКА — «Зенит». Перед началом заключительного отрезка борьбы за золото попытаемся сделать пару смелых прогнозов на итоги в РФПЛ.

«Зенит» — чемпион. Коэффициент 2.20 (см. все коэффициенты)


Рискую навлечь на себя гнев многочисленных болельщиков красно-белой команды, но всё же предположу, что удержать первое место «Спартаку» не удастся.

Команда Луческу умудрилась вылететь из Лиги Европы уже на стадии 1/16 финала. И радоваться этому поклонникам «Спартака» стоило в последнюю очередь.
Во-первых, теперь «Зениту», покинувшему и Кубок страны, не остаётся ничего другого, кроме как спасать сезон, побеждая в чемпионате. Во-вторых, стоит учитывать момент с экономией сил. Осенью «Зенит» играл на два фронта, в то время как «Спартак» регулярно имел неделю на подготовку к матчам, предусмотрительно самоустранившись из Лиги Европы. Весеннюю часть чемпионата команды будут проводить уже в равных условиях.

«Зенит» превосходит «Спартак» по глубине состава. Луческу может позволить себе усилить игру футболистами уровня Мака, Данни или Маурисио. Каррера же более стеснён в манёврах.

Опыт также на стороне команды из Санкт-Петербурга. Нынешнее поколение спартаковцев не выигрывало ничего, в то время как футболисты «Зенита» знают, что такое успешная борьба за чемпионство.

>>> Букмекеры оценили шансы «Спартака» стать чемпионом РФПЛ в этом сезоне

Ну, и фактор, именуемый «админресурс». Есть он или нет, утверждать не могу. Лишь предположу, что в спорных моментах ситуация чаще будет складываться в пользу «Зенита», а не его соперников.

Что касается «Спартака», то, как бы это смешно ни звучало, первую часть сезона красно-белые действительно проводили на пресловутом «багаже Аленичева». Именно Аленичев проводил предсезонную подготовку с командой. Как с данной задачей справится Каррера, ранее не имевший подобного опыта в роли главного тренера, вопрос открытый.

Между ставками против «Спартака» и на победу именно «Зенита» выберу второй вариант. Он оценивается более высоким коэффициентом, а ЦСКА в нынешней состоянии едва ли вмешается в чемпионскую гонку, тем более имея серьёзное отставание в очковом плане.

Фёдор Смолов — лучший бомбардир. Коэффициент 2.50


А вот в гонке бомбардиров отдам предпочтение фавориту. Фёдор Смолов с 10 мячами лидирует в списке наиболее результативных игроков чемпионата. Беким Балай из «Терека», Жонатас из «Рубина» и Артём Дзюба из «Зенита» забили по восемь голов. Ещё один петербуржец Жулиано — семь, спартаковец Квинси Промес — шесть.

Почему остановлю свой выбор на кандидатуре Смолова? Для начала: два мяча форы по меркам не самого результативного чемпионата России — это уже неплохо.

Смолов является твёрдым игроком основы третей по результативности команды турнира. Помимо того что Фёдор — главный нападающий «Краснодара», на которого старается играть вся команда, он ещё и пробивает пенальти. Будем надеяться, что после неудач в кубковой игре с «Уралом» Шалимов продолжит доверять россиянину эту обязанность.

К слову, о россиянине. Гражданство также играет в пользу Смолова. Если перед тренерами команды будет стоять выбор, кого из форвардов убирать с поля, лимит на легионеров даёт преимущество Смолову перед условным Виктором Клаессоном.

Не будем забывать и про опыт. В прошлом сезоне Фёдор уже выигрывал гонку бомбардиров и знает, что для этого нужно делать. Так же по прошлому чемпионату можно сделать вывод, что весеннюю часть турнира Смолов проводит отлично. На заключительном отрезке нападающий был неудержим и забивал практически в каждом матче.

Поэтому если форвард сборной России обойдётся без травм, он способен второй раз кряду стать главным голеадором российского чемпионата. Да, и о травмах. Из-за повреждения Смолов пропустил сразу пять матчей «Краснодара» в нынешнем чемпионате. И при этом всё равно забил больше оппонентов.

Пару слов о соперниках Смолова. В то, что грозненец Балай продолжит демонстрировать стабильную результативность, верится слабо. Хотя бы потому, что «Терек» в целом не является много забивающей командой. Да и концовки сезонов клуб из Чечни проводит невнятно.

Дзюба и Жулиано, полагаю, продолжат синхронно забивать, тем самым отбирая голы друг у друга. Промес далековато. А вот с казанским Хонатасом Смолов способен справиться, имея в запасе упомянутые два мяча.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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