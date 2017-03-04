ЦСКА — «Зенит». Эксперты ставят на ничью

Победа ЦСКА. Коэффициент 2.97

Победа «Зенита». Коэффициент 2.71

Большая часть экспертов, в прошлом имевших отношение к одному из клубов, сходятся во мнении, что ближе всего команды будут к ничьей.— На сборах ЦСКА мало пропускал, играя по новой схеме с тремя центральными защитниками. «Зенит» мы уже увидели в официальных матчах, и, судя по ответной игре с «Андерлехтом», петербуржцы набирают форму. «Армейцы» будут строить игру от обороны. Ждать обилия голов не стоит. Думаю, поединок завершится вничью — 1:1.— Думаю, что накал принципиального противостояния в этом матче спал и большим раздражителем для «Зенита» сейчас является «Спартак». Интересно будет посмотреть на ЦСКА, что предложат «армейцы». «Зенит» нам уже более-менее понятен, впоследнем официальном матче у питерцев многое получалось. Не думаю, что вылет из Лиги Европы сыграет какую-то роль для команды Мирчи Луческу. Всё-таки это разные первенства с совершенно иным футболом.Во многом результату в этом матче может способствовать эмоциональный настрой. Сомневаюсь, что обе команды сразу начнут играть агрессивно. Нужно будет присмотреться друг к другу, понять, что к чему. Отдать игру и действовать вторым номером – не в характере этих команд. Будет борьба на конкретных участках поля.Было бы интересно посмотреть матч с интересным футболом, нежели получить победу «Зенита» при плохой игре. Думаю, что встреча закончится результативной ничьей — 1:1.— Пока никто не видел, что собой представляет ЦСКА Виктора Гончаренко. «Зенит» очень прилично укрепился. После вылета из Лиги Европы петербуржцы бросят все силы на чемпионат. Думаю, игра завершится нулевой ничьей. У «армейцев» некому забивать, но и «Зениту» оборона ЦСКА забить не даст.— Думаю, будет ничья. Проходи игра в Санкт-Петербурге, поставил бы на «Зенит». Жду напряжённого матча, а в таких играх обычно с трудом забиваются голы. Моментов для взятия ворот будет немного. Предположу, что встреча завершится со счётом 0:0 либо 1:1.— Дерби российского масштаба, ключевой матч для обеих команд. Но я, как воспитанник ЦСКА, в этом матче отдаю предпочтение «армейцам». Конечно, неизвестно, в каком психологическом состоянии сейчас находится «Зенит». Вылет из Лиги Европы может сыграть как положительную, так и отрицательную роль для питерцев. Либо они захотят доказать, что они чего-то стоят, либо, наоборот, вылет из еврокубков выбьет их из колеи. Что касается ЦСКА, то в случае поражения шансов бороться за чемпионство у «армейцев» уже не будет.По моим ощущениям, матч должен получиться результативным, с обилием голевых моментов и забитых мячей, с красивым комбинационным футболом. Можно предположить, что встреча ЦСКА – «Зенит» завершиться со счётом 3:1 в пользу хозяев. Буду надеяться, что мои ожидания оправдаются.— Матчи этих команд всегда проходят напряжённо. Но тенденция последних лет говорит о том, что «Зенит» успешно играет против ЦСКА. И сегодняшняя ситуация тоже выглядит предпочтительнее для «Зенита». Это связано с тем, что «Зенит» уже провёл два официальных матча в Лиге Европе. И я должен сказать, что вся подготовка была построена к этим матчам. Естественно, состояние игроков петербургской команды максимально приближено к оптимальному.Ответный матч с «Андерлехтом» показал, что «Зенит» практически решил задачу, которая стояла перед ним. И если бы не несчастливая случайность в концовке, российская команда прошла бы дальше в еврокубке. Зенитовцы пытались забить и три, и четыре, и пять… В то время как надо был просто надёжно сыграть в обороне, и пусть о том, как забивать, думает соперник.Думаю, по причине описанной выше ситуации ЦСКА и будет испытывать проблемы. Ну и надо понимать, что единственный шанс у «Зенита» и его тренера спасти сезон — это победить в чемпионате. Поэтому, конечно, питерская команда будет мотивирована очень сильно. Я думаю, «Зенит» выиграет в этой встрече.