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175 лет назад 2016
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Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»
Текст: Алексей Агеев

Прогнозы на «Краснодар» — «Спартак». Эксперты в замешательстве

5 марта лидер РФПЛ московский «Спартак» сыграет на выезде с «Краснодаром». Предлагаем подборку прогнозов экспертов на этот матч.
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Как и в случае с матчем ЦСКА — «Зенит», значительная часть экспертов не может определиться с фаворитом, а потому ставит на ничью. Вчера этот ход себя оправдал. Но при этом имеются и другие мнения.

Ничья. Коэффициент — 3.44 (см. все коэффициенты на матч)


Бывший полузащитник «Спартака» Валерий Гладилин:
— На данном этапе команды полностью равны. Преимущество «Краснодара» – домашнее поле и проведённые три официальных матча. Вылет из Кубка
России может стать мотивацией обыграть «Спартак». Но и красно-белым проигрывать нельзя ни в коем случае. Победа будет отличным результатом, ничья – хорошим. Думаю, матч и завершится со счётом 1:1.

Бывший полузащитник «Спартака» Максим Деменко:
— «Краснодар» к «Спартаку» будет готов на 100%. После кубкового поражения от «Урала» Игорь Шалимов сумеет настроить команду. Безусловно, игра будет интересной, но, как мне кажется, закрытой. Обилия голов ждать не стоит. Поставлю на ничью 1:1.

Бывший главный тренер «Спартака» Валерий Карпин:
— Встреча лидеров, первое с четвёртым местом играют. «Краснодар», с одной стороны, прошёл «Фенербахче» и неплохо выглядел в матчах с турецким клубом, с другой — сыграл 3:3, упустив преимущество в три мяча в матче на Кубок. В матче краснодарцев со «Спартаком« поставлю на ничью. На голевую ничью — те и другие забьют. А также поставлю на точный счёт — 2:2.

Победа «Краснодара». Коэффициент — 2.48


Бывший защитник московского ЦСКА Владимир Пономарёв:
— Центральная встреча тура именно эта, а не ЦСКА — «Зенит». Нас ждёт очень интересная игра. Обе команды набрали отличную форму, но Шалимов — грамотный тренер, сумел сплотить коллектив, внести тактические изменения, поэтому «Краснодару» вполне по силам одержать победу.

Победа «Спартака». Коэффициент — 3.08


Спортивный комментатор Роман Нагучев:
— Это игра категории «топ». Причём я почти уверен, что к этому матчу будет приковано внимание и футбольной Европы. «Краснодар» обиднейшим образом вылетел из Кубка России, не забив огромное количество пенальти, в том числе в основное время. «Отличился» Фёдор Смолов. Так что здесь у «Спартака» есть небольшое психологическое подспорье. А у «Краснодара» — досада от вылета из турнира, который ему пока никак не даётся. Но кто знает, как отразится эта неудача на команде Игоря Шалимова.

В то же время «Спартак» очень удачно выступает в контрольных матчах. Мы видим, как Луис Адриано стремительно адаптируется к игре московского «Спартака» своими голами.

Здесь я предлагаю два варианта. Первый из них — «обе забьют». Обе команды способны сыграть в атаку. «Краснодар» это доказал в сумасшедшем матче с «Уралом». А у «Спартака» есть классные нападающие, которые уже готовы забивать, что мы видели в товарищеских матчах.

Другой вариант, который я предлагаю на этот матч, — чистая победа «Спартака». Всё потому, что такие неудачи, какие случились в Кубке с «Краснодаром», даром не проходят, это всегда очень серьёзный удар для команды. Да и пока команда Игоря Шалимова своей игрой не убедила, что готова бороться за высокие места. И точно, на мой взгляд, пока не готова бороться с московским «Спартаком» за право считаться фаворитом даже в домашнем матче.

Тотал матча больше 2,5 гола. Коэффициент — 2.16


Футбольный комментатор Константин Генич:
— Футболисты соскучились по футболу, это, если мы говорим про «Спартак», полный стадион, великолепная арена, великолепный газон в Краснодаре. Всё это будет провоцировать к хорошему, быстрому футболу. «Краснодар» как раз и показал, что он может играть быстро, как это было в матче с «Уралом» в первом тайме, как он демонстрировал это в матчах с «Фенербахче», поэтому «Спартаку» надо будет под этот футбол подстроиться.

Я думаю, что проблемы в обороне есть и у тех, и у других. Несмотря на то что «Спартак» при Каррере в первой половине сезона мало пропускал, всё-таки где-то ему везло: штанги, зацелованные Ребровым, где-то сам Артём команду выручал. Но стройности и супернадёжности обороне «Спартака» не хватало. То же самое можно сказать и про «Краснодар». Это вариант, когда атака сильнее, чем оборона, и вариант бразильский: «мы забьём вам столько, сколько захотим, а вы нам — сколько сможете», хотя в некоторых матчах «Краснодар» тоже показывал достаточно достойную и надёжную игру в обороне.

Мне кажется, для первого матча, для такой афиши должны быть голы. У меня был вариант сыграть «обе забьют», но я подумал: почему бы не усилиться? Можно сыграть «обе забьют, и тотал больше», но я предложу просто «тотал больше». «Краснодар» и «Спартак» вполне могут пробить «вершок» и сыграть матч, в котором будет забито минимум три мяча. Предпосылок для этого предостаточно.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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