«Арсенал» и «Бавария» дадут огня, «Наполи» и «Реал» — угловых

«Манчестер Сити» не подвёл. И пропустил от «Хаддерсфилд Таун» в 1/8 финала Кубка Англии, и победить в итоге сумел. Обеспечив проход коэффициента 2.75.
А вот со ставкой на победу «Реала» в комплекте с голом Роналду в матче чемпионата против «Лас-Пальмаса» вышла промашка. Португалец свою часть работы выполнил, забив аж дважды. Но вот победить скромного середняка мадридцам вдесятером не удалось. Единственный плюс — коэффициент на матч с участием «Ман Сити» был достаточно высок и позволил остаться в плюсе по итогам дня.
Сейчас в нашем банке 61 715 фишек при 50 000 стартовых.
Успей зарегистрироваться в конкурс к матчам Лиги чемпионов и взять в свою команду Роналду и Левандовского!
«Арсенал» – «Бавария»
Ставка: обе забьют и тотал матча больше 2,5 гола за 1.69 (см. все коэффициенты на матч)
Размер ставки: 1000 фишек (возможная прибыль 690 фишек).
Сегодня определятся первые четвертьфиналисты в Лиге чемпионов. Первого из них можно предсказать с вероятностью в 99%. Мюнхенская «Бавария» сокрушила лондонский «Арсенал» в первом матче, а потому должно случиться совсем уж невероятное чудо, чтобы «канониры» с шестой попытки преодолели стадию 1/8 финала Лиги чемпионов.
В подобные чудеса верится слабо, но в том, что «Арсенал» будет атаковать, сомнений у меня нет. Будет атаковать, чтобы хотя бы сохранить лицо. Также на настрой «канониров» дать последний бой может повлиять и тот факт, что для Арсена Венгера эта встреча уже практически наверняка станет последней лигочемпионской во главе лондонского клуба.
Что в таком случае получит «Бавария»? Во-первых, оперативный простор и возможность сыграть на контратаках. Во-вторых, вполне вероятно, что и гол в свои ворота. При всех бедах «Арсенала» нападение у этой команды имеется. А у «Баварии» матч пропускает Лам, а Нойер находится не в оптимальной форме.
Полагаю, обе команды в этом матче сумеют забить. «Арсенал» играет дома и обязан постараться хотя бы для своих болельщиков. «Бавария» же тем более не останется без забитых мячей. Пропускают «канониры» сейчас много и регулярно.
Поэтому здесь остановлюсь на варианте «Обе забьют и тотал больше 2,5 гола».
«Наполи» – «Реал Мадрид»
Ставка: тотал угловых в матче больше 11,5 за 2.18 (см. все коэффициенты на матч)
Размер ставки: 1000 фишек (возможная прибыль 1180 фишек).
Во втором матче также предпочту воздержаться от ставок на исходы. Мадридский «Реал» сейчас играет по принципу Бинго. Никто не знает, что выдадут в следующем матче футболисты Зидана. Сначала они проигрывают «Валенсии», затем вырывают победу у «Вильярреала», уступая 0:2 в счёте, после вдесятером спасают ничью с «Лас-Пальмасом», а затем без Роналду и Бэйла играючи громят «Эйбар».
Поэтому что мы сегодня увидим на неапольском стадионе «Сан-Паоло», предсказывать не решусь. Не удивлюсь ни вылету «Реала», ни разгрому хозяев.
Обрушусь к статистическим исходам. «Наполи» и «Реал» в этой Лиге чемпионов идут в лидерах по количеству подаваемых в среднем за матч угловых. Собственно, итальянский клуб по этому показателю на данный момент лучший турнира с 8,14 корнера за матч. У «Реала» этот показатель составляет 6,57.
Тем удивительнее, что в первом матче команды на двоих подали всего шесть угловых. Рискну предположить, что в ответной встрече ситуация не повторится. «Наполи» нужно отыгрываться, а потому итальянцев никак не устроит закрытый характер встречи. «Реал», несомненно, также будет отвечать острыми выпадами, которые будут приводить к подачам с угла поля.
Также весьма вероятно, что с первых минут на поле появится Гарет Бэйл, который не имеет возможности набирать форму в чемпионате Испании по причине дисквалификации. Валлиец — скоростной игрок фланга, а потому способен повысить показатели матча по числу корнеров.
Думаю, что в матче вполне может быть подано минимум 12 угловых. Коэффициент на это событие весьма хорош.
Итого: сделано две ставки на сумму 2000 фишек. В банке осталось 59 715 фишек.