Утешительная победа. «Барселона» выиграет у «ПСЖ», Неймар забьёт

Прогноз на «Обе забьют и ТБ 2,5 гола» в матче «Арсенал» — «Бавария» сыграл уже на 68-й минуте вместе с голом Роббена в ворота несчастных «канониров». А «Наполи» и «Реал» не пожадничали с угловыми, подав их 13 за матч. Мы же ставили на тотал больше 11,5 корнера.
В банке прибавление. Теперь он располнел до 63 585 фишек.
Успей взять в состав Месси и Неймара!
«Барселона» – «ПСЖ»
Ставка: победа «Барселоны» и гол Неймара за 2.80
Размер ставки: 1000 фишек (возможная прибыль 1800 фишек).
Сегодня вечером нас ждёт очередная порция лигочемпионских матчей. Общественность ждёт матча в столице Каталонии. Здесь «Барселона» попытается совершить чудо в виде первого в истории Лиги чемпионов случая, когда команда отыгралась бы с 0:4 после первой встречи.
Пожалуй, в ответной встрече каталонцам удастся победить. Хотя бы потому, что множество вариантов поражения более чем устроит «ПСЖ». Сюда же прибавим домашний матч, объявление Луиса Энрике, раскрепостившее футболистов, а также неплохую форму «Барсы», которую она демонстрирует в последних матчах Примеры.
И усилим ставку голом Неймара. Бразилец сейчас в хорошей форме. Забивает в чемпионате, в первом матче с «ПСЖ» был едва ли не единственным в нападении «Барсы», кто пытался создать хоть что-то. Да и «ПСЖ» Неймар забивать умеет. На его счету имеется уже пять голов в ворота парижан.
При этом ни о каком проходе «Барселоны» в следующую стадию и речи не идёт. Это будет исключительно утешительная победа.
«Боруссия» (Дортмунд) – «Бенфика»
Ставка: второй тайм результативнее первого за 2.04 (см. все коэффициенты на матч)
Размер ставки: 1000 фишек (возможная прибыль 1040 фишек).
Во втором матче среды дортмундской «Боруссии» предстоит отыграть всего один мяч. Не было бы и его, если бы футболисты Томаса Тухеля не разбазарили своё преимущество и кучу моментов в Лиссабоне, а Обамейянг забил пенальти.
Полагаю, дортмундцы, если опять не начнут валять дурака, имеют все шансы пройти дальше. Но коэффициент на это событие невысок. Поэтому предложу другой прогноз.
Второй тайм результативнее первого. Предположу, что команды не бросятся с первых минут в атаку. В «Боруссии» прекрасно понимают, что пропущенный гол серьёзно усложнит им задачу — забивать тогда придётся уже три. А «Бенфика» и вовсе, уверен, закроется на своей половине поля и с первых минут приступит к удержанию счёта с затяжками времени и позиционной обороной.
Ну а во втором тайме одной из сторон уже придётся рисковать. Если, конечно, «Боруссия» не забьёт один гол в первом тайме, а затем оппоненты согласятся на дополнительное время. Но это вряд ли.
Итого: сделано две ставки на сумму 2000 фишек. В банке осталось 61 585 фишек.