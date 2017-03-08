Дикий Запад: ЦСКА остановит «Локо», «Динамо» повоюет со СКА

СКА – «Динамо»
Ставки: «Динамо» забросит первую шайбу с 1-й по 23-ю минуту за 1,9, первая шайба в большинстве 5 на 4 любой команды за 3.2 (см. все коэффициенты на матч)
Первые встречи длинных хоккейных серий всегда трудны для прогнозирования. В голове можно представлять всё что угодно, но, как на деле будет выглядеть противостояние, мы не знаем. Те же СКА и «Динамо» дважды встречались в регулярном сезоне. «Армейцы» выиграли в обоих матчах, но в московском им пришлось отыгрываться по ходу третьего периода, и они победили 3:2, а в петербургской лишь в серии буллитов команда Знарка вырвала викторию.
Как мы видим, динамовцы не давали заработать нападению СКА в полной мере. Бело-голубые умеют вязать соперника по рукам и ногам, отделаться от них очень тяжело. К тому же москвичи славятся своей самоотверженностью, много бросков блокируют. Вроде бы логично предположить, что встреча не получится очень уж результативной. Но команды давно не выходили на лёд. «Динамо» заключительную встречу с «Торпедо» провело неделю назад, а СКА не играл с 27 февраля.
На мой взгляд, гости будут находиться в чуть лучшем тонусе. «Торпедо» заставляло их работать с полной выкладкой. Динамовцы по-настоящему втянулись в процесс и готовы к конкурентной борьбе. СКА слишком всё просто давалось в серии с «Витязем», особенно в Подольске. Какое-то время им может понадобиться, чтобы поймать свою волну.
Предлагаю сделать ставку, что «Динамо» забросит свою первую шайбу до 23-й минуты включительно. СКА, конечно же, полетит вперёд, и у подопечных Орешкина будут шансы в контратаках. Нападение у бело-голубых достаточно резвое, питерцы же не всегда первоклассно обороняются. Поэтому подобный вариант с довольно быстрой шайбой гостей мне нравится.
Ну и ещё один вариант хотел бы предложить для рассмотрения. По коэффициенту 3,2 вы видите, что ставка чересчур рискованная, но небольшой суммой можно пожертвовать. Впрочем, почему пожертвовать? Удача может нам улыбнуться. В прошлогоднем плей-офф «Динамо» уступило СКА, совершенно не справившись с большинством петербуржцев. Гусев, Шипачёв и Дадонов буквально издевались над москвичами. Из четырёх шайб, которые забросил СКА в ворота «Динамо» по ходу регулярки, две пришлись на большинство, в том числе и единственная, которую удалось забить в «Ледовом». У «Динамо» во второй части сезона с реализацией численного преимущества дела обстоят прекрасно. Есть две отменные связки форвардов Терещенко — Карсумс и Цветков — Фёдоров, ну и, конечно, главное оружие динамовцев — атакующие защитники. Любой из оборонцев «Динамо» способен классно бросить — и Хиетанен, и Никулин, и Вишневский, и Кутейкин, и Рылов, и Соловьёв, и Миронов. К тому же на лёд должен вернуться лидер столичной команды Мэт Робинсон.
Учитывая, как команды играют в большинстве и как здорово «Динамо» играет в равных составах, велика вероятность, что первая шайба в матче будет заброшена в формате 5 на 4.
ЦСКА – «Локомотив»
Ставка: ЦСКА не проиграет и тотал меньше 4,5 шайбы за 1,95 (см. все коэффициенты на матч)
Разобраться в противостоянии ЦСКА — «Локомотив» не менее сложно. Ярославцы катком прошлись по минскому «Динамо», буквально изрешетив ворота Бена Скривенса. Потрясающе показало себя большинство «железнодорожников». Но, очевидно, что ЦСКА не позволит «железнодорожникам» чувствовать себя столь же вольготно. «Армейцы» будут действовать предельно жёстко, будут бить ярославцев, втыкаться в них. А каждая заброшенная шайба в этой серии будет на вес золота.
Результаты личных встреч в регулярном чемпионате я бы не стал переоценивать. Волжане дважды выиграли: дома — в основное время, в гостях — по буллитам. Но это лишь дополнительно мотивирует красно-синих. Не исключаю, что в этой паре будут сыграны все семь встреч. И с первой же игры пойдёт плотная, вязкая борьба.
Высокой результативности на старте серии точно не жду. Предлагаю ставку — «ЦСКА не проиграет в основное время и тотал меньше 4,5 шайбы».