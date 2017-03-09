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175 лет назад 2016
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КХЛ
Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»
Текст: Александр Служаков

Идём на Восток: веселье в Магнитогорске, прагматизм в Омске

В четверг стартуют полуфиналы в Восточной конференции КХЛ. Ставим на встречи, которые состоятся соответственно в Магнитогорске и Омске.
9 марта 2017, четверг. 13:30. Ставки
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«Металлург» Мг – «Барыс»


Ставки: тотал обеих команд больше 1,5 шайбы за 1,9, победа «Металлурга» и тотал больше 4,5 шайбы за 1,87 (см. все коэффициенты на матч)

Думаю, не так много найдётся людей, которые готовы поставить в этой серии на «Барыс». Однако от этого противостояние не перестаёт быть интригующим.
Оба соперника предпочитают комбинационный хоккей, любят атаковать. А это означает, что каждая из встреч обещает быть насыщенной и результативной.

Предположу, что «Металлургу» понадобится некоторое время, чтобы поймать свой ритм, прощупать связи. Всё-таки неделя без игровой практики — это многовато. «Барыс» закончил серию с «Трактором» чуть позже, и он всё ещё в тонусе. К тому же должен вернуться на лёд Брэндон Боченски, пропустивший баталии с «Трактором». Большинство астанинцев заработает на полную мощь. Это главный козырь команда Занковца. Бойд, Доус, Боченски, Даллмэн, Сен-Пьер могут создать кучу проблем для «Магнитки», которая и в серии с «Куньлунем» в меньшинстве действовала не слишком убедительно. Спецбригада «Барыса» будет позубастее, чем у китайского клуба.

Жду от игры не менее пяти шайб, возможно, их будет и больше. Всё-таки класс хозяев должен будет сказаться. Мозякин со товарищи изыщут возможности, чтобы поиграть в большинстве, против которого очень сложно устоять.

Предложу две ставки на выбор — «победа „Металлурга“ и тотал больше 4,5 шайбы» и «тотал обеих команд больше 1,5 шайбы». Второй вариант подойдёт тем, кто считает, что первая встреча серии уйдёт у уральцев на поиск своего фирменного хоккея.

«Авангард» – «Ак Барс»


Ставка: «Ак Барс» не проиграет и тотал меньше 5,5 шайбы за 2,1 (см. все коэффициенты на матч)

Ошибочно я думал, что ЦСКА и «Локомотив» сыграют в закрытый хоккей. Ярославцы отчего-то решили полезть на «армейцев», сыграть в «казаки-разбойники», за что и поплатились. Но от «Авангарда» и «Ак Барса» тяжело ждать залихватского хоккея. Здесь, скорее, будут тактические игрища. В последних восьми очных встречах за основное время команды ни разу не забросили больше четырёх шайб. Не вижу причин, по которым этот статистический факт сегодня подвергнется корректировке.

Обе команды в первую очередь ставят на организацию. «Ак Барс» так и вовсе первым делом разрушает игру соперника, а затем уже пытается выстроить что-то своё. Если уж с весёлым «Салаватом» казанцы постоянно играли «низовые» встречи, то с Омском и подавно так должно быть.

В то же время для меня «Ак Барс» — фаворит серии. У него звенья гораздо ровнее, в каждой следующей игре может выстрелить новое сочетание. Не хватает команде Билялетдинова защитника, который мог бы на постоянной основе набирать очки в большинстве, идеально играть на синей линии. Другими словами, Крис Ли в Казани лишним бы не был. Но зато казанские защитник по-настоящему классно обороняются. У «Авангарда» же стабильно хорош в последнее время только Соботка. Остальные выстреливают от случая к случаю. Кстати, это касается и Антона Бурдасова, который проводит лучший сезон в карьере. И если «Ак Барс» справится с чехом, а на нём обязательно будет сделан акцент, то у сибиряков будут большие сложности в атаке.

В первой игре предлагаю поставить на такой вариант — «Ак Барс» не проиграет в основное время и тотал меньше 5,5 шайбы".
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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