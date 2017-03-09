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175 лет назад 2016
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Футболисты ФК «Ростов»
Фото: Reuters
Текст: Алексей Агеев

«Ростов» покусает «дьяволов», палача «Зенита» накажут на Кипре

Стартует 1/8 финала Лиги Европы. Не проходим мимо и делаем прогнозы на матчи «Ростов» — «Манчестер Юнайтед» и АПОЭЛ — «Андерлехт».
9 марта 2017, четверг. 14:45. Ставки
Нынешняя лигочемпионская неделя нам определённо удаётся. Вновь два из двух!

Заранее приношу извинения болельщикам «Барселоны». Не верил в каталонцев. И было с чего. Никто ранее в истории не отыгрывал четыре мяча после первого еврокубкового матча. Что сказать, почёт и уважение футболистам Луиса Энрике! Но ставка моя на матч была иной. Победа «Барсы» в комплекте с голом Неймара. За первую её часть не пришлось волноваться уже к началу второго тайма. А вот бразилец до последнего держал в напряжении.
Но в итоге сумел отличиться на 88-й минуте, сподвигнул партнёров на подвиг, а рубрике принёс плюс.

Во втором матче (да, в этот вечер кто-то ещё играл в футбол) всё и вовсе прошло как по маслу. Прогноз на то, что второй тайм встречи «Боруссия» (Дортмунд) — «Бенфика» будет результативнее первого, сыграл уже на 61-й минуте, когда Обамеянг отправил третий мяч в ворота лиссабонского клуба.

Что ж, теперь в нашем банке 66 425 фишек. И это на данный момент рекорд за полгода ведения рубрики футбольных прогнозов. Напомню, на старте мы располагали банкроллом в размере 50 000 фишек.

«Ростов» – «Манчестер Юнайтед»


Ставка: «Ростов» не проиграет за 2.03 (см. все коэффициенты на матч)
Размер ставки: 1000 фишек (возможная прибыль 1030 фишек).

В четверг любителей большого футбола ждёт Лига Европы. В России же все ждут матча в Ростове-на-Дону. Продолжающий свой еврокубковый забег «Ростов» будет принимать «Манчестер Юнайтед». Между прочим, главного фаворита турнира, если исходить из букмекерских котировок.

Но не думаю, что футболистов команды Курбана Бердыева напугают манкунианские звёзды. Ещё полгода назад — возможно. Но с тех пор «Ростов» доказал всем и самому себе, что может на равных играть с топовыми европейскими клубами вроде «Баварии» или мадридского «Атлетико». По крайне мере, дома.

И рискну предположить, что ростовчане сегодня вновь сумеют удивить. В пользу этого прогноза имеется несколько аргументов.

Матч будет проходить на газоне совсем уж низкого качества. Жозе Моуринью откровенно назвал его непригодным для игры футбол. Что интересно, в «Ростове» с португальцем спорить не стали, отметив лишь, что поле будет одинаковым для всех. Отчасти это так, но для защищающейся стороны неудовлетворительное состояние газона обычно идёт в небольшой плюс. А защищаться сегодня скорее будет «Ростов», а не «МЮ».

Прибавим сюда небольшие проблемы с составом у «МЮ». Уэйн Руни в Россию не полетел, Генрих Мхитарян только восстановился после очередной травмы. Думаю, армянского полузащитника Моуринью бросит в бой только в экстренном случае. Слишком велик риск нового повреждения.

Ну и самый главный аргумент в пользу непроигрыша «Ростова», к которому я веду, это, собственно, сам «Ростов». Команда умеет играть в футбол, команда поверила в свои силы, команда из шести еврокубковых матчей уступила лишь в одном, да и то с минимальным счётом. Не вижу ничего сенсационного в том, что и «МЮ» не удастся одержать победу на «Олимпе-2». Манчестерцы сейчас ничуть не сильнее той же «Баварии».

К тому же с точки зрения турнирной стратегии, ничья в данной ситуации в общем и целом устроит и «МЮ». С учётом того, что ответный матч будет играться на поле английской команды.


АПОЭЛ – «Андерлехт»


Ставка: победа АПОЭЛа с форой (0) за 2.10 (см. все коэффициенты на матч)
Размер ставки: 1000 фишек (возможная прибыль 1100 фишек).

Вторым матчем сегодняшнего выпуска возьму игру на Кипре. Здесь АПОЭЛ будет принимать «Андерлехт», выбивший из турнира главную надежду России — санкт-петербургский «Зенит».

Кипрский клуб в этом еврокубковом сезоне демонстрирует отличную игру дома. С учётом квалификации Лиги чемпионов команда из Никосии провела уже семь встреч на своём стадионе. И лишь раз сыграла вничью. Остальные шесть матчей выиграла. В том числе выиграла все встречи в Лиге Европы, пропустив при этом лишь один мяч.

«Андерлехт» же, как мы видели по матчу с «Зенитом», на выезде чувствует себя не так уверенно. Да, бельгийцы удерживали результат первого матча, но ведь и ранее они блекло выступали в гостевых встречах.

Полагаю, здесь встречаются команды приблизительно равного уровня. У АПОЭЛа также имеется в составе достаточно квалифицированных легионеров. С учётом отличной игры киприотов на своём поле поставлю в первом матче на их победу с нулевой форой.


Итого: сделано две ставки на сумму 2000 фишек. В банке осталось 64 425 фишек.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Андерлехт АПОЭЛ Манчестер Юнайтед ФК Ростов Бесплатные прогнозы
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