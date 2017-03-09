Три гола за семь минут. Смог бы так Ди Каприо и сборная России?

День 8 марта вошёл в историю Лиги чемпионов. «Барселона» совершила чудо и сумела отыграться с 0:4 после первого матча. При этом забив три мяча в ворота «ПСЖ» буквально «на флажке».
К 85-й минуте встречи, когда счёт был 3:1 в пользу каталонцев и для прохода в следующую стадию им требовалось забить ещё три мяча, коэффициент на выход «Барселоны» в 1/4 финала Лиги чемпионов составлял 88.00.
Предлагаем пройти тест и угадать, какое событие кажется букмекерам более вероятным, чем шансы забить три гола за семь минут, а какое нет.
Чтобы узнать коэффициент на событие, достаточно кликнуть по картинке.
Если у вас не отображается тест, вы можете пройти его по данной ссылке.