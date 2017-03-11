Топ-5 футбольных ставок на уик-энд: от «Ливерпуля» до «ПСЖ»

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ЧЕМПИОНАТ ГЕРМАНИИ
«Дармштадт» – «Майнц»
Ставки: обе команды забьют за 2,0 (см. все коэффициенты на матч)
Не самая примечательная игра. Думаю, немногие обратили внимание на эту встречу. «Дармштадт» — явный аутсайдер Бундеслиги. В этом сезоне он запомнился двумя вещами. Первая — каким-то непостижимым образом на «твиттер» клуба подписался бывший президент США Барак Обама. Вторая — команду по ходу сезона принял легендарный в прошлом хавбек сборной Германии Торстен Фрингс.
Так вот под руководством Фрингса у «лилий» были неплохие встречи. Им удалось прихлопнуть дома дортмундскую «Боруссию». А это событие! Хватало матчей, в которых судьи явно топили «Дармштадт». Сегодня «98-м» принимать «Майнц», который в нынешнем сезоне является середняком, не помышляет он о еврокубках, тем более что пришлось продать лидера Юнуса Малли. Но «карнавальная» команда всё равно отличается тем, что много забивает, да и пропускает с охотцей.
«Дармштадту» до 16-й строчки, которая даст право на стыковые встречи, плыть и плыть, разрыв 11 очков. И сейчас ему нужно рисковать, идти вперёд. На мой взгляд, он спровоцирует результативный футбол. Команды обменяются голами.
ЧЕМПИОНАТ ФРАНЦИИ
«Лорьян» – «ПСЖ»
Ставка: победа «ПСЖ» с форой (-1,5) за 1,9 (см. все коэффициенты на матч)
«ПСЖ» был нокаутирован в мид-уик «Барселоной» при помощи немецкого рефери Айтекина. Но жизнь на этом не заканчивается. Нужно продолжать бороться за титул чемпиона Франции. А там не всё так просто. «Монако» хорош, не отстаёт «Ницца». Никто не собирается дарить чемпионство Парижу. Команде Эмери необходимо собраться и показать свою мощь. Под горячую руку должен попасть аутсайдер Лиги 1 «Лорьян». В прошлом туре по нему проехался «Марсель», а теперь уже «ПСЖ» может выместить всю обиду от вылета из Лиги чемпионов.
Есть, конечно, опасность, что «ПСЖ» не сумеет собраться. Но класс игроков должен сказаться. Самолюбие взыграет, уж минимум в два мяча столичная команда может выиграть.
ЧЕМПИОНАТ ИТАЛИИ
«Интер» – «Аталанта»
Ставка: тотал угловых больше 10,5 за 1,73 (см. все коэффициенты на матч)
Интригующая встреча состоится на «Сан-Сиро». «Аталанта» при Джан Пьеро Гасперини включилась в борьбу за место в Лиге чемпионов, лишь пять очков отделяют её от «Наполи» и семь — от «Ромы». Пару недель назад бергамаски обыграли неаполитанцев на их поле. А сейчас встреча с ещё одним претендентом на места в топ-3.
«Интер» отстаёт на одно очко от «Аталанты», но при этом всё равно считается фаворитом. Это обусловлено фактором домашнего стадиона. Но сдаваться гости не будут, у них свои цели. А по игре они сейчас уступают разве что «Ювентусу».
Не буду ставить на результат, ни один из трёх исходов не будет выглядеть сенсационным. Предлагаю сделать ставку на угловые. «Интер» в каждой игре подаёт не меньше семи угловых. Его средний показатель в домашних встречах — 8,77. При этом и соперникам он позволяет подавать по четыре корнера за игру. «Аталанта» может выбить себе и больше, команда классная. Поэтому больше 10,5 угловых — уверенная ставка.
ЧЕМПИОНАТ АНГЛИИ
«Ливерпуль» – «Бёрнли»
Ставка: победа «Ливерпуля» и тотал меньше 3,5 мяча за 2,14 (см. все коэффициенты на матч)
Встречи «Ливерпуля» и «Бёрнли» примечательны тем, что в них забивает только одна команда. Обычно с сухим счётом побеждают красные, но в матче первого круга подопечные Шона Дайча взяли и прихлопнули команду Клоппа — 2:0.
Мерсисайдцы об этом не забыли, должок захотят вернуть. И это будет не так уж сложно, потому как «Бёрнли» на выезде беспомощен — 2 очка в 13 играх.
У «Ливерпуля» в последнее время график вольготный. У Клоппа есть возможность работать в недельном цикле. И это должно сказаться на качестве футбола. «Бёрнли» — не «Арсенал», он не будет стараться ввязаться в открытый футбол. Всей командой бордовые наверняка расположатся возле своей штрафной, а, возможно, и в ней. Поможет возвращение основного голкипера Тома Хитона.
Предположу, что хозяева выиграют, но не забьют очень много. Самые реальные варианты — 2:0 или 3:0.
ЧЕМПИОНАТ ИСПАНИИ
«Сельта» – «Вильярреал»
Ставка: победа «Вильярреала» с форой (0) за 1,85 (см. все коэффициенты на матч)
«Сельту» мы видели 9 марта. Какие выводы можем сделать? Команда играющая, предпочитающая комбинировать. В составе много техничных взрывных игроков. Но очевиден недостаток у клуба из Виго — короткая «скамейка». Да, в Лиге Европы вышел Бове и забил. Так это единичный случай. И в данный момент «Сельта» делает особый упор на еврокубке. В чемпионате никаких задач нет. Вылететь нереально, подняться в шестёрку чрезвычайно тяжело.
«Вильярреал», распрощавшись с Лигой Европы, выглядит убедительно. У него есть шанс пробраться в топ-4, хоть это и нелегко. Но сейчас не о глобальных задачах рассуждаем, а о локальных. «Подводники» будут свежее, у них не было игры 9 марта. «Сельта» под конец встречи с «Краснодаром» в темпе сильно сбавила. И нельзя забывать, что в последний раз «Вильярреал» уступал в Виго в 2006-м году. Так что склоняюсь к победе гостей, но возьму её с подстраховкой.