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175 лет назад 2016
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Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»
Текст: Алексей Агеев

«Спартак» не заметит «Анжи» и сделает ещё один шаг к трофею

В рубрике футбольных прогнозов от «Чемпионата» в воскресенье поговорим о матчах «Спартак» — «Анжи» и «Ливерпуль» — «Бёрнли».
12 марта 2017, воскресенье. 10:45. Ставки
Предыдущий выпуск не принёс нам прибыли. Впрочем, как и убытков. АПОЭЛ подвёл, в матче с «Андерлехтом» потерпев первое домашнее поражение в нынешнем еврокубковом сезоне. Зато вновь порадовал «Ростов». Футболисты Бердыева на этот раз сумели на равных сыграть с грозным «МЮ» и тем самым обеспечить нам проход ставки на непроигрыш российского клуба.

По итогам четверга получены символические 30 фишек прибыли, а наш банк остановился на отметке 66 455 фишек при 50 000 стартовых.

«Спартак» — «Анжи»


Ставка: победа «Спартака» и тотал матча меньше 3,5 гола за 1.89 (см. все коэффициенты на матч)
Размер ставки: 1000 фишек (возможная прибыль — 890 фишек).

В воскресенье сыграют два основных претендента на золото РФПЛ. Сначала «Зенит» попытается совладать с «Амкаром» в Перми, а спустя несколько часов на поле «Открытие Арена» выйдут футболисты московского «Спартака» и махачкалинского «Анжи».

Судя по матчу с «Краснодаром», красно-белые вступают в весеннюю часть сезона в неплохой готовности. Видно, что команде пока не хватает игровой практики, но общая картина выглядит достаточно обнадёживающе для спартаковских болельщиков. Луис Адриано забил в первом же официальном матче, атака «Спартака» в целом в порядке даже при том, что её лидер Квинси Промес в матче участия не принимал. Да, есть некоторые проблемы в обороне, но в
рассматриваемом нами матче «Спартаку» предстоит противостоять нападению «Анжи», которое сейчас порядком уступает краснодарскому.

У махачкалинцев, собственно, имеются проблемы не только с нападением. Команду настиг очередной финансовый кризис, из-за чего половина основного состава покинула клуб в межсезонье, включая главного тренера. Новички уступают в классе предшественникам, им ещё нужно сыграться, а Александр Григорян только осваивается в Премьер-Лиге.

Результаты отражают незавидное положение клуба из Дагестана: вылет из Кубка и домашнее поражение в первом после зимнего перерыва матче чемпионата. При этом в обороне команда если и проваливается, то не часто, а вот с атакой имеются серьёзные проблемы: ноль голов в двух матчах.

Полагаю, при своих болельщиках «Спартак», и без того превосходящий оппонента в классе футболистов и уровне игры, победу одержать сумеет. Но при этом не жду в матче града голов. Адриано матч пропустит. Как пропустит его и Глушаков. Это также потеря, в том числе и для нападения. Денис в этом сезоне не раз совершал эффективные рейды к воротам соперника. Что касается «Анжи», то не уверен, что команде удастся хотя бы раз огорчить «Спартак».

«Ливерпуль» — «Бёрнли»


Ставка: победа «Ливерпуля» и обе забьют за 3.02 (см. все коэффициенты на матч)
Размер ставки: 1000 фишек (возможная прибыль — 2020 фишек).

Переходим к матчу «Ливерпуль» — «Бёрнли». В прошлом туре футболисты Юргена Клоппа достаточно уверенно переиграли «Арсенал» и зацепились за место в лигочемпионской четвёрке. «Бёрнли» же в этом сезоне пусть и идёт в середине турнирной таблицы, серьёзную оппозицию может составить любому сопернику. С одним условием: если матч проходит на поле команды Шона Дайча. Кто здесь только не терял очков в нынешнем чемпионате. В том числе и «Ливерпуль», который был бит со счётом 2:0 в матче первого круга.

Но вот на выезде футболисты «Бёрнли» далеко не так опасны — лишь пару ничьих за сезон. Все остальные матчи проиграны.

Думаю, «Ливерпуль» здесь должен побеждать. Просто обязан. Тем более что по набранным очкам на своём поле красные входят в тройку лидеров АПЛ. Но при этом рискну предположить, что на ноль «Ливерпулю» отыграть вновь не удастся. Такое с командой в этом сезоне случается по большим праздникам. А «Бёрнли» при всей своей скромности, между прочим, забивает в АПЛ уже 17 матчей подряд!

Итого: сделано две ставки на сумму 2000 фишек. В банке осталось 64 455 фишек.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Анжи Бёрнли Ливерпуль ФК Спартак Бесплатные прогнозы
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