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175 лет назад 2016
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Фото: Денис Тырин, «Чемпионат»
Текст: Алексей Агеев

Минспорт распределяет игорные деньги, «Барса» громит букмекеров

Наиболее интересные и значимые события букмекерского бизнеса — в дайджесте новостей за прошедшую неделю (6-12 марта).
13 марта 2017, понедельник. 13:30. Ставки

Как букмекеры будут поддерживать российский спорт


На прошлой неделе продолжилась работа над подготавливаемым уже год законопроектом о целевых отчислениях букмекеров на поддержку и развитие спорта в России. В частности, стало известно, что базой для пятипроцентных отчислений предлагается сделать доход (разницу между суммой принятых ставок и выплаченных выигрышей).

Также Министерство спорта РФ определилось со структурой распределения средств, получаемых от букмекерских компаний. Не менее 60% из них пойдёт на проведение детско-юношеских спортивных
соревнований.

Помимо этого минспорт разработал порядок заключения соглашений между букмекерами и спортивными федерациями. В частности, заключив соглашение, букмекер получит право использовать символику федерации, с которой будет заключено соглашение в рекламных целях.

Букмекеры рапортуют и прибылях


На прошедшей неделе сразу несколько операторов представили финансовые отчёты за 2016 год.

БК bet-at-home достигла «новой рекордной суммы в объёмах ставок» и зафиксировала доход в размере € 138 млн, что на 14% больше, чем год назад (€ 120 млн). При этом оператор потратил около € 44 млн на маркетинговые расходы в 2016 году.

Paddy Power Betfair сообщила о положительной динамике доходов в 2016 году, но отметила, что затраты на слияние сильно сказались на прибыли. Доход объединённой группы PPB достиг £ 1,55 млрд в 2016 году, что на 18% выше, чем сумма, которую два бывших конкурента сформировали как отдельные компании в 2015 году.
Забив три мяча за семь минут и отыграв 0:4 после первого матча, «Барселона» огорчила не только «ПСЖ», но и букмекеров.

Игорный оператор 32Red Plc также не работал в убыток. В 2016 году компания получила рекордный чистый доход в размере £ 62,3 млн (€ 71,8 млн), что на 28% выше, чем в 2015 году.

Сыграл «договорняк» — в тюрьму


Помимо доходов представителей букмекерского бизнеса продолжает волновать и проблема договорных матчей. С которыми с переменным успехом ведётся продолжительная борьба.

Компания Sportradar, занимающаяся сбором и анализом статистических данных спортивных событий, подписала меморандум о взаимопонимании с министерством внутренних дел Франции (SCCJ) — подразделением национальной полицейской службы Франции, которое следит за гонками и ставками.

Sportradar будет участвовать в обмене опытом, статистическими данными и прочей информацией с SCCJ в целях сохранения целостности соревнований. Обе стороны также будут изучать проекты, способные пойти на пользу новому партнёру.

А нижняя палата парламента Германии приняла закон против договорных матчей и фальсификации ставок.

Закон, принятый нижней палатой Бундестага, подразумевает тюремное заключение на срок до трех лет любому игроку, тренеру или судье, признанному виновным в организации договорного матча или участия в нем. В особо серьёзных случаях суды смогут выносить приговоры сроком до пяти лет.

«Барселона» разгромила не только «ПСЖ», но и букмекеров


Забив три мяча за семь минут и отыграв 0:4 после первого матча, «Барселона» огорчила не только «ПСЖ», но и букмекеров. Игроки в мире верили в каталонский клуб и рисковали, ставив на проход «Барселоны» перед матчем с коэффициентом 10.00. А за 10 минут до конца матча при счёте 3:1 выход испанского клуба в следующую стадию турнира котировался от 80.00 до 100.00 в зависимости от конторы.

Как рассказал заместитель генерального директора по трейдингу БК «Лига Ставок» Максим Афанасьев, матч «Барселона» — «ПСЖ» занял первое место в рейтинге самых убыточных за всю историю компании. «Большая часть ставок пришлась именно на победу и проход „Барселоны“», — сообщил эксперт.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
ФК Барселона Paddy Power Игорный бизнес Спонсорские контракты с букмекерами Странные матчи
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