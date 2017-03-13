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175 лет назад 2016
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КХЛ
Фото: ХК Авангард / photo.khl.ru
Текст: Александр Служаков

«Авангард» разучился забивать? В Казани будет лучше, чем дома

Вернёт ли «Авангард» интригу в противостоянии с «Ак Барсом» и сколько будут удаляться «Барыс» и «Металлург»?..
13 марта 2017, понедельник. 14:19. Ставки
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«Барыс» – «Металлург» Магнитогорск


Ставки: гол «Барыса» в первом периоде за 1,87, тотал штрафных минут меньше 22,5 за 2,01 (учитываются только 2-минутные штрафы) (см. все коэффициенты на матч)

Во второй игре «Барыс» уже был похож на себя и заставил попотеть «Магнитку», в состав которой вернулся Сергей Мозякин. Астанинцы вели после двух периодов,
но в третьей двадцатиминутке дважды подвёл свою команду Найджел Доус. Его удаления реализовал Данис Зарипов. Затем Доус слегка загладил вину, перевёл встречу в овертайм, но в дополнительное время хозяева дожали гостей из Казахстана.

Уверен, что в первой домашней игре «Барыс» постарается выложиться по максимуму, чтобы зацепить хотя бы один матч. Именно сегодня поддержка болельщиков должна помочь подопечные Занковца. Если и в третьей игре «сталевары» окажутся сильнее, то интрига умрёт окончательно.

Уж не знаю, ждать ли сегодня возвращения Брэндона Боченски, но ведь получается забивать и без капитана. Есть Доус, есть Бойд, которые находятся в хорошей форме. Могут исполнить Старченко, Тривино, Сен-Пьер. Предполагаю мощный старт от «Барыса» в третьей игре. Им нужно сразу взвинтить скорости, оказать давление. В размеренной игре «Металлург» в итоге укатает соперника. Вспоминается игра регулярного сезона, когда астанинцы взялись за дело и к концу первой двадцатиминутки вели 4:0. Наивно ждать повторения той истории, но предположу, что хотя бы одну шайбу хозяева в стартовом периоде забросят.

Ну а второй вариант на этот матч — «тотал штрафных минут меньше 22,5». Занковец обязан донести до своих игроков, что нельзя удаляться в ситуациях, которые не требуют кардинальных мер. Меньшинство «Барыса» и так-то не блещет, а когда против него выходят Мозякин, Коварж, Зарипов и Ли, становится совсем грустно.

Отмечу, что считаются только 2-минутные штрафы. То есть дисциплинарные штрафы и пятиминутные в зачёт не идут. В прошлых встречах команда выбили чуть больше данного тотала, но в Астане вряд ли удаления «Барыса» будут свистеть столь же часто. А «Магнитка» в большинстве встреч лишних поводов рефери не даёт.

«Авангард» – «Ак Барс»


Ставка: тотал больше 3,5 шайбы за 1,77, индивидуальный тотал Антона Бурдасова больше 0,5 очка за 2,75 (см. все коэффициенты на матч)

Штабу Фёдора Канарейкина было над чем поломать голову в последние дни. Очевидно, что омичи не годятся для той игры, в которую их всякий раз втягивает Казань. У «Ак Барса» все звенья готовы к такому хоккею, способны биться, сражаться, крушить борта. В составе «ястребов» перебор техничных хоккеистов, которые умеют плести комбинации, а вот в таких мясорубочных матчах в итоге не выдерживают. Вот дважды «Ак Барс» и дожал «Авангард» в Омске.

Жду, что Канарейкин изменит игру, добавит риска, предложит защитникам чаще подключаться к атакам. С нападающими «Авангарда» казанцы достаточно легко справляются, вяжут их, заставляют копаться в углах.

Не думаю, что абсолютно все матчи этой серии будут «низовыми». Где-то должен быть хотя бы минимальный всплеск. За тотал больше 3,5 шайбы предложен коэффициент 1,77. Давно такого видеть не приходилось. Если «Авангард» сделает изменения в тактике, то и голы должны пойти.

Также предложу с высоким коэффициентом 2,75 взять индивидуальный тотал Антона Бурдасова. Пока в плей-офф он не так хорош, как в «регулярке». Но, возможно, Канарейкин произведёт изменения в тройках, вернёт Бурдасова к Лемтюгову. Пестушко играет слабо, и взаимопонимание у Лемтюгова с ним не полное. Бурдасов по-прежнему получает достаточно много времени, он часто бросает, должно наконец-то повезти. Гарипов всё-таки не Бобровский.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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