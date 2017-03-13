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«Авангард» разучился забивать? В Казани будет лучше, чем дома

Вернёт ли «Авангард» интригу в противостоянии с «Ак Барсом» и сколько будут удаляться «Барыс» и «Металлург»?..