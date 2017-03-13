Прогнозы на «Локомотив» — «Краснодар». Эксперты не верят в гостей

Победа «Локомотива». Коэффициент 2.19. Все коэффициенты на матч

Победа «Локомотива» с форой (0). Коэффициент 1.49

«Локомотив» не проиграет. Коэффициент 1.25

Ничья. Коэффициент 3.24

В понедельник в 19:30 на стадионе «Локомотив» в Черкизово начнётся заключительный матч 19-го тура российской футбольной Премьер-Лиги.В текущем чемпионате «Краснодар» крайне неуверенно чувствует себя в гостевых матчах. Ни разу «быкам» не удалось привезти три очка с выезда. Подобная тенденция отразилась и на прогнозах экспертов, данных «Чемпионату». Ни один из них не поставил на победу команды Игоря Шалимова.— «Локомотив» будет стараться сделать всё, чтобы максимально приблизиться к “Краснодару” в турнирной таблице. «Железнодорожникам» на руку переезды «Краснодара» в Лиге Европы. «Локомотив» всё же готовился в недельном цикле. Ари, конечно, не будет выступать в составе, так как есть договорённость между клубами, но в то же время возможно отсутствие Смолова у «быков». Обе команды будут биться до последнего. Думаю, возможна какая-то ошибка в ходе игры, так что ставлю на 1:0 в пользу «Локомотива».— «Локомотив» играет дома и, очевидно, будет стремиться к победе. У «Краснодара» сложный календарь, времени для восстановления после матча с «Сельтой» не так много. Но тем не менее хочется увидеть качественный футбол. «Локомотив»начинает поправлять своё турнирное положение и улучшать качество игры в целом. Поставил бы на победу «железнодорожников».— Без Ари «Локо» будет сложнее вскрыть оборону «Краснодара». Это конструктивный игрок, его «железнодорожникам» остро не хватало. Он умеет придержать мяч на передней линии, может взять игру на себя, организовать атаку. В составе есть Майкон и Миранчук, но это не их позиция.«Краснодару», в свою очередь, будет сложно снова играть на выезде. Со всеми перелётами, переездами игрокам может не хватить свежести. Нужно не забывать про их потери — тренерский штаб должен решить, кто готов выйти на поле. Это объективные причины того, что у «быков» не получится сыграть в полную силу. И рад бы, да нечем – так говорят в таких случаях. Поэтому, как мне кажется, «Локомотив» будет ближе к победе.— У «Краснодара» тяжёлый график, кроме того, они потеряли Фёдора Смолова. Думаю, что всё это скажется. Жаль, что у “Локомотива” не сыграет Ари, если бы он вышел на поле, я бы со стопроцентной уверенностью сказал, что выиграют «железнодорожники». Но при отсутствии бразильца поставлю на то, что «Локомотив» не проиграет.— «Краснодар» сыграет с «Локомотивом» после Лиги Европы. Неизвестно, в каком состоянии будет команда. «Краснодар» будет играть на победу, так же как и «Локомотив», который сейчас на ходу. Команда Юрия Сёмина одержала победу в прошлом туре и пребывает в хорошем настроении. Поставлю на ничью – 1:1.— Матч может сложиться совершенно по-разному, но надеюсь, что будет интересно и команды порадуют зрителей. Думаю, будет результативная ничья. Встреча закончится со счётом 2:2.— Команды равны по силам. «Локомотив» приложит максимум усилий для того, чтобы забраться как можно выше в таблице, но обыграть команду Игоря Шалимова «железнодорожникам» не удастся.