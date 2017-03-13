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175 лет назад 2016
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Фото: Сергей Апенькин, «Чемпионат»
Текст: Алексей Агеев

Прогнозы на «Локомотив» — «Краснодар». Эксперты не верят в гостей

13 марта московский «Локомотив» будет принимать «Краснодар» в рамках 19-го тура РФПЛ. Предлагаем подборку прогнозов экспертов на этот матч.
13 марта 2017, понедельник. 16:50. Ставки
В понедельник в 19:30 на стадионе «Локомотив» в Черкизово начнётся заключительный матч 19-го тура российской футбольной Премьер-Лиги.

В текущем чемпионате «Краснодар» крайне неуверенно чувствует себя в гостевых матчах. Ни разу «быкам» не удалось привезти три очка с выезда. Подобная тенденция отразилась и на прогнозах экспертов, данных «Чемпионату». Ни один из них не поставил на победу команды Игоря Шалимова.

Победа «Локомотива». Коэффициент 2.19. Все коэффициенты на матч


Бывший полузащитник «Краснодара» Максим Деменко:
— «Локомотив» будет стараться сделать всё, чтобы максимально приблизиться к “Краснодару” в турнирной таблице. «Железнодорожникам» на руку переезды «Краснодара» в Лиге Европы. «Локомотив» всё же готовился в недельном цикле. Ари, конечно, не будет выступать в составе, так как есть договорённость между клубами, но в то же время возможно отсутствие Смолова у «быков». Обе команды будут биться до последнего. Думаю, возможна какая-то ошибка в ходе игры, так что ставлю на 1:0 в пользу «Локомотива».

Бывший главный тренер «Локомотива» Владимир Эштреков:
— «Локомотив» играет дома и, очевидно, будет стремиться к победе. У «Краснодара» сложный календарь, времени для восстановления после матча с «Сельтой» не так много. Но тем не менее хочется увидеть качественный футбол. «Локомотив»
начинает поправлять своё турнирное положение и улучшать качество игры в целом. Поставил бы на победу «железнодорожников».

Победа «Локомотива» с форой (0). Коэффициент 1.49


Бывший тренер «Локомотива» Ринат Билялетдинов:
— Без Ари «Локо» будет сложнее вскрыть оборону «Краснодара». Это конструктивный игрок, его «железнодорожникам» остро не хватало. Он умеет придержать мяч на передней линии, может взять игру на себя, организовать атаку. В составе есть Майкон и Миранчук, но это не их позиция.

«Краснодару», в свою очередь, будет сложно снова играть на выезде. Со всеми перелётами, переездами игрокам может не хватить свежести. Нужно не забывать про их потери — тренерский штаб должен решить, кто готов выйти на поле. Это объективные причины того, что у «быков» не получится сыграть в полную силу. И рад бы, да нечем – так говорят в таких случаях. Поэтому, как мне кажется, «Локомотив» будет ближе к победе.

«Локомотив» не проиграет. Коэффициент 1.25


Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин:
— У «Краснодара» тяжёлый график, кроме того, они потеряли Фёдора Смолова. Думаю, что всё это скажется. Жаль, что у “Локомотива” не сыграет Ари, если бы он вышел на поле, я бы со стопроцентной уверенностью сказал, что выиграют «железнодорожники». Но при отсутствии бразильца поставлю на то, что «Локомотив» не проиграет.

Ничья. Коэффициент 3.24


Бывший главный тренер «Краснодара» Сергей Ташуев:
— «Краснодар» сыграет с «Локомотивом» после Лиги Европы. Неизвестно, в каком состоянии будет команда. «Краснодар» будет играть на победу, так же как и «Локомотив», который сейчас на ходу. Команда Юрия Сёмина одержала победу в прошлом туре и пребывает в хорошем настроении. Поставлю на ничью – 1:1.

Бывший игрок ЦСКА Олег Корнаухов:
— Матч может сложиться совершенно по-разному, но надеюсь, что будет интересно и команды порадуют зрителей. Думаю, будет результативная ничья. Встреча закончится со счётом 2:2.

Бывший защитник «Зенита» Константин Лепёхин:
— Команды равны по силам. «Локомотив» приложит максимум усилий для того, чтобы забраться как можно выше в таблице, но обыграть команду Игоря Шалимова «железнодорожникам» не удастся.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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