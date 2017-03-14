«Лестер» упрётся, «Ювентус» и «Порту» нафолят

В прошлом выпуске футбольных прогнозов нам вновь удалось проявить себя с лучшей стороны. Два попадания из двух. «Спартак» победил «Анжи» со счётом 1:0 и тем самым обеспечил нам проход ставки на победу красно-белых при тотале матча меньше 3,5 гола. Не подвёл и «Ливерпуль». В матче с «Бёрнли» футболисты Юргена Клоппа пропустили первыми, отыгрались на флажке первого тайма, а во втором забили второй и последний гол встречи. Вуаля! И ставка на обе забьют в комплекте с победой красных за 3.02 также сыграла.
В итоге мы вплотную подобрались к отметке в 70 00 фишек. Сейчас их в банке рубрики 69 365.
«Лестер» — «Севилья»
Ставка: победа «Лестера» с форой (0) за 2.32 (см. все коэффициенты на матч)
Размер ставки: 1000 фишек (возможная прибыль — 1320 фишек).
Во вторник нас снова будет радовать Лига чемпионов. Пройти мимо такого события не получится при всём желании.
«Лестер» на родном «Кинг Пауэр — Уолкерс» попытается отыграть один мяч у «Севильи». Ничего невероятного в этой задаче нет. Испанский клуб сейчас находится не в лучшей форме, если судить по матчам Примеры. Ничьи с «Леганесом» и «Алавесом» — это явно не уровень Лиги чемпионов. А вот «Лестер», спровадив Раньери, взбодрился. И уже одержал две победы в АПЛ, забив в каждом из матчей по три гола.
Счёт первого матча весьма комфортен для «лис». 1:0 в «ответке» — и вот она, путёвка в четвертьфинал. Думаю, при нынешних раскладах «Лестер» вполне способен победить «Севилью». Изначально хотел остановиться на варианте, что англичане не проиграют. Но всё же предпочту рискнуть, поставив на «Лестер» с нулём. Не только ничья, которая даст нам расход, устроит «Севилью». Даже поражение с условным счётом 2:3 выведет в следующую стадию команду Хорхе Сампаоли.
Верим в «Лестер». Эта команда умеет удивлять.
«Ювентус» — «Порту»
Ставка: тотал фолов в матче больше 27,5 за 1.85 (см. все коэффициенты на матч)
Размер ставки: 1000 фишек (возможная прибыль — 850 фишек).
Во втором матче исходов предпочту не касаться. Захочет «Ювентус» сыграть на победу при своих болельщиках, либо же предпочтёт синицу в руке — предугадать сложно. А тут ещё и победа «Порту» с определённым счётом устроит туринцев. Опасно.
Остановлюсь на статистическом варианте. В среднем в нынешней Лиге чемпионов команды на двоих совершают в среднем чуть больше 25 фолов за матч. Вот и в первом матче в Порту футболисты клубов нарушили правила ровно 25 раз.
В ответной игре, думается, как минимум «Порту» точно должен пойти на риск. Беречься португальцам уже нет ровно никакого смысла. Туринцы также могут поддержать соперника в плане фолов. Их у «Ювентуса» даже побольше в турнире. Отчасти авантюрный прогноз, но всё же предположу, что по случаю решающей встречи оппоненты выйдут за рамки в плане нарушений и пробьют тотал в 27,5 фола на двоих.
Итого: сделано две ставки на сумму 2000 фишек. В банке осталось 67 365 фишек.