Ставки на КХЛ: у Казани для Омска подарков больше нет

«Барыс» – «Металлург» Магнитогорск
Ставки: тотал Брэндона Боченски больше 0,5 очка за 1,8, «Барыс» забьёт в первом периоде (см. все коэффициенты на матч)
«Магнитка» демонстрирует своё полное превосходство в серии с «Барысом». Очевидно, какую из команд мы увидим в финале Восточной конференции. Но здесь стоит вспомнить прошлый раунд, когда после трёх побед кряду уральцы позволили себе небольшую паузу и проиграли четвёртый матч в Пекине, после чего спокойно добили оппонентов на глазах у домашней публики. Не вижу ничего невозможного в повторении такого сценария. С другой стороны, команда Воробьёва настолько сильнее, что может и не затеять игру в «кошки-мышки».
Буду отталкиваться в своих ставках от «Барыса». Своей игрой во второй части сезона астанинцы не заслужили сухого поражения. Всё-таки нужно отблагодарить казахстанскую команду за то, что она не боится ввязываться в открытый хоккей с «Магниткой». Снова выберу ставку на гол хозяев в первом периоде. В прошлый раз только чудо не позволило ей зайти. Моментов было хоть отбавляй. А сейчас их может быть ещё больше, «Металлург», ведя 3:0, может позволить себе не выкладываться на старте игры, действовать с ленцой. Запас слишком большой, он расхолаживает.
Также считаю, что Брэндон Боченски сумеет набрать хотя бы одно очко в этой встрече. Он восстановился после травмы, достойно выглядел в прошлой игре, а сегодня будет чувствовать себя ещё комфортнее. От его действий зависит розыгрыш численного преимущества, сам он всегда на острие атаки. Доусу явно не хватало на льду капитана. На мой взгляд, хозяева сегодня сообразят три шайбы, и хотя бы в одной Боченски поучаствует.
«Авангард» – «Ак Барс»
Ставка: победа «Ак Барса» в основное время 2,36 (см. все коэффициенты на матч)
Как «Ак Барс» отдал третью игру, выигрывая по ходу 3:1, до сих пор понять сложно. Раньше времени казанцы уверовали в то, что Омск сдался. «Авангард» же бился до конца и по праву победил. Но не исключаю, что этот успех останется для «ястребов» единственным в этом противостоянии.
У Билялетдинова не забалуешь. Представляю, какой разговор был после прошлой игры. Сегодня Казань не будет ввязываться в открытый хоккей. Наверняка снова хозяева поведут в счёте, но после этого начнут привычно вязать соперника. В прошлом матче у «Авангарда» качественно сработало большинство. Но по всему сезону мы знаем, что реализация лишнего у сибиряков хромает. Да, выстрелили в прошлом матче, но это означает, что сегодня ничего путного не выйдет.
На мой взгляд, «Ак Барс» ни в одном компоненте не уступает «Авангарду», а в львиной доле даже превосходит. И по итогам сегодняшней встречи счёт станет 3-1 в пользу Казани. Наверное, безопаснее было бы сыграть победу хозяев с учётом овертайма, но рискну сказать, что до дополнительного времени дело на сей раз не дойдёт.