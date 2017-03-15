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Ставки на КХЛ: у Казани для Омска подарков больше нет

Завершит ли «Магнитка» серию с «Барысом» всухую и какие выводы сделали «барсы» после третьего матча с Омском — узнаете из ставочного превью.