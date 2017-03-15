Футбол
РФПЛ ФНЛ - Первый дивизион Лига чемпионов Лига Европы Англия Испания Италия
Германия Китай Кубок России ПФЛ - Второй дивизион Молодёжное первенство Сборная России Чемпионат мира 2018
Кубок конфедераций Южная Америка Украина Франция Женский футбол Прочие турниры Молодёжные сборные
Лига Чемпионат.com Любители Студенческий футбол Рейтинг УЕФА Рейтинг ФИФА MVP РФПЛ
Хоккей
КХЛ НХЛ МХЛ ВХЛ ЧМ по хоккею 2017 Евротур Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20 Ночная Лига MVP КХЛ
Биатлон
Кубок мира-2016/17. Мужчины Кубок мира-2016/17. Женщины ЧМ-2017 Рождественская гонка 2016 ЧЕ-2017
Теннис
Кубок Федерации Кубок Дэвиса WTA ATP Australian Open 2017 Кубок Кремля Рио 2016
Авто
Формула-1 Мотогонки Ралли Младшие серии DTM/WTCC/Туринг Дакар/Ралли-рейды Америка/WEC/Формула-Е
Бокс/ММА
Профессионалы Любители Женский бокс ММА
Баскетбол
НБА Евролига Единая лига ВТБ Еврокубок Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины Суперлига женщины Лига чемпионов Еврокубки Пляжный волейбол Кубок России Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон Мини-футбол Фигурное катание Водные виды спорта Конькобежный спорт Лёгкая атлетика Лыжный спорт
Пляжный футбол Гандбол Конный спорт Хоккей с мячом Велоспорт Шахматы Прочие виды спорта
Европейские игры 2015 Ride The Planet
Фэнтези
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2 Counter-Strike: Global Offensive FIFA League of Legends
Лента новостей Видео Фэнтези Лига чемпионов Билеты на спорт Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
«Монако» и «Манчестер Сити»
Фото: Reuters
Текст: Алексей Агеев

В Монако ждём драки, в Мадриде — товарищеского матча

В среду определятся последние участники 1/4 финала Лиги чемпионов. Прогнозируем матчи «Монако» — «Манчестер Сити» и «Атлетико» — «Байер».
15 марта 2017, среда. 19:45. Ставки
Собери в одной команде Фалькао, Гризманна и Агуэро и выиграй призы!

От вчерашнего выпуска остались противоречивые чувства. «Лестер» не подвёл, победив «Севилью» со счётом 2:0 и обеспечив проход прогноза на победу англичан с нулевой форой.

А вот «Порту» опять оплошал. Португальцы и в ответном матче с «Ювентусом» умудрились заработать удаление в первом тайме. А после того, как Дибала на 42-й минуте вывел туринцев вперёд, всё в данной паре стало ясно. Неудивительно, что борьбы в оставшееся время было не так много, как хотелось бы, и наша ставка на тотал фолов больше 27,5 не прошла. Команды на двоих нарушили правила лишь 24 раза.

Впрочем, нулевая фора «Лестера» давалась букмекерами сильно выше двойки, а потому наш банк в итоге всё равно чуть увеличился. Сейчас в нём 69 665 фишек. Начиналось всё, напомню, с 50 000 фишек.

«Монако» — «Манчестер Сити»


Ставка: количество фолов в матче больше 25,5 за 1.85 (см. все коэффициенты на матч)
Размер ставки: 1000 фишек (возможная прибыль — 850 фишек).

Сегодня вновь поговорим о матчах Лиги чемпионов. В среду станет известен окончательный состав участников четвертьфинала турнира.

В паре «Монако» — «Манчестер Сити» шансы оказаться в восьмёрке лучших команд Европы предпочтительнее у англичан. Команда Пепа Гвардиолы,
казалось, рассыпалась по ходу первого матча. Но затем «горожане» собрались и в концовке забили три мяча. В результате 5:3, и теперь «Монако» нужна победа в два мяча минимум.

Получится ли отыграть данный гандикап у представителя Франции — гадать не берусь. Как показала первая игра, исход в данном противостоянии может быть абсолютно любой. Нет желания трогать и тотал. Коэффициенты на результативные исходы уже сильно занижены, а дважды подряд забить четыре и больше голов у команд может и не получиться.

А потому вновь попробую спрогнозировать количество фолов. В первом матче команды на двоих нарушили правила 27 раз и собрали 10 предупреждений. Лично я не вижу предпосылок тому, что ответная встреча будет более дружеской. Когда на кону выход в решающие раунды Лиги чемпионов, о дружбе и джентльменстве футболисты зачастую забывают.

Ставлю на то, что сегодня вечером на арене «Луи II» главный судья матча Джанлука Рокки минимум 26 раз остановит игру по причине нарушений.

«Атлетико» (Мадрид) — «Байер»


Ставка: количество фолов в матче меньше 24,5 за 1.98 (см. все коэффициенты на матч)
Размер ставки: 1000 фишек (возможная прибыль — 980 фишек).

И во втором матче среды проверим тотал фолов.

Звучит, конечно, несколько неожиданно, но мадридский «Атлетико» — самая корректная команда нынешней Лиги чемпионов. Слывшие ранее едва ли не главными хамами и провокаторами элитного турнира футболисты Диего Симеоне в этом турнире фолят реже других — всего по 8,71 нарушения за матч. Просто-таки образец миролюбия.

«Байер» тоже не относится к числу особо грязных клубов, совершая по 12,86 фола за игру. Вот и в первой встрече команд, несмотря на всю принципиальность старта плей-офф, команды на двоих нарушили правила всего 23 раза.

В ответной игре борьбы объективно не предвидится. Чтобы пройти в следующую стадию, «Байеру» в Мадриде нужно побеждать с разницей в три мяча. Думаю, невозможность такого сценария понимают в обоих клубах. А потому не будут кроить друг друга в подкатах, а сыграют в футбол. И не пробьют тотал в 24,5 фола за матч.

Итого: сделано две ставки на сумму 2000 фишек. В банке осталось 67 665 фишек.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Всего голосов: 0
Теги
Атлетико Мадрид Байер Манчестер Сити ФК Монако Бесплатные прогнозы
Новости. Ставки
15 марта 2017, среда
18:45 Ставка дня от «Чемпионата»: прогноз на матч «Монако» — «Манчестер Сити»
15:30 Прогноз Гутцайта на матч «Монако» — «Манчестер Сити»: тотал меньше 3,5 гола
14:30 «Тоттенхэм» расторг спонсорское соглашение с брокером бинарных опционов
14:00 На баскетбольный плей-офф NCAA жители США нелегально поставят $ 10,1 млрд
13:20 Казанский: «Монако» не сумеет выиграть у «Манчестер Сити» даже одного тайма
13:00 Букмекеры оценили шансы «Байера» отыграться с 2:4 и пройти «Атлетико» в ЛЧ
11:30 «Монако» — «Ман Сити»: прогноз Робби Сэвиджа с коэффициентом 19.0
10:00 Согласно котировкам, «Ак Барс» закрепит преимущество в серии с «Авангардом»
14 марта 2017, вторник
21:45 Количество случаев самоограничения игроками в Британии за год превысило 1 млн
21:35 «Лестер» — «Севилья»: статистическое превью матча
21:31 БК bwin стала спонсором турнира Большого шлема по дартсу в Вулверхэмптоне
20:12 «Лестер» — «Севилья»: прогноз Робби Сэвиджа с коэффициентом 21.0
18:00 Генич: в матче «Лестер» — «Севилья» не будет забито больше трёх голов
16:25 Президент СРО букмекеров: ЧМ-2018 может стать финансовым пиком для российских БК
15:10 Букмекеры: шансы «Лестера» выйти в 1/4 финала Лиги чемпионов — 29%, «Порту» — 5%
13:53 Прогноз Валерия Карпина на матч «Ювентус» — «Порту» с коэффициентом 10.00
13:00 Эксперты: шансы «Порту» отыграться с 0:2 и пройти «Ювентус» — 5%
11:30 Букмекеры оценили шансы «Лестера» пройти «Севилью» в Лиге чемпионов
10:00 Согласно котировкам, СКА победит «Динамо» в 4-м матче серии
13 марта 2017, понедельник
22:52 Букмекеры: ЦСКА укрепит преимущество в 4-м матче серии с «Локомотивом»
22:34 Аналитики не сомневаются, что Малкин наберёт очки в матче НХЛ с «Калгари»
22:10 Букмекеры ожидают рекордный объём ставок на фестивале скачек в Челтенхэме
22:00 Клиент БК выиграл $ 800 тыс., составив экспресс с коэффициентом 545
20:51 Paddy Power прорекламировала скачки актёром в маске Путина на лошади
16:15 Прогноз Булыкина на матч «Локомотив» – «Краснодар»: хозяева поля не проиграют
15:47 Законопроект о запрете переводов офшорным букмекерам будет рассмотрен в апреле
15:04 Экспресс с коэффициентом 124.00 принёс почти 250 тыс. со ставки в 2000 рублей
14:19 Корнаухов: в матче «Локомотив» – «Краснодар» поставлю на ничью
14:05 Увеличение налогов для игорного бизнеса может нанести удар по спорту в Кении
13:15 «Челси» — «Манчестер Юнайтед»: прогноз Робби Сэвиджа с коэффициентом 41.0
12:37 Прогноз Эштрекова на матч «Локомотив» – «Краснодар»: «железнодорожники» победят
11:30 Букмекеры назвали фаворита матча «Локомотив» — «Краснодар»
10:00 Согласно котировкам, «Ак Барс» победит «Авангард» и в третьем матче серии
08:00 Ташуев: матч «Локомотив» – «Краснодар» завершится вничью – 1:1
12 марта 2017, воскресенье
23:19 Победа Юлии Самойловой на «Евровидении-2017» оценивается коэффициентом 11.00
23:06 Прогноз Деменко на матч «Локомотив» – «Краснодар»: хозяева победят со счётом 1:0
22:18 Шансы «Спартака» стать чемпионом страны повысились до 83%, считают эксперты
21:22 «Анахайм Дакс» — «Вашингтон Кэпиталз»: прогноз «Чемпионата»
18:30 Букмекеры: «Вашингтон» Овечкина и Кузнецова победит «Анахайм» в матче НХЛ
16:15 Эксперты уверены, что Роналду забьёт хотя бы один гол в матче «Реал» — «Бетис»
15:10 Котировки на чемпионство «Спартака» обрушились после поражения «Зенита» в Перми
14:15 Генич: «Спартак» уверенно победит «Анжи» с разницей в два гола минимум
14:00 Аналитики оценили шансы россиян выиграть смешанную эстафету в Контиолахти
13:00 «Ливерпуль» — «Бернли»: прогноз Робби Сэвиджа с коэффициентом 3.50
11:30 Согласно котировкам, СКА победит «Динамо» в 3-м матче и выйдет вперёд в серии
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Используете ли вы прогнозы экспертов при игре в букмекерских конторах?
Архив →
Конфиденциальность Использование информации Контакты Реклама Вакансии | Виджеты Мобильная версия
© championat.com, 2000–2017
RAMBLER&Co
Возрастное ограничение 18+