В Монако ждём драки, в Мадриде — товарищеского матча

От вчерашнего выпуска остались противоречивые чувства. «Лестер» не подвёл, победив «Севилью» со счётом 2:0 и обеспечив проход прогноза на победу англичан с нулевой форой.
А вот «Порту» опять оплошал. Португальцы и в ответном матче с «Ювентусом» умудрились заработать удаление в первом тайме. А после того, как Дибала на 42-й минуте вывел туринцев вперёд, всё в данной паре стало ясно. Неудивительно, что борьбы в оставшееся время было не так много, как хотелось бы, и наша ставка на тотал фолов больше 27,5 не прошла. Команды на двоих нарушили правила лишь 24 раза.
Впрочем, нулевая фора «Лестера» давалась букмекерами сильно выше двойки, а потому наш банк в итоге всё равно чуть увеличился. Сейчас в нём 69 665 фишек. Начиналось всё, напомню, с 50 000 фишек.
«Монако» — «Манчестер Сити»
Ставка: количество фолов в матче больше 25,5 за 1.85 (см. все коэффициенты на матч)
Размер ставки: 1000 фишек (возможная прибыль — 850 фишек).
Сегодня вновь поговорим о матчах Лиги чемпионов. В среду станет известен окончательный состав участников четвертьфинала турнира.
В паре «Монако» — «Манчестер Сити» шансы оказаться в восьмёрке лучших команд Европы предпочтительнее у англичан. Команда Пепа Гвардиолы, казалось, рассыпалась по ходу первого матча. Но затем «горожане» собрались и в концовке забили три мяча. В результате 5:3, и теперь «Монако» нужна победа в два мяча минимум.
Получится ли отыграть данный гандикап у представителя Франции — гадать не берусь. Как показала первая игра, исход в данном противостоянии может быть абсолютно любой. Нет желания трогать и тотал. Коэффициенты на результативные исходы уже сильно занижены, а дважды подряд забить четыре и больше голов у команд может и не получиться.
А потому вновь попробую спрогнозировать количество фолов. В первом матче команды на двоих нарушили правила 27 раз и собрали 10 предупреждений. Лично я не вижу предпосылок тому, что ответная встреча будет более дружеской. Когда на кону выход в решающие раунды Лиги чемпионов, о дружбе и джентльменстве футболисты зачастую забывают.
Ставлю на то, что сегодня вечером на арене «Луи II» главный судья матча Джанлука Рокки минимум 26 раз остановит игру по причине нарушений.
«Атлетико» (Мадрид) — «Байер»
Ставка: количество фолов в матче меньше 24,5 за 1.98 (см. все коэффициенты на матч)
Размер ставки: 1000 фишек (возможная прибыль — 980 фишек).
И во втором матче среды проверим тотал фолов.
Звучит, конечно, несколько неожиданно, но мадридский «Атлетико» — самая корректная команда нынешней Лиги чемпионов. Слывшие ранее едва ли не главными хамами и провокаторами элитного турнира футболисты Диего Симеоне в этом турнире фолят реже других — всего по 8,71 нарушения за матч. Просто-таки образец миролюбия.
«Байер» тоже не относится к числу особо грязных клубов, совершая по 12,86 фола за игру. Вот и в первой встрече команд, несмотря на всю принципиальность старта плей-офф, команды на двоих нарушили правила всего 23 раза.
В ответной игре борьбы объективно не предвидится. Чтобы пройти в следующую стадию, «Байеру» в Мадриде нужно побеждать с разницей в три мяча. Думаю, невозможность такого сценария понимают в обоих клубах. А потому не будут кроить друг друга в подкатах, а сыграют в футбол. И не пробьют тотал в 24,5 фола за матч.
Итого: сделано две ставки на сумму 2000 фишек. В банке осталось 67 665 фишек.