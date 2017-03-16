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175 лет назад 2016
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Фото: Reuters
Текст: Алексей Агеев

Прогнозы на Лигу Европы. Ростовская сказка завершится на «Олд Траффорд»

В четверг Россия может лишиться последних своих представителей в еврокубках. Поговорим о матчах «Краснодар» — «Сельта» и «МЮ» — «Ростов».
16 марта 2017, четверг. 18:09. Ставки
В комментариях ко вчерашнему выпуску было высказано предположение, что прогнозировать количество фолов в футболе — занятие неблагодарное. Судить о том, правда ли это, можно исключительно опытный путём. Сделав сотню-другую подобных ставок.

До сотни нам пока далеко, но оба вчерашних прогноза сыграли успешно. В матче «Атлетико» — «Байер» нервничать не пришлось вовсе. Команда Диего Симеоне вновь подтвердила звание самой корректной в нынешней Лиге чемпионов и за всю игру сфолила лишь шесть раз. Немецкий клуб также предпочитал игру в футбол бойне, а потому на двоих соперники совершили лишь 14 нарушений. Мы же ставили, напомню, на тотал меньше 24,5 фола.

А вот в матче «Манчестер Сити» — «Монако» ставка на ТБ 25,5 нарушений зашла на самом флажке. По итогу зрелищного поединка было зафиксировано 26 нарушений.

В результате банк рубрики впервые перевалил за отметку в 70 тыс. фишек. Теперь их в нём 71 495. При 50 000 стартовых. Поздравляем сами себя и двигаемся дальше.

«Краснодар» — «Сельта»


Ставка: «Краснодар» победит по количеству нарушений за 2.55 (см. все коэффициенты на матч)
Размер ставки: 1000 фишек (возможная прибыль — 1550 фишек).

В четверг российские клубы проведут, возможно, свои последние матчи в нынешнем еврокубковом сезоне. Впрочем, шансы задержаться в Европе и у «Краснодара», и у «Ростова» имеются.

Больше этих самых шансов у команды Игоря Шалимова. Гол в выездном матче позволяет «Краснодару» для прохода в следующий раунд победить всего лишь с минимальным счётом. Ничего невыполнимого в этой задаче нет. Благо «Сельту» сейчас
сложно назвать грандом европейского футбола.

Но от исходов в этой паре воздержусь. Слишком уж непредсказуем сейчас «Краснодар». Может вести 3:0 в матче с «Уралом» и в итоге вылететь из Кубка. А может, уступая по ходу матча, вырвать первую в сезоне гостевую победу у «Локомотива».

Вновь рискну поставить на фолы. Если уж пока получается. Согласно статистике, «Краснодар» в нынешней Лиге Европы в среднем совершает 16,54 нарушения за матч. У «Сельты» этот показатель на три единицы меньше. В Виго «быки» фолили почти в четыре раза чаще соперника — 18 нарушений у «Краснодара» против 5 у «Сельты». В ответном матче, понятно, «Сельте» нужно будет защищать счёт. Но, во-первых, не факт, что «Краснодар» не забьёт быстрый гол и уже испанцы окажутся в роли догоняющих. А, во-вторых, как показал прогноз с тем же «Атлетико», статистика — полезная вещь. Особенно когда в турнире уже сыграно не один-два матча, а куда больше, что делает выборку репрезентативной.

Коэффициент 2.55 на победу «Краснодара» по фолам считаю весьма неплохим вариантом. На нём и остановлюсь.

«Манчестер Юнайтед» — «Ростов»


Ставка: победа «Манчестер Юнайтед» в 1-2 мяча за 2.15 (см. все коэффициенты на матч)
Размер ставки: 1000 фишек (возможная прибыль — 1150 фишек).

А вот в матче «Манчестер Юнайтед» — «Ростов» спрогнозирую исход. Не буду оригинален — на своём поле манкунианцы имеют лучшие шансы.

Понятное дело, «Ростов» без боя не сдастся. Но против команды Бердыева есть несколько объективных и весомых факторов. Во-первых, дисквалификации и травмы. Калачёв, Гранат, Гацкан — это серьёзные потери для ростовского клуба, не располагающего длинной «скамейкой». Во-вторых, если поле в Ростове-на-Дону могло нивелировать разницу в классе между звёздами «МЮ» и «ростовскими мужиками», то на «Олд Траффорд» хозяева развернутся в полную силу. В-третьих, счёт первой игры вынуждает отыгрываться именно «Ростов», а это значит, что сыграть на контратаках у команды не получится.

Лига Европы очень нужна Жозе Муоринью и его команде. Потому как в Лигу чемпионов через чемпионат пока что пробиться не удаётся. Очередной сезон без элитного еврокубка для такого клуба, как «МЮ», станет большим ударом. Сегодня, полагаю, футболисты в красных майках сделают всё, чтобы пойти дальше.

Думаю, «Манчестер Юнайтед» в итоге победит. Но о разгроме речи не идёт. Победа хозяев с минимальным счётом либо в два мяча максимум — вот наиболее реальный, на мой взгляд, сценарий в этом матче.

И напоследок вновь напомню, что публикуемые нами прогнозы — это всего лишь повод к размышлению, а никак не призыв к действию. Удачи!

Итого: сделано две ставки на сумму 2000 фишек. В банке осталось 69 495 фишек.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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