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Прогнозы на Лигу Европы. Ростовская сказка завершится на «Олд Траффорд»

В четверг Россия может лишиться последних своих представителей в еврокубках. Поговорим о матчах «Краснодар» — «Сельта» и «МЮ» — «Ростов».