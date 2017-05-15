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175 лет назад 2016
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ЧМ-2017
Фото: Reuters
Текст: Александр Служаков

Ставки на ЧМ-2017: Канада и Россия не пощадят Норвегию и Латвию

До завершения групповой стадии ЧМ-2017 по хоккею остаётся два дня. Прогнозируем очередные встречи с участием сборных Канады и России.
15 мая 2017, понедельник. 16:00. Ставки

Очень близки мы были в прошлый раз к тому, чтобы вернуться к первоначальной отметке. Сборная Латвии не проиграла американцам разгромно, обеспечив тем самым проход плюсовой форы, а также позволила Дилану Ларкину набрать лишь 1 очко, что нас устроило. Команды Беларуси и Словении сыграли результативно, а Роберт Саболич, лидер балканской команды, набрал очередное очко. И ещё две ставки прошли.

Подвёл норвежец Матис Олимб. Хватало у норвежцев шансов для реализации численного преимущества в игре с командой Финляндии, но первое звено стреляло в молоко. Обе шайбы соорудили представители второй норвежской пятёрки.

Но больше всего обидно за то, что россияне и словаки так и не сумели во второй раз в матче реализовать численное преимущество. Ещё в первом периоде Дадонов забросил первую шайбу в формате 5 на 4. В дальнейшем шансов хватало, но блистательно играл Василевский, словаков выручал каркас ворот. Таким образом, главная ставка так и не доехала.

Всё же небольшой плюс мы получили: в нашем распоряжении 45 475 фишек при стартовых 50 000.

Канада — Норвегия

Ставки: победа Канады с форой (-3,5) шайбы за 1.79, (см. все коэффициенты на матч), тотал Натана Маккиннона больше 1,5 очка за 2.11 (см. все коэффициенты на матч), тотал Марка Шайфли больше 0,5 очка за 1.54 (см. все коэффициенты на матч).

Размер ставок: 2500 фишек (возможная прибыль — 1975 фишек), 1000 фишек (возможная прибыль — 1110 фишек), 2000 фишек (возможная прибыль — 1080 фишек)

В очередной игровой день большие надежды связываю с канадцами. Хватит им уже валять дурака. Две встречи кряду они провели спустя рукава. И если с французами удалось вовремя спохватиться, то швейцарцы затащили игру в овертайм, а там и вовсе нанесли первое поражение «кленовым листьям».

У Норвегии остаются теоретически шансы на попадание в плей-офф, но для этого нужно сегодня взять хотя бы 1 очко в игре с Канадой. А иначе дальше шагнёт финская команда. Мотивация у команды Петтера Торесена присутствует, но и она вряд ли поможет в игре с родоначальниками хоккея. Полагаю, Джон Купер доходчиво объяснил своим профессионалам, что пора снова включаться. Если продолжить в том же духе, то можно и не заметить, как окажешься в самолёте, отправляющемся обратно за океан.

Предположу крупную победу канадцев, с разницей минимум в 4 шайбы. Кроме того, жду результативной игры от Натана Маккиннона и Марка Шайфли.

Россия — Латвия

Ставка: победа России с форой (-3,5) шайбы за 2.17, тотал Ивана Телегина меньше 0,5 очка за 2.2 (см. все коэффициенты на матч)

Размер ставки: 1500 фишек (возможная прибыль — 1755 фишек), 1000 фишек (возможная прибыль — 1200 фишек)

Много всего наговорил в своём интервью голкипер сборной Латвии Элвис Мерзликин о России, причём не самого приятного, а его самого в рамке ворот прибалтийской команды мы сегодня и не увидим. Штаб во главе с Бобом Харлти решил дать отдохнуть своим лидерам перед решающей игрой с Германией.

После того как новость вышла в свет, букмекеры подняли фору. И теперь уже приходится брать вариант (-3,5) за 2.17. Вроде бы великовата кольчужка, но у россиян пополнение, захочет себя проявить Евгений Кузнецов, да и Артемий Панарин возвращается в строй после травмы. У Латвии в то же время сыграет необстрелянный вратарь Пунненовс. Конечно, латвийцам хочется отнять очки у россиян, но для них главный матч завтра. А сегодня подопечные Знарка будут править хоккейным балом.

В то же время предлагаю взять вариант с коэффициентом 2.2, при котором Иван Телегин не наберёт сегодня очков. Две встречи подряд он пополнял копилку, но всё-таки форвард ЦСКА не главный бомбардир в нашей сборной. От него требуется работав меньшинстве, изматывание соперников. Очень удивлюсь, если он вновь забьёт или отдаст.

Франция — Словения

Ставка: тотал обеих команд больше 1,5 за 1.8 (см. все коэффициенты на матч), тотал Роберта Саболича больше 0,5 очка за 2.42 (см. все коэффициенты на матч)

Размер ставки: 1200 фишек (возможная прибыль — 960 фишек), 1350 фишек (возможная прибыль — 1917 фишек)

Для Франции и Словении этот матч последний на турнире. Хозяевам так и не удалось пробиться в плей-офф, хотя шансы были. Надо хлопнуть дверью, порадовать болельщиков напоследок. Ожидаю увидеть открытый хоккей в исполнении этих сборных. Закрываться уже поздно. Предположу, что и французы, и словенцы отличатся минимум по два раза.

Снова ставлю на тотал Роберта Саболича. Наверное, кому-то я уже надоел с этой ставкой, но лидер «Адмирала» ещё ни разу не подвёл. Да и вообще лишь в одной игре на турнире словенец не набирал зачётных баллов. И когда я вижу коэффициент 2.42 на его результативное действие, просто не могу пройти мимо. Если уж он с канадцами сделал своё дело, то с Францией и подавно может улучшить статистику.

Итого: сделано 7 ставок на сумму 10 550 фишек. В банке осталось 34 925.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Сборная Канады — Хоккей Сборная Латвии — Хоккей Сборная России — Хоккей
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