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175 лет назад 2016
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Евгений Дадонов, сборная России по хоккею
Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»
Текст: Александр Служаков

Ставки на ЧМ-2017: Россия и США устроят салют в Кёльне

Финальный день группового этапа ЧМ-2017 по хоккею ознаменуется суперпротивостоянием России и США. Готовим 3 ставки на суперматч.
16 мая 2017, вторник. 13:00. Ставки

Прибыль по итогам понедельничного игрового дня на ЧМ-2017 по хоккею получена, но, к сожалению, не такая, на какую мы рассчитывали.

Идеально всё сделали только канадцы. Фору они пробили без особых усилий: Натан Маккиннон вместо искомых двух баллов за результативность отметился тремя, а Марк Шайфли не просто набрал 1 очко, на которые мы закладывались, он и забил, и отдал. В общем, «кленовые листья» не подвели.

Матч с Латвией стал лёгкой прогулкой для сборной России. Без видимых усилий сухая победа. Пробой форы и здесь зашёл без всякий сомнений. А вот гол Ивана Телегина нас не порадовал. Не предполагал я, что вновь настойчивость форварда ЦСКА будет вознаграждена, но он свой шанс нашёл. Обижаться на Телегина мы, конечно, не будем. В этот раз он сделал свою работу лучше нас.

Совсем уж неудачной для нашего банка получилась финальная игра на турнире сборной Франции. Хозяева на классе обыграли словенцев — 4:1. По стопроцентным моментам балканцы, пожалуй, даже превзошли французов, но реализация моментов подкачала. Невероятные возможности транжирили словенцы, оставалось только диву даваться, как шайба не находила путь в ворота. И любимец рубрики Роберт Саболич не конвертировал два убойных шанса в голы.

Тем не менее более двух 2000 мы выиграли: в нашем распоряжении 47 845 фишек при стартовых 50 000.

ЧМ-2017
16 мая 2017, вторник. 13:15 МСК
Беларусь
4 : 3 0:0, 2:1, 2:2
Норвегия
1:0 – Лисовец (Стефанович) – 26:08 (5x5), 1:1 – Сёрвик (Олимб) – 35:05 (5x4), 2:1 – Кулаков (Стась, Демков) – 37:52 (5x5), 2:2 – Райшенберг (Торесен, Эдегорд) – 41:19 (5x5), 2:3 – Холёс (Мартинсен, Олимб) – 43:41 (5x5), 3:3 – Шинкевич (Ковыршин, Стефанович) – 54:06 (5x5), 4:3 – Лисовец (Павлович, Лингле) – 56:56 (5x5)

Ставки: тотал Кена-Андре Олимба больше 0,5 очка за 1.8 (см. все коэффициенты на матч), тотал Матиса Олимба больше 0,5 очка за 1.91 (см. все коэффициенты на матч).

Размер ставок: 1500 фишек (возможная прибыль — 1200 фишек), 1500 фишек (возможная прибыль — 1365 фишек)

Норвежцы на нынешнем турнире понравились гораздо больше сборной Беларуси. В ряде матчей скандинавы демонстрировали характер, бились из последних сил. В плей-офф забраться не получилось. Нужно было дожимать Финляндию в овертайме, ведь было большинство у команды Торесена. А в итоге поражение которое и перечеркнуло все шансы.

Ударное звено Норвегии с Торесеном-младшим и братьями Олимбами молчит уже несколько матчей. Но, думаю, в последней игре на турнире лидеры должны сказать своё слово. Чемпионат вышел неплохим, так почему бы завершить его на мажорной ноте. Беларусь нынешней Норвегии абсолютно по зубам. Да и в меньшинстве подопечные Льюиса играют слабо, у Олимбов и Торесена будет немало возможностей. Бывшего снайпера СКА и «Салавата Юлаева» оставим за скобками. Уж слишком мал коэффициент на набор хотя бы одного результативного балла с его стороны, понадеемся на его партнёров. Особенно зол должен быть Матис. Два его удаления во вчерашней игре привели к первым двум шайбам канадцев. Нужно реабилитироваться. Ещё раз повторюсь: Беларусь подходящий для этого соперник.

ЧМ-2017
16 мая 2017, вторник. 17:15 МСК
Россия
3 : 5 1:0, 2:3, 0:2
США
1:0 – Гусев (Киселевич) – 12:29 (5x5), 1:1 – Хейз (Нельсон, Келлер) – 21:00 (5x4), 2:1 – Белов (Плотников, Андронов) – 27:33 (5x5), 2:2 – Ларкин (Нельсон) – 32:18 (5x5), 3:2 – Гусев (Шипачёв, Дадонов) – 36:15 (5x4), 3:3 – Хейз (Годро, Бьюгстад) – 37:43 (5x5), 3:4 – Ли (Годро, Айкел) – 52:57 (5x4), 3:5 – Нельсон (Ларкин) – 59:38 (en)

Ставка: тотал больше 5,5 шайбы за 1.73, совместный тотал Вадима Шипачёва и Андерса Ли больше 1,5 очка за 2.1 (см. все коэффициенты на матч), тотал Евгения Дадонова больше 0,5 очка за 1.85 (см. все коэффициенты на матч).

Размер ставки: 2500 фишек (возможная прибыль — 1825 фишек), 2000 фишек (возможная прибыль — 2200 фишек), 2000 фишек (возможная прибыль — 1700 фишек).

Переходим к главному блюду — Россия — США, матч за первое место в группе А. Обе сборные оставляют сумасшедшее впечатление. На данном этапе это две самые яркие команды турнира, играющие в реактивный и при этом комбинационный хоккей. В той же манере, уверен, они и продолжат сегодня. Зачем наступать на горло собственной песне, если катится так здорово по не самому качественному кёльнскому льду. В этой связи ставлю на «тотал больше 5,5 шайбы». Калейдоскоп моментов должен перерасти в заброшенные шайбы.

Также остановлюсь на персоналиях. Если вчера в составе сборной России в первую очередь блистали Артемий Панарин и Никита Кучеров, то сегодня жду возвращения на главные роли звена Вадима Шипачёва. Ставлю на то, что хотя бы одно очко наберёт Евгений Дадонов. Ему нужна шайба, чтобы вернуть уверенность после промаха по пустым воротам в игре с командой Латвии. И сам Шипачёв, конечно же, снова будет раздавать виртуозные передачи. Возможно, он и сам наберёт 2 очка, но в помощь ему отрядим Андерса Ли. Форвард «Айлендерс» провёл лучший сезон в карьере, показал завидную результативность. И на чемпионате мира он не тушуется. В большинстве силовой нападающий занимает место на пятачке. Сдвинуть его практически невозможно. На мой взгляд, именно с такими оппонентами нашим защитникам тяжело справляться. Оборона у сборной России не самая габаритная. Свой шанс Ли наверняка отловит.

ЧМ-2017
16 мая 2017, вторник. 21:15 МСК
Канада
Финляндия

Ставка: победа Канады с форой (-1,5) за 1.85 (см. все коэффициенты на матч), победа Канады и тотал больше 5,5 шайбы за 2.75 (см. все коэффициенты на матч), тотал Натана Маккиннона больше 0,5 очка за 1.52 (см. все коэффициенты на матч)

Размер ставки: 1800 фишек (возможная прибыль — 1530 фишек), 1250 фишек (возможная прибыль — 2188 фишек), 3000 фишек (возможная прибыль — 1560 фишек).

Честно говоря, меня немного смущают коэффициенты на эту встречу. Букмекеры понижают коэффициенты на плюсовые форы команды Марьямяки. В моём понимании пропасть разделяет нынешние созывы сборных Канады и Финляндии. Они далеко не так близки, как год назад, когда играли в финале. Собственно, результаты красноречиво свидетельствуют о том, что команда у финнов так себе. В основное время они выиграли только у аутсайдеров — Беларуси и Словении. В последних двух встречах Финляндия выиграла в овертаймах у Норвегии и Швейцарии. Канада также далека от идеала, но всё-таки в её составе достаточно высококлассных нападающих, да и приезд Парэйко раскрасил большинство.

Если «кленовые листья» не будут специально валять дурака, то они просто-напросто разгромят Финляндию. Видится мне счёт 5:2, от него и оттолкнусь, взяв викторию бригады Купера с форой и через тотал. Также крупную ставку стоит сделать на лидера канадского нападения Натана Маккиннона. Уж одно очко он всяко должен отправить в свою коллекцию. Он борется с россиянами за звание лучшего бомбардира турнира.

Итого: сделано 8 ставок на сумму 15 550 фишек. В банке осталось 32 295.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Всего голосов: 8
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