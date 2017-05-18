Ставки на ЧМ-2017: для победы над чехами нужно включение Кузнецова

18 мая — день четвертьфиналов на ЧМ-2017 по хоккею. Выбираем ставки на все 4 встречи дня, включая главный для нас матч Россия — Чехия.

Невероятно успешным выдался заключительный выпуск нашей рубрики «Ставки на ЧМ-2017 по хоккею» на групповом этапе. 7 из 8 ставок оказались плюсовыми. Подвёл только норвежский форвард Кен-Андре Олимб, не сумевший отметиться результативным баллом в игре с командой Беларуси. Но и он был близок, одна из удачных атак скандинавов началась именно с него, но в статистике он оказался четвёртым лишним. А вот его брат Матис Олимб времени даром не терял и сделал аж две голевые передачи. План перевыполнил.

Верно мы предположили, что матч Россия — США будет очень результативным. Так на деле и получилось. Вместо искомых шести шайб было забито аж 8. Все индивидуальные тоталы также были пробиты, за что благодарим Вадима Шипачёва, Евгения Дадонова и Андерса Ли.

Не подвели и канадцы, которые ожидаемо легко разобрались с финнами. «Кленовые листья» и фору нужную обеспечили, и тотал, да и Натан Маккиннон пополнил бомбардирский счёт.

Без малого 11 000 фишек принёс нам вторник, и теперь в банке 58 713 фишек при стартовых 50 000. Ставим на четвертьфиналы!

Россия — Чехия

Ставки: победа России и тотал меньше 6,5 шайбы за 2.0 (см. все коэффициенты на матч), тотал Евгения Кузнецова больше 0,5 очка за 1.95 (см. все коэффициенты на матч), тотал Артемия Панарина больше 0,5 очка за 1.6 (см. все коэффициенты на матч).

Размер ставок: 1500 фишек (возможная прибыль — 1500 фишек), 1500 фишек (возможная прибыль — 1425 фишек), 3000 фишек (возможная прибыль — 1800 фишек)

Честно говоря, картина предстоящей игры нашей сборной для меня не ясна. Уж слишком много подтекстов, возможно, существует скрытый смысл. Как на команде Знарка отразится переезд в Париж? Это не самое приятное обстоятельство. С чехами мы всегда тяжело играем. Достаточно вспомнить прошлогодний чемпионат мира, когда мы были биты на старте — 0:3. Частенько Россия уступала Чехии как раз в плей-офф.

С другой стороны, стиль игры сборной Яндача не назовёшь типичным для чешского хоккея. Очень много сильных нападающих в этой команде, которые привыкли играть в атаку. В то же время оборона не слишком крепка, в ней зияют дыры. Многие защитники также ориентированы на атаку. И в этом видится плюс для нашей сборной. Всё-таки с условной Швейцарией было бы тяжелее.

Учитывая, что на карту поставлено многое, не жду какого-то фейерверка, града шайб. Думаю, выводы после матча с США должны быть сделаны. Необходимо исключить глупейшие удаления, которыми грешили Кузнецов и Кучеров. Чехи в большинстве опасны: Ворачек замечательно действует на распасе, Коварж работает на пятачке, а с броском ни у кого проблем нет, включая защитников.

Мне видится, что Россия победит в основное время, но не больше 6 шайб будет в этой игре. Жду качественной игры от Кузнецова. Не за удалениями же и критикой он приехал на чемпионат мира. Пора набирать очки. У него будет новое звено ему предоставят время в большинстве. Логично поставить на то, что он заработает балл за результативность, тем более что коэффициент очень привлекательный.

Артемий Панарин молчал в игре с США после феерии с латвийцами. Но пора форварду «Чикаго» снова выходить на ведущие роли. Считаю, что чехи не найдут на него управу.

США — Финляндия

Ставка: победа США и тотал больше 4,5 шайбы за 2.15 (см. все коэффициенты на матч), тотал сборной США больше 3 шайб за 1.87, тотал Джонни Годро больше 0,5 очка за 1.55, тотал Микко Рантанена больше 0,5 очка за 2.1 (см. все коэффициенты на матч).

Размер ставки: 2500 фишек (возможная прибыль — 2875 фишек), 3000 фишек (возможная прибыль — 2610 фишек), 3500 фишек (возможная прибыль — 1925 фишек), 1500 фишек (возможная прибыль — 1650 фишек).

Американцы наконец-то убедили букмекеров в том, что с ними необходимо считаться. «Звёздно-полосатая» команда идёт явным фаворитом в игре с Финляндией, и это абсолютно заслуженно. Финны на этом турнире не демонстрирует ровным счётом ничего примечательного. В основное время были обыграны только словенцы и беларусы… Канаде проиграли без всяких шансов. По таланту у американцев огромный перевес. У финнов жутко слабая вратарская линия, даже и не знаю, кому сегодня доверится Марьямяки. В меньшинстве много пропускает Финляндия, сама не слишком удачно реализует численный перевес. Кроме Ахо и Рантнена никого и выделять не хочется.

Вот как раз на Рантанена сделаю ставку. Думаю, американцы сыграют в привычной атакующей манере, сами будут забивать, но и сопернику многое позволять. Полагаю, что Рантанен минимум очко наберёт. Впрочем, и от лидера сборной США Джонни Годро жду того же.

Сам же матч должен завершиться победой США в основное время, минимум пять шайб будет заброшено. Сами же американцы отличатся минимум трижды, но, скорее всего, и четыре шайбы им покорятся. Оборона финнов не является неприступной крепостью на сегодняшний день.

Канада — Германия

Ставка: победа Канады и тотал больше 5,5 шайбы за 1.76 (см. все коэффициенты на матч).

Размер ставки: 2500 фишек (возможная прибыль — 1900 фишек).

С одними хозяевами канадцы уже помучились. Но, как мне кажется, они просто сделали реверанс в адрес команды Франции. Немцам они уже ничего дарить не будут. На дворе плей-офф — здесь всё серьёзно. Расслабляться уже поздно. А у Германии такой состав, что она может и наказать.

Приехал на домашний турнир Драйзайтль, проведший феноменальный сезон за «Эдмонтон». Створ ворот удалось укрепить при помощи Филиппа Грубауэера. Есть и другие интересные персоналии — Хагер, Зайденберг, Шюц.

И всё же у меня нет сомнений в победе канадцев. Убеждён, что игра получится «верховой». После двух неудачных встреч с Францией и Швейцарией «кленовые листья начали играть всерьёз. По полной программе от них перепало норвежцам и финнам. Предположу, что мы увидим нечто похожее на игру с Финляндией, в которой Канада выиграла 5:2. Победа родоначальников хоккея через „верх“.

Швейцария — Швеция

Ставка: тотал Вильяма Нюландера больше 0,5 очка за 1.5 (см. все коэффициенты на матч).

Размер ставки: 3000 фишек (возможная прибыль — 1500 фишек).

Очень хотелось предложить победу Швеции с форой (-1,5), но швейцарцы невероятно опасны. У «Тре крунур», конечно, сумасшедший состав для чемпионата мира, но ей свойственна вальяжность, недооценка соперника. Здесь я не готов заранее списать команду Патрика Фишера. Если уж он придумал, как подловить канадцев, то и скандинавам может подготовить несколько сюрпризов.

Ставлю только на один вариант, да и то с небольшим коэффициентом — «тотал Вильяма Нюландера больше 0,5 очка». Молодого форварда из «Торонто» поставили в звено к подъехавшему Никласу Бекстрёму. Они выходят в первой спецбригаде большинства. У Нюландера и без того всё было прекрасно со статистикой, а сейчас будет ещё лучше. В прошлом матче Вильям отличился с передачи Никласа. От этого дуэта достанется и Швейцарии.

Итого: сделано 9 ставок на сумму 22 000 фишек. В банке осталось 36 713.