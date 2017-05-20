Ставки на ЧМ-2017: Канада и Россия поучаствуют в хоккейном триллере

Слепая вера в сборную США подвела меня на четвертьфинальной стадии. Точнее, я предполагал, что американцы в какой-то момент могут провалиться. Ставки делал, основываясь на ужасном хоккее в исполнении финнов на групповой стадии. И уж точно я не мог предположить, что команда Блашилла завязнет в обороне соперника, а «подмосковный витязь» Харри Сятери вдруг станет новой финской стеной. Хорошо, что не подвёл один из лидеров нынешнего созыва сборной Финляндии Микко Рантанен, на его счету победная шайба. А мы как раз рассчитывали на его результативность.

Не хочется говорить о канадцах, которые сделали очередной реверанс хозяевам. Весь матч с немцами они создавали героя из Филиппа Грубауэра. Странно, что ещё до овертайма дело не довели при соотношении бросков 50 на 20.

Швед Вильям Нюландер не подвёл: он даже стал главным героем игры со швейцарцами, сделав голевую передачу Бекстрёму и забросив победную шайбу.

И нашим ребятам большое спасибо. Как я и предполагал, хоккей высокого уровня показал Евгений Кузнецов, реабилитировавшись за матч с американцами. Артемий Панарин загубил большое количество моментов, но всё же забил под занавес встречи. На победу России при тотале меньше 6,5 шайбы мы также закладывались.

И всё же по итогам четвертьфиналов получаем небольшой минус, и теперь в банке 55 088 фишек при стартовых 50 000. Впереди полуфиналы!

Канада — Россия

Ставки: тотал больше 5 шайб за 1.84 (см. все коэффициенты на матч), количество реализаций большинства больше 1,5 за 1.86 (см. все коэффициенты на матч), тотал Евгения Кузнецова больше 0,5 очка за 2.0 (см. все коэффициенты на матч).

Размер ставок: 3500 фишек (возможная прибыль — 2940 фишек), 2500 фишек (возможная прибыль — 2150 фишек), 3500 фишек (возможная прибыль — 3500 фишек)

Сразу хочу сказать, что намерен абстрагироваться от результата встречи. В моём понимании шансы на выход в полуфинал равные. Быть может, даже Россия небольшой фаворит. Но ставка на ту или иную команду в данной ситуации напоминает подброс монетки.

Могу заблуждаться, но всё же жду результативного хоккея от предстоящей встречи. Не будет той «сушилки», что мы видели во всех четвертьфинальных встречах. Там команды очень боялись досрочного вылета, здесь же нужно рисковать, чтобы пройти в финал. Но важнее то, что и у Канады, и у России атака гораздо сильнее обороны, просто на порядок, особенно у «кленовых листьев», которые к тому же не располагают топ-вратарём.

У обеих сборных совершенно убойное большинство. Колтон Парэйко приехал на чемпионат мира по ходу группового этапа, заменив Тайсона Бэрри, но без устали стреляет по «девяткам», полностью контролируя синюю линию. Партнёры у него прекрасные: Маккиннон, Шайфли, Марнер и О'Райлли. Все они лидеры своих клубов в НХЛ. Если уж американцы доставили россиянам массу проблем при розыгрыше лишнего, то с канадцами будет ещё сложнее. Но и у России есть две спецбригады, каждая из которых способна поставить в тупик парней Джона Купера. Первая ставка — «количество реализаций численного большинства больше 1,5», коэффициент 1.86.

Повторюсь, жду результативного хоккея, поэтому аккуратная ставка «тотал больше 5 шайб» мне также приглянулась.

Швеция — Финляндия

Ставка: победа Швеции в основное время за 1.71 (см. все коэффициенты на матч), тотал Оскара Линдберга больше 0,5 очка за 1.94 (см. все коэффициенты на матч).

Размер ставки: 4000 фишек (возможная прибыль — 2840 фишек), 2200 фишек (возможная прибыль — 2068 фишек).

Ставка-экспресс: тотал Никласа Бекстрёма больше 0,5 очка за 1.52 и тотал Натана Маккиннона больше 0,5 очка за 1.55 (общий коэффициент — 2.356) (см. все коэффициенты на матч).

Размер ставки: 3000 фишек (возможная прибыль — 4068 фишек),

Продолжаю считать выход сборной Финляндии в полуфинал настоящим чудом, которое можно объяснить молодостью и расхлябанностью американской сборной. Уверен, что шведы не повторят ошибок Годро и Ко. Под руководством Грёнборга собрана команда гроссмейстеров, которые есть в каждой линии: в воротах Лундквист, в обороне Хедман, в атаке Бекстрём. Просто не видно слабых мест у «Тре крунур». Если шведы настроятся максимально, а так и должно быть в полуфинале, то от финской команды не останется ровным счётом ничего. Пропасть в классе между этими соперниками на текущем чемпионате мира.

В этой связи уверенно ставлю на победу Швеции в основное время. Наверное, стоило бы и с форой сыграть, но вдруг финны продали душу дьяволу за победу над соседями?!

Также предлагаю поставить на индивидуальный тотал Оскара Линдберга, которого определили в звено с Бекстрёмом и Нюландером, и он сразу же начал набирать очки. Линдберг регулярно в большинстве появляется. Вообще, эта тройка отодвинула на второй план Раска и Линдхольма, которые «зажигали» на первой неделе турнира.

Ну и, кроме того, я бы хотел запустить небольшой экспресс, в котором объединю лидеров сборных Швеции и Канады, Бекстрёма и Маккиннона, от которых требуется набрать хотя бы по одному результативному баллу. Учитывая, сколько времени они проводят на льду, это реально.

Итого: сделано 6 ставок на сумму 18 700 фишек. В банке осталось 36 388.