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Гарри Кейн
Фото: Reuters
Текст: Алексей Агеев

Кейн и «Лестер» ударно завершат сезон

21 мая завершается очередной сезон АПЛ. В «Футбольных фишках» поговорим о матчах «Халл Сити» — «Тоттенхэм» и «Борнмут» — «Лестер Сити».
21 мая 2017, воскресенье. 13:15. Ставки
«Тоттенхэм» на славу попрощается с «Уайт Харт Лэйн»
Самые афишные встречи воскресенья в Европе попали под разбор ставочной рубрики. Рассматриваем матчи «Тоттенхэм» — «МЮ» и «Рома» — «Ювентус».

«Футбольные фишки» остались в небольшом минусе по итогам прошлого выпуска, хотя сыграла ставка с солидным коэффициентом. «Тоттенхэм» вышел вперёд ещё в первом тайме матча с «МЮ», а затем довёл дело до победы. Это позволило сыграть коэффициенту 2.70. А вот «Ювентус» подвёл. Туринцы, судя по всему, мыслями уже в финале Лиги чемпионов, поэтому дела в Серии А у них застопорились. В гостевом матче с «Ромой» команда Массимилиано Аллегри первой повела в счёте, но затем пропустила три гола и похоронила тем самым нашу ставку на победу «Юве» с нулевой форой.

Увы, но в «Ювентус» автор верил сильнее, чем в «Тоттенхэм». А потому поставил на туринцев вдвое больше. Как итог — минус 300 фишек к нашему банку, в котором сейчас 76 940 фишек при стартовых 50 000.

«Халл Сити» — «Тоттенхэм»

Ставка: гол Гарри Кейна за 1.80 (см. все коэффициенты на матч)

Размер ставки: 1500 фишек (возможная прибыль — 1200 фишек).

Сегодня завершается сезон АПЛ. Чемпион уже известен, как известны и покидающие элитарный дивизион. Интрига остаётся лишь в борьбе за лигочемпионские места. Но мы вновь поговорим о матче «Тоттенхэма».

Лондонцы ударно провели концовку чемпионата, но нагнать «Челси» всё же не сумели. После этого в «Тоттенхэме» сосредоточились на решении менее масштабных задач. В частности, команда начала помогать Гарри Кейну второй раз подряд стать лучшим бомбардиром Лиги. Форвард сборной Англии и без лишней помощи забивает голы в промышленных масштабах, а при акцентированной игре на него и вовсе расцвёл. Как итог — пять мячей в последних двух матчах, которые позволили опередить Лукаку и Агуэро и выйти на первое место в гонке голеадоров.

Думаю, в заключительном матче чемпионата концепция не изменится. Партнёры будут стараться почаще играть на Гарри, а тот не подведёт. К голевым свершениям располагает и противник. «Халл Сити» хуже всех в АПЛ играет в обороне, пропуская за матч в среднем по два мяча. «Тоттенхэм» же по забитым голам лишь на один пункт отстаёт от лидирующего «Челси».

Полагаю, «шпоры» сегодня имеют все шансы раза два огорчить «тигров». И весьма вероятно, что минимум один из этих голов будет на счету главного бомбардира команды гостей.

«Лестер Сити» — «Борнмут»

Ставка: победа «Лестера» в 1-2 мяча за 2.60 (см. все коэффициенты на матч)

Размер ставки: 1500 фишек (возможная прибыль — 2400 фишек).

Поговорим и о действующем чемпионе. Формально им ещё несколько часов будет «Лестер». Сейчас «лисы» ведут борьбу лишь за попадание в десятку. И это радует болельщиков команды, потому что ещё несколько месяцев назад «Лестеру» светила битва за выживание. Но уход Клаудио Раньери раскрепостил игроков команды, и они выдали неплохой весенний отрезок.

Особенно «Лестеру» удавались домашние матчи. Разгромное поражение в прошлом туре от «Тоттенхэма» стало первым для Крэйга Шекспира. Предыдущие пять матчей с новым тренером на «Кинг Пауэр — Уолкерс» его команда выиграла.

«Борнмут» тоже хорош дома. А вот в гостях «вишнёвые» зачастую теряются и в последних семи выездных матчах сумели одержать лишь одну победу — над худшей командой турнира «Сандерлендом».

Полагаю, «Лестер» захочет на мажорной ноте попрощаться со своими болельщиками. И с учётом его уверенной игры на своём поле ставку на победу «лис» вижу перспективной. Но и «Борнмут» едва ли выступит в роли мальчиков для битья — разгрома гостей ждать не стоит. Победа «Лестера» с разницей в 1-2 гола — таков выбор на данную встречу.

Итого: сделано 2 ставки на сумму 3000 фишек. В банке осталось 73 940 фишек.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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