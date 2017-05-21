Ставки на ЧМ-2017: бронза — России, золото — Швеции!

Весьма успешно удалось нашей рубрике пройти полуфинальную стадию чемпионата мира по хоккею: сыграли 5 ставок из 6. Подвёл только шведский форвард Оскар Линдберг, не удалось ему набрать зачётных баллов в матче с финнами. Но всё равно считаю, что ставка была очень неплохой. Линдберг находился на площадке в те моменты, когда шведы забросили три шайбы. Он на пятачке закрывал видимость Сятери, и только по случайности ему так и не довелось оказаться в протоколе. В нескольких эпизодах у него не получилось добить шайбу в сетку, с его передач два убойных момента не реализовал Нюландер.

Но это всё-таки мелочь. Остальные ставки прошли, и мы получили прибыль более 13 000 фишек. И Евгений Кузнецов в игре с канадцами отличился, и большинство в матче с участием нашей команды было реализовано более 1,5 раза, а сама встреча получилась результативной, шведы свой матч легко выиграли. Также прошёл экспресс, в котором нам требовалось, чтобы Маккиннон и Бекстрём набрали хотя бы по 1 очку. Оба норму перевыполнили.

Перед последним днём турнира в нашем банке 68 386 фишек при стартовых 50 000. Готовимся к медальным играм!

Россия — Финляндия

Ставки: победа России с форой (-1,5) за 2.0 (см. все коэффициенты на матч), тотал Антона Белова больше 0,5 очка за 2.62 (см. все коэффициенты на матч), тотал бросков в створ Никиты Кучерова больше 2,5 за 1.85 (см. все коэффициенты на матч).

Размер ставок: 3000 фишек (возможная прибыль — 3000 фишек), 1750 фишек ( 2835), 2500 фишек (— 2125).

Больно от того, что сборная России не сумела удержать преимущество в матче с Канадой, самим ребятам обидно было так проигрывать. Но не время опускать руки, кукситься, нужно хотя бы взять бронзу. Для многих это будет первая серьёзная медаль в карьере.

Финляндия в нынешнем составе абсолютно по зубам россиянам. Тут двух мнений быть не может. Как американцы могли проиграть этой команде, я понять до сих пор не могу. Только собственная глупость и самоуверенность помешала сборной США. Шведы же показательно раскатали финских оппонентов.

Если с настроем у россиян проблем не будет (а обычно наши команды находят в себе силы на бронзовые игры), то минимум в две шайбы они и выиграют. Класс команд заметно отличается, а слова Марьямяки о желании обыграть Россию так и должны остаться словами.

Приглянулся мне коэффициент на такую ставку — «тотал Антона Белова больше 0,5 очка». Дают аж 2.62. А ведь капитан сборной выходит в первой спецбригаде большинства, много бросает. Думаю, коэффициент завышен. Вчерашняя встреча получилась скомканной у опытного защитника. Судьи выписали ему несколько удалений, включая придуманный дисциплинарный штраф за атаку в голову. Думаю, Белов будет предельно мотивирован и принесёт нам прибыль.

И выбрал ещё один вариант — «тотал бросков в створ Никиты Кучерова больше 2,5». Один из лидеров чемпионата по количеству угроз воротам соперника вчера лишь раз попал в створ. В чём причина? Играл Кучеров против команды своего наставника по «Тампе» Джона Купера, и тот, конечно, сделал максимум для того, чтобы перекрыть кислород суперснайперу. Под Кучерова постоянно кто-то выкатывался при игре в большинстве, его броски блокировали. Не думаю, что финны смогут сыграть так же аккуратно. У Кучерова будет больше свободы.

Канада — Швеция

Ставка: победа Швеции с учётом ОТ и буллитов за 2.59 (см. все коэффициенты на матч), тотал Оливера Экмана-Ларссона больше 0,5 очка за 2.55 (см. все коэффициенты на матч).

Размер ставки: 2500 фишек (возможная прибыль — 3975 фишек), 1750 фишек (2713).

Ставка-экспресс: тотал Никласа Бекстрёма больше 0,5 очка за 1.72 и тотал Вадима Шипачёва больше 0,5 очка за 1.47 (общий коэффициент — 2.528) (см. все коэффициенты на матч).

Размер ставки: 2500 фишек (возможная прибыль — 3821 фишка).

Фаворит финала — Канада. В принципе, и не сомневался, что букмекеры такую линию выставят. Но я ещё до турнира предполагал, что шведы будут в решающем матче, а уж когда подъехали Бекстрём и Лундквист… Если сравнивать составы команд, то Швеция сильнее, в первую очередь за счёт обороны и собственно Хенрика Лундквиста. В атаке примерный паритет. Если россияне не сумели найти управу на мощных канадских нападающих, которые почти все шайбы забросили с близкого расстояния, то шведам по силам всех прикрыть. У «Тре крунур» в защите настоящий цветник, топовые игроки из НХЛ: Хедман, Клингберг, Строльман, Экман-Ларссон, Бродин, Эдлер. Россия, например, в принципе не сможет собрать такую бригаду. В составе канадской команды разве что Парэйко находится на одном уровне с этими ребятами.

Баланс в игре и линиях — один из ключей, который должен принести Швеции титул чемпиона мира. Не зря же Лундквист ехал! К тому же в феноменальной форме Бекстрём, его тонкие передачи сведут с ума оборону «кленовых листьев». Да и эмоций шведы больше сохранили. Игра с Россией не пройдёт бесследно для Канады. Наверное, по равной линии я бы не стал брать Швецию, но за 2.59 обязательно стоит рискнуть.

Ставка на Экмана-Ларссона из той же серии, что и на Белова. Он много времени проводит в большинстве, шведы постоянно играют через броски защитников. У лидера «Аризоны» отличные шансы оказаться в протоколе.

Кроме того, предлагаю примерно такой же двойник, как и вчера. Тогда ставка была на Бекстрёма и Маккиннона, сейчас на шведского лидера и Вадима Шипачёва. Не думаю, что здесь требуются серьёзные пояснения, особенно по Бекстрёму. Что же до Шипачёва, то его должна разозлить собственная статистика на вбрасываниях, да и реакция Знарка на это. К тому же против Финляндии он будет чувствовать себя заметно комфортнее, чем против постоянно «хитующих» канадцев.

Итого: сделано 6 ставок на сумму 14 000 фишек. В банке осталось 54 386.