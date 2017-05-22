«Увидели заинтересованность власти в решении проблем букмекерского бизнеса»

18 мая вице-премьер РФ Виталий Мутко провёл совещание с букмекерами и представителями крупнейших спортивных федераций России. Основным лейтмотивом встречи было обсуждение принятого в марте закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части формирования механизмов увеличения доходов субъектов детско-юношеского спорта и субъектов профессионального спорта», регулирующего целевые отчисления букмекеров на поддержку российского спорта.

О том, как прошло совещание и какие вопросы на нём обсуждались, в эксклюзивном интервью «Чемпионату» рассказал президент Первой СРО и букмекерской компании «Лига Ставок» Юрий Красовский.

— Каковы ваши впечатления от встречи?

— Впечатления самые положительные. Российские букмекеры, наверное, впервые увидели столь хорошее отношение к нашей отрасли. Мы увидели, что проблемами, которые существуют на нашем рынке, сегодня заинтересовалось и правительство. Происходит это потому, что российские букмекеры стали социальнее, у нас появились отчисления на развитие российского спорта, на развитие детско-юношеского спорта. Поэтому правительство обращает на нас внимание и готово содействовать в развитии нашего бизнеса.

— Обсуждались ли на встрече спорные моменты, которые не удавалось решить в общении с федерациями напрямую?

— Да, обсуждался вопрос фиксированной оплаты отдельным федерациям. По законодательству мы должны отчислять не менее 15 млн рублей за квартал в совокупности всем федерациям. Но две крупнейшие федерации выдвинули требование о фиксированной оплате в размере 10 млн рублей за квартал конкретно им. Таким образом, получалось, что мы должны минимально платить 20 млн рублей, и это только двум федерациям. И таким путём могли пойти и остальные. Этот вопрос на совещании Виталием Мутко был решён, и был решён достойно. Была принята схема, при которой в привилегированном положении никто не будет, а остаток средств, если он возникает, будет распределяться между федерациями в соответствии с объёмом от принятых ставок на проводимые ими соревнования за квартал.

Мы увидели не просто обсуждение проблем российского букмекерского сообщества, мы увидели заинтересованность власти в решении этих проблем.

— Помогла ли встреча непосредственно «Лиге Ставок» в заключении спонсорских соглашений?

— Если говорить о БК «Лига Ставок», президентом которой я являюсь, мы долгое время не могли прийти к соглашению с Российским футбольным союзом (РФС). 4 апреля нами в адрес РФС был направлен вариант партнёрского соглашения в соответствии с законодательством. И до совещания, до 18 мая, мы не могли подписать это соглашение. Но теперь, я думаю, с подачи вице-премьера будет найдена приемлемая и справедливая для обеих сторон схема, и соглашение будет подписано.

— Обсуждались ли на встрече другие вопросы помимо подписаний контрактов с федерациями?

— В ходе встречи участники увидели её эффективность. И было принято решение о создании рабочих групп, которые будут решать вопросы, тормозящие развитие российского букмекерского бизнеса. Виталий Леонтьевич узнал от представителей бизнеса в частности о такой проблеме, как двойная идентификация, которая ставит российский букмекерский бизнес в невыгодное положение по отношению к нелегальным офшорным БК. У них упрощённая идентификация, у нас сложная. Мы надеемся, что и в этом направлении получим определённое содействие от властей. Возможно, будут внесены правки в законодательство. И я бы отметил такой важный момент — мы увидели не просто обсуждение проблем российского букмекерского сообщества, мы увидели заинтересованность власти в решении этих проблем. В правительстве понимают, что, если легальные российские букмекеры будут развиваться, это скажется и на размере отчислений российскому спорту, на его финансовом благополучии.

— Российские букмекеры называют эту встречу переломной. Планируются ли подобные совещания в будущем либо же все волновавшие отрасль вопросы были решены?

— Эта встреча была организована, потому что существовали некие преграды на пути подписания соглашений с федерациями. И существовали у заинтересованных сторон (БК, СРО, федерации) вопросы, которые требовали прояснения. И, чтобы не затягивать их решение длительными переписками и прочим, было организовано данное совещание. Оно имело имело определённые задачи, которые удалось решить. Если в дальнейшем у нас будут подобные масштабные вопросы, которые будут тормозить развитие целевых отчислений, будут собираться новые совещания. Я даже не сомневаюсь, что представители правительства вновь пойдут навстречу букмекерскому бизнесу и будут взаимодействовать с нами.