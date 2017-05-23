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Виталий Мутко
Фото: РИА Новости
Текст: Алексей Агеев

Встреча стала переломной точкой. Как Мутко букмекеров порадовал

Наиболее интересные и значимые события букмекерского бизнеса — в дайджесте новостей за прошедшую неделю (15—21 мая).
23 мая 2017, вторник. 18:15. Ставки

Вице-премьер проломил стену непонимания между спортом и букмекерами

28 марта президент России Владимир Путин подписал федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части формирования механизмов увеличения доходов субъектов детско-юношеского спорта и субъектов профессионального спорта». Реклама букмекерского бизнеса в СМИ, Интернете и на спортивных событиях с тех пор официально разрешена, взамен букмекеры ежеквартально отчисляют 5 % от своего дохода (разница между суммой принятых ставок и выплаченных выигрышей) на развитие спорта тем федерациям, ставки на которые принимает оператор.

По причине наличия в законе спорных моментов не всегда подписание партнёрских соглашений между федерациями и букмекерами проходило гладко. Пока за дело не взялся вице-премьер РФ Виталий Мутко.

18 мая он провёл совещание с букмекерами и представителями крупнейших спортивных федераций России. В ходе беседы Мутко призвал глав спортивных федераций активнее сотрудничать с букмекерами, заключать спонсорские контракты, которые позволят получить дополнительные источники финансирования, и настоятельно рекомендовал федерациям к 20 июня 2017 года подписать максимально возможное количество соглашений с букмекерскими компаниями.

Российские букмекеры единогласно оценили встречу как «крайне положительную». И признались, что едва ли не впервые столкнулись со столь позитивным отношением власти к проблемам отрасли.

Президент СРО «Ассоциация букмекерских контор» (СРО букмекеров) Дарина Денисова назвала совещание переломной точкой в общении власти с представителями букмекерского бизнеса, руководитель управления стратегического развития и маркетинга БК «Фонбет» Дмитрий Малков в интервью «Чемпионату» признался, что не ожидал такого отклика и от вице-премьера, и от федераций, а президент Первой СРО и БК «Лига Ставок» Юрий Красовский также в интервью нашему сайту высказал предположение, что представители правительства и впредь будут идти навстречу легальному букмекерскому бизнесу в России и будут взаимодействовать с представителями рынка.

«Диджитал Беттинг» анонсировал скорое открытие

Этот самый рынок в скором времени пополнится ещё одним игроком. 7 июня ООО «Диджитал Беттинг» проведёт для представителей СМИ пресс-конференцию о запуске своего букмекерского продукта. Об этом в своём «фейсбуке» сообщил генеральный директор компании Дмитрий Сергеев.

«Думаю, настало время сообщить, что 7 июня ООО „Диджитал Беттинг“ проведёт пресс-конференцию о запуске своего букмекерского продукта. На мероприятии мы ответим на большинство ваших вопросов. По вопросам аккредитации обращайтесь на адрес: pr@digitalbetting.ru. Вечеринка состоится позднее. Поэтому на пресс-конференцию приглашаются только представители СМИ", — говорится в сообщении.

Очередная порция контрактов

Прошедшая неделя отметилась очередной порцией спонсорских контрактов российских федераций и букмекеров. БК «Олимп» подписала соглашения с Союзом биатлонистов России и Российской федерацией баскетбола. А РФС заключил соглашения сразу с восемью членами СРО «Ассоциация букмекерских контор»: ООО «БК «Олимп», ООО «Леон», ООО «Инвест Гарант», ООО «Стар Бет», ООО «Ф.О.Н.», ООО «William Hill», ООО «МатчБет» и ООО «МЕТЕЛИЦА-КЛУБ».

Западный спорт также заинтересован в букмекерских деньгах. В начале прошлой недели стало известно, что букмекер SportPesа стал новым титульным спонсором «Эвертона». Новое партнёрство начнётся 1 июня и станет самым прибыльным в 140-летней истории клуба. В качестве главного партнёра «ирисок» SportPesa будет занимать самое дорогое место на игровых футболках «Эвертона» в течение пяти лет.

Букмекерская компания bwin и дортмундская «Боруссия» также заключили спонсорское соглашение. По условиям контракта до конца сезона-2020/2021 «Боруссия» будет получать € 3 млн ежегодно. Логотип bwin будет размещён на «Сигнал Идуна Парк» во время всех 17 домашних матчей команды в чемпионате Германии, на фоновых стендах спонсоров, использующихся во время флэш-интервью, а также в онлайн-ресурсах «Боруссии».

Фото: bvb.de
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Виталий Мутко bwin Игорный бизнес ООО «Диджитал Беттинг» Спонсорские контракты с букмекерами
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